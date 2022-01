Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, en 9 frases: qué piensa sobre cripto, fusión con Wilobank y Mercado Libre

El ejecutivo respondio en un Twitter Spaces las preguntas de los usuarios luego de que la firma anunciara su lanzamiento en Colombia

El fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, convocó a un Twitter Spaces este jueves en el que contestó las preguntas que le realizaron los más de 800 usuarios que se sumaron en el streaming en vivo luego que la firma anunciara su lanzamiento en Colombia.

1. Fusión con Wilobank

"Es un proceso regulatorio del que no puedo hablar mucho. Estamos tratando de cerrar la transacción que se firmó en abril"

"Eso requiere un montón de información de ualá y Corporación América, estamos en ese proceso y esperamos que se cumpla lo antes posible".

"Eso no quiere decir que Ualá se va a convertir en banco, sino que va a tener un banco"

2. Criptomonedas

"Hay excelente talento en el mundo de las criptomonedas. Vengo aprendiendo y me atrae mucho. Hay mucho por hacer".

"Cuando hay tanta materia gris yendo a un mercado van a pasar cosas increíbles. Hay mucha innovación ahí".

"Necesitamos claridad regulatoria para ver qué es lo que se puede hacer y qué no. Tenemos que ser cuidadosos con lo que lanzamos porque tenemos a la seguridad de los usuarios en el tope de prioridades"

3. Consejo para emprendedores

"Lo más importante es elegir algo que ames. Como dice Wences Casares, nueve de cada 10 días es duro. Este es ese día uno, porque estamos felices (por el lanzamiento de Ualá en Colombia)".

"Hay gente del equipo que vino de Argentina, México, Estados Unidos. Hace dos años y medio que venimos con esto. Y con cero usuarios hemos logrado una licencia que no tenemos ni en Argenina ni México"

"La vida es demasiado corta para vivir los sueños de otra persona. Emprendender es difícil especialmente cuando hay muchos cambios regulatorios".

4. Un día de Pierpaolo Barbieri

"Arranco muy temprano. Trabajo de 12 a 14 horas por día porque amo lo que hago".

"Lo más lindo del día fue cuando nos quedamos a comer el día del lanzamiento, en un teatro muy importante de Bogotá, donde cantó Gardel antes de morir.

"Vino todo el equipo local y nos quedamos comiendo acá. Dijeron que fue el día más feliz de su vida, que es un proyecto que los hace soñar. Es un placer trabajar".

"Trato de correr y descontracturar la noche con una serie o cena con amigos. Es importante dormir. Trato de dormir 7 u 8 horas por día"

5. Un sueño

"Sueño con lanzar Ualá Colombia y como no hablo de no lanzado, no hablo más".

6. El capitalismo en la región

El capitalismo en América Latina ha sido poco competitivo. Hay industrias en las que hay uno, dos o tres competidores".

"Como dijo el presidente de EEUU, si no hay competencia, no hay capitalismo, es una oligarquía en la que nunca se puede cambiar nada"

8. Competidores

"Tenemos la dicha de competir con Nubank, fundado por David Vélez, un referente y un amigo, que me felicito.

"Tenemos el honor de competir contra Mercado Libre, que es la mejor empresa de la Argentina, la que nos marca el rumbo a todos".

"Qué lindo que Satellogic haya salido a la Bolsa. El capitalismo no es solo ganar, sino también perder".

5. Una película, una serie, un libro

Una película: "La Gran Belleza, de Pablo Sorrentino, que es una oda a la vida".

Una serie. "Estuve viendo Archivo 81 y hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto una serie, salvo Seinfeld que lo miro siempre".

Un libro. "Hay muchos. Monopoly, que muestra cómo los progresistas rompieron el status quo y el papel de Roosevelt. Escribí un libro, La Sombra de Hitler, que no leyó nadie, salvo mi mamá y mi novia"

6. Qué te inspira

"El sacrificio y la inclusión finaniera. Las mejores decisiones en la vida es seguir los sueños".

"Me alegro de haber vuelto a la Argentina y trabajar con la gente que trabajo hoy. Emprender en Argentina es difícil y lleva a frustraciones. Tratamos de construir una organización horizontal porque no ganan las personas, sino las mejores ideas".

7. Cómo será Ualá en 10 años

"No sé cómo será Ualá en 10 años, pero lo estamos construyendo ahora. Mejora con cada usuario y cada nuevo producto".

8. Estudiar en EEUU

"Estudiar en Harvard fue un sueño. Siempre me pareció una buena manera que las universidades como Harvard y Yale le dieran becas que no fueran de sus países y basados en su mérito. Yo en 2004 no lo podría haber pagado".

"Yo creo un contrato moral para ayudar a que otra gente tenga acceso a eso. Siempre trato de donar a mi universidad y proyectos educativos. Yo estudié con la gente que escribió los libros".

9. Soja digital

"Exportar desde América Latina es lo que llamo Soja Digital: crear servicios tal como exportamos granos, no sólo financieros sino productos digitales creado en América Latina para todo el mundo

"Nos da mejores salarios que provocan una externalidad positiva, ya que pueden generar otras empresas. Nosotros queremos más competencia porque creemos que tiene externalidades positivas"