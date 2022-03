Informe especial | Shitcoins: qué son, en qué se diferencian de los Bitcoin y cómo evitar las estafas cripto

Estos activos de alto riesgo que pueden ofrecer fuertes ganancias o importantes pérdidas. Cómo detectar aquellas que tienen potencial de crecer

Los expertos en el mundo de las criptomonedas aseguran que todo comprador novato de estos activos se pregunta dos cosas:

En el momento: "¿Por qué no compré antes?"

A la semana: "¿Por qué no compré más?"

Si bien el Bitcoin ahora cotiza a poco más de la mitad de su récord histórico de noviembre, cuando pasó los u$s68.000, estas dos preguntas encierran una verdad inoxidable: el que entra antes a una criptomoneda, gana 100 veces.

De hecho, quienes adquirieron la divisa digital líder en marzo de 2017 a cerca de u$s1.000 hoy hubieran multiplicado por cuarenta su inversión. Más aún si hubieran operado al inicio de Bitcoin cuando se cambiaba por centavos de dólar o hace 10 años, cuando no superaba los u$s100.

Si bien no hay manera de ser early adopter de este activo, también es cierto que surgen nuevos proyectos que comienzan valiendo centavos y luego se revalorizan a cifras impensadas. Es una apuesta riesgosa, pero si se entra con bajo capital hay posibilidades de hacer una jugosa diferencia apostando a iniciativas que puedan dar que hablar a futuro. O perder todo si son una shitcoin.

¿Qué es una shitcoin?

La traducción literal es "moneda de porquería" y alude a esas divisas virtuales que no sirven para nada. Se suele decir que cada nueva cripto "es una shitcoin hasta que no demuestre lo contrario".

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUP que esta denominación "es un nombre peyorativo que se le da a las criptomonedas con proyectos que no parecen muy respaldados, es decir, monedas de alto nivel especulativo".

El ejecutivo agrega que "a nivel tecnológico, pueden ser igual de buenas que otras establecidas o un contrato inteligente modelo emitido en cinco minutos. El abanico es tan amplio como la cantidad de monedas existentes".

Roberto Sánchez Vilarino, socio de PwC Argentina, señala a iProUP que se trata de "un término difuso que puede aplicar a gran número de criptos que van de propuestas abiertamente falsas y que en el fondo son estafas, pasando por proyectos mal concebidos o criptoactivos sobrevaluados en un momento determinado como consecuencia de la especulación en el mercado".

Dentro del primer grupo, hubo una que el año pasado dio que hablar: SQUID, basada en la exitosa serie El Juego del Calamar. En menos de 24 horas creció más de 2.000%, hasta los u$s2,50, pero a los pocos días se desplomó. Hoy vale 100 veces menos: u$s0,25.

¿Conviene invertir en una shitcoin?

Se trata de una de las apuestas más riesgosas dentro del mundo cripto: pueden ofrecer una fuerte ganancia o reducir el capital a 0 en horas. Sin grises.

"El desafío es identificar una moneda con potencial de crecimiento. Un ejemplo es Binance Coin, (BNB) que en 2020 pasado estaba en 14 dólares y hoy ronda los 350", señala Hinz.

Pero este tipo inversiones no es para cualquiera. Los expertos recomiendan destinar no más del 10% del portafolio cripto a las "shitcoins", ya que se tratan de activos de alto riesgo.

En igual sentido, Ramiro Gonzalvez, asesor financiero, asegura a iProUP que el mayor riesgo es que puede perderse el capital invertido. Relaciona esta inversión con la crisis "puntocom" del 2001, en la que "hubo fiebre por Internet y por todas las empresas relacionadas con la red: salían a cotizar en Bolsa pero nadie sabía lo que eran o si realmente había una compañía detrás.

"A veces terminaba siendo un galpón vacío. Pero la gente, por la fiebre misma de comprar acciones de firmas de Internet, pagaba cualquier cosa", rememora.

¿Cómo detectar una shitcoin?

Los expertos recomiendan ciertas golden rules ("reglas de oro") a la hora de adquirir una moneda digital para ver si se trata de un activo serio o una estafa:

El equipo detrás del proyecto debe dar la cara: tiene que haber un responsable

La criptomoneda debe tener redes sociales (Reddit, Twitter, Youtube, Discord, Telegram) para comunicarse con la comunidad

Tiene que ofrecer una página web oficial en la que pueda leerse el "White Paper" (documento que especifica objetivos del proyecto, punto de partida y el plan)

Marcos Blanco, líder de Tecnología de la Información y Privacidad (TIP) del Estudio Martínez de Hoz y Rueda, advierte a iProUP otra regla vital: "No hay que invertir más de lo que uno está dispuesto a perder e investigar por uno mismo".

"Esta última se ha vuelto tan esencial para todo material introductorio al mundo cripto, que generalmente es expresada por sus siglas en inglés DYOR (do your own research)", completa. El experto enfatiza que una buena manera es identificar red flags e intentar discernir opiniones interesadas (el llamado shilling) de las desinteresadas. Entre los aspectos más importantes a considerar se destaca la búsqueda del historial de desarrollo del activo y la blockchain en la que corre.

Sanchéz Vilarino subraya que la inmensa mayoría de los inversionistas desconoce el "detrás de escena" de cada criptoactivo e invierte según la tendencia. En este caso, el experto recomienda:

" Conocer su propuesta de valor y cuánto lo diferencia de sus competidores "

" " Buscar análisis y opiniones asegurándose de leer tanto a promotores como a detractores"

" No apurarse, pero tampoco quedarse quieto : es un mercado en crecimiento y muy dinámico por lo que aparecen nuevos actores continuamente

: es un mercado en crecimiento y muy dinámico por lo que aparecen nuevos actores continuamente "Cuanto más haya subido su precio recientemente más riesgo de que pierda su valor. Sobre todo, si la causa es desconocida. Puede estar corriendo con los ojos vendados"

Pero no toda nueva moneda puede ser una shitcoin y puede haber grandes oportunidades.

¿Cómo invertir en criptomonedas nuevas?

Nahuel Burbach, representante de la billetera Zerion, afirma a iProUP : "No hay que buscar monedas que valen centavos sólo porque están baratas".

"El precio es solo una variable y depende de la circulación, entre otras cuestiones. Hay ejemplos de meme coins que valen fracciones de centavos con circulantes de miles de millones y proyectos serios como YFI, en el que cada moneda vale u$s20.000 y hay sólo hay 36.000 disponibles. Lo importante es buscar tokens con potencial de crecimiento", señala.

Emiliano Limia, Press Office de BuenBit, asegura a iProUP que "hay que revisar los números de cada red, qué es lo que realmente está sucediendo y qué valor agregado aporta. Y así concluir si realmente soluciona un problema, aporta una nueva funcionalidad para diferenciarla de las que sólo proponen y aún no han logrado".

Axl Vázquez, P2P Operation Manager de OKex, otro de los grandes exchanges globales que apuesta a la región, subraya a iProUP: "Es vital saber quiénes son las personas detrás del proyecto, en qué otras iniciativas participaron y quiénes son los poseedores de los fondos".

¿Cómo buscar las nuevas criptomonedas?

Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery, confía a iProUP que no hay una sola forma de identificar las monedas de bajo precio con potencial, sino que "hay que investigar las plataformas y redes sociales de los launchpad, como Huobi Prime, en donde los nuevos proyectos lanzan sus ofertas iniciales".

En diálogo con iProUP, Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de la billetera cripto Belo, indica a iProUP que conviene visitar casas de cambio descentralizadas (DEX), que no poseen una empresa detrás, sino que los intercambios se realizan entre usuarios, de una cripto a otra, como Uniswap, PancakeSwap, 1inch y similares.

"También permiten sumar el contrato inteligente de un token no listado y adquirirlo a través del DEX. Pero es mejor usar los que están listados para evitar que te scameen (estafen)", advierte. Y recomienda dos tipos de monedas para apostar:

Oportunistas : "Suelen tener una campaña de marketing y se pueden comprar barato y vender caro . Sirven para aprovechar diferencias de corto plazo ". Un ejemplo: DogeCoin

: "Suelen tener una campaña de marketing y se pueden . Sirven para aprovechar diferencias de ". Un ejemplo: Fundamentals: "Analizar el proyecto y quiénes están detrás, para encontrar el valor. Equipo, propuesta de valor y redes sobre las que corre son los puntos más importantes"

Para quienes deseen invertir poco dinero en nuevos criptoactivos y asumir el alto riesgo, Hinz indica que los basados en la red BNB son los más recomendables. Esto se puede consultar en CoinMarketCap que, además de cotizaciones, ofrece otros datos: información del proyecto, white paper, contratos, redes sociales, etcétera.

"BNB suele convenir más porque es la única red que ofrece en la práctica más transacciones por segundo. Es rápida y barata", señala, en alusión a que las comisiones suelen costar centavos de dólar (en Ethereum, se paga un fee que de u$s80 o más) y es más razonable operar montos bajos.

Verderosa coincide en el buen momento de BNB, aunque agrega que "hay redes quizás no tan conocidas como KardiaChain, que lanzó el token MyDefiPet vinculado al mundo de juegos y NFT".