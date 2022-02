Alprestamo es "de Primera": la fintech será sponsor de un histórico equipo de fútbol

La empresa se adentra a un mundo nuevo pero con expectativas de desarrollo y alcance para que cada vez más personas puedan ingresar al mundo financiero

Alprestamo, el marketplace de servicios financieros líder de Latinoamérica, arranca el año con los motores bien encendidos. La empresa no solo se encuentra en plena expansión, sino que ingresa al mundo del fútbol concretando una alianza con un club de primera división: Club Atlético Platense.

Año tras año, la firma consolida su crecimiento y las metas son cada vez más altas. En este caso, se adentra a un mundo nuevo pero con mayores expectativas de desarrollo y alcance para que cada vez más personas puedan ingresar al mundo financiero de una manera más simple como ofrece esta plataforma.

La doble efe: Fintech + Fútbol

¿Por qué incursionar en el mundo del fútbol? Alprestamo es una empresa que brinda soluciones para muchísimas personas. Es por eso que la presencia en el fútbol argentino, es una oportunidad para estar donde están todos y contarle a las personas que Alprestamo puede ser el medio para conseguir eso que estén buscando alcanzar, porque tanto en la vida como en el fútbol, para conseguir algo primero hay que soñarlo, explican desde la empresa.

A raíz de esto, Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo, cuenta: "Para nosotros como marca era sumamente importante tener presencia dentro del ambiente más popular del país: el fútbol. Pero elegir un club solo por pertenecer a un mundo deportivo no es suficiente. Necesitábamos un club que refleje muchos de los valores que tenemos como marca, interna y externamente. Un club que sea de todos y para todos. Por eso elegimos Platense, porque así como ellos son queridos por todos, nosotros también lo somos".

Alprestamo es el nexo entre cualquiera que busque un producto financiero, como préstamos, tarjetas de crédito, asistencias o seguros y las entidades que quieran otorgarlos, y todo esto, en tiempo récord. Recientemente desembarcó en tierras aztecas, sumando un país más a su cartera de negocios, ofreciendo sus múltiples servicios y contribuyendo a la inclusión financiera.

Como impulsores del proceso de transformación digital en el sector financiero, Sanclemente agrega: "Tanto Alprestamo como el Club son de todos. Ambos estamos para todos y lo que ofrecemos es efectivamente para todos. Con Platense somos inclusión, familia y esperanza. Es elegir lo que querés tener y también soñar con lo que no tenés. Convertirlo en un sueño y saber que es alcanzable. Cumplirlo. Y seguir soñando".

Acuerdo comercial con gran alcance

Alprestamo será sponsor oficial del Club Atlético Platense y estará presente en las camisetas del "Calamar".

La gestión de la alianza con el Club tiene como objetivo potenciar la imagen de la marca así como visibilizar y conectar a Alprestamo con otro segmento de personas.

El acuerdo comercial consiste principalmente en la presencia de Alprestamo en las clavículas de las camisetas; un destacado cartel sobre la Avenida General Paz en ambas direcciones y; además, la posibilidad de realizar distintas acciones conjuntas de marketing como activaciones en el estadio los días de partido o la explotación de sus canales digitales.

"Tenemos muchas expectativas con este acuerdo y creemos que tiene gran potencial para hacer crecer y posicionar la marca", comenta el COO de la empresa, Santiago Rivero.

La alianza es por seis meses con renovación automática por otros seis meses más.

Proyección y próximos pasos

Al concretar este acuerdo, Alprestamo da sus primeros pasos en la primera división del fútbol argentino donde abre este canal masivo para ofrecerles una solución financiera innovadora a todos los seguidores de este deporte.

Como estrategia, desde la compañía advierten que esto les permitirá dar nuevos pasos para la consolidación del posicionamiento de la marca dando a conocer los servicios de Alprestamo a un público más amplio y diverso.

"Esta es una gran oportunidad para Alprestamo, no solo para seguir generando reconocimiento de marca en los usuarios y clientes existentes, sino también la captación de nuevos usuarios y entidades financieras. Nuestra idea es seguir creciendo en presencia tanto en la primera división del fútbol argentino como en los demás países en los que estamos operando", asegura Rivero.

Un medio para cumplir más sueños

Sanclemente concluye: "Hoy nos aliamos como marcas para invitar a que cada vez más personas sean parte de la revolución financiera y puedan concretar sus sueños. Alprestamo es una gran herramienta para que aquellos que nos quieren y nos siguen (y quienes todavía no también) tengan acceso a adquirir todo eso que anhelan así mañana pueden seguir soñando con algo nuevo: desde comprar un bien que les mejore la calidad de vida que hasta ahora no habían podido adquirir; o invitar a la familia a ver al Calamar en el torneo local o en la Copa Libertadores. La fusión de las finanzas y el fútbol no son otra cosa que un medio para alcanzar eso que deseamos y permitirnos seguir soñando juntos".

En términos del ecosistema fintech, la expansión es un paso ineludible para seguir creciendo, pero esto no se da solamente en terrenos geográficos sino también en otro sector como es el del fútbol, nuevos caminos para seguir creciendo y potenciar el negocio.