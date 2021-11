Échale la culpa a los cepos: las cuentas para operar con criptomonedas ya quintuplican las de acciones y bonos

Referentes del mercado de acciones explican qué piensan en la Bolsa local sobre el interés creciente de los inversores en criptoactivos

Sin la posibilidad de recurrir al dólar físico como instrumento de ahorro, los ahorristas agudizan su ingenio para hallar opciones que les sirvan como resguardo de valor.

En este escenario, las históricas tendencias como la de recurrir a algún método tradicional (como abrir una cuenta en un bróker), también han sufrido un verdadero desplome.

Como contrapartida, hay un creciente interés por ingresar al mundo de las criptomonedas. En Argentina, sin ir más lejos, fuentes del mercado cripto coinciden en señalar que ya existen más de dos millones de cuentas para operar.

Este avance contrasta claramente con la reducción de operaciones en la Bolsa local: según datos de la Caja de Valores a los que accedió iProUP:

En el segundo trimestre 2021 existían 395.700 cuentas con saldo, pertenecientes al mercado bursátil

Esta cifra significa un derrumbe del 26% respecto de igual período de 2020 (537.000 cuentas)

iProUP consultó a traders históricos y a referentes de la City para saber si los agentes tradicionales observan con preocupación este creciente interés de inversores por las criptomonedas en relación con lo que ocurre con instrumentos más tradicionales, como las acciones y la renta fija (bonos).

Palabra de expertos

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, confiesa a iProUP : "Obviamente los traders históricos están preocupados" por el avance del Bitcoin y de otras criptomonedas en el país. "Quien no se aggiorne, seguirá perdiendo clientela. Esto es así. Los agentes tradicionales que no se adapten estarán más inquietos cada día que pasa".

Y añade: "Hay gente que sigue en Argentina operando como si fuera hace 40 años. Y, obviamente, son los que cada vez pierden más clientes".

Diego Martínez Burzaco, Head de Research de Inviu, le cuenta a iProUP que existe una confluencia de factores para explicar este fenómeno:

"Los gobiernos tienen miedo al avance de las criptomonedas porque pierden la capacidad de emitir dinero fiduciario, con todo lo que eso implica"

"Hay una cuestión lógica del trackeo, ¿de dónde viene esa plata? Es un mercado en que dinero proviene de fuentes que, por ahí, no están en el sistema formal, y eso genera preocupación".

"Por eso, bregan por una regulación. Sin embargo, no es un tema fácil para avanzar en este sentido"

"Existe una clara búsqueda de protección y especulación por invertir en un activo que se valorice y te cubra de la inflación global"

"Tal desconfianza general sobre las monedas fiduciarias, después de tanta emisión, se ve reflejada en el auge de las cripto"

El economista Gustavo Ber subraya a iProUP que las divisas digitales vienen generando un creciente interés entre los inversores y apunta que "obviamente existe un efecto desplazamiento, sobre todo desde los más jóvenes".

"No creo que ese efecto explique por sí solo la caída del 26% en las cuentas en el segundo trimestre, que es sumamente importante. También jugaron otras cuestiones, como las restricciones cambiarias", agrega.

Al ser consultado sobre el uso de las criptomonedas como reserva de valor, Ber advierte: "Son activos de alto potencial de apreciación pero con una importante volatilidad implícita, por lo cual los inversores deben evaluar cuidadosamente su nivel de exposición".

El cambio de paradigma

Sardáns da cuenta de cómo cambió la operatoria en los mercados con el paso del tiempo y cómo debieron aggiornarse:

"Nosotros operábamos con Discount Brokers en EE.UU. desde que empezamos, en 1998, cuando te cobraban las comisiones a u$s25"

"Después, pasaron a u$s10, luego a u$s5 y ahora a 0"

"Acá, un agente te cobraba u$s500, u$s1.000 o 0,5% o 1%. Era una locura. Hasta que la gente se fue avivando"

Según Sardáns, "los inversores siempre terminan consolidándose hacia aquellos servicios que le agregan valor, como el asesoramiento. Te pagan por eso y aceptan una prima, un costo o un honorario mayor. O ya saben lo que quieren y no necesitan asesoramiento, sino que buscan evitar anular el costo transaccional".

Los argentinos le perdieron el miedo a las criptomonedas y se alejan de la Bolsa

El CEO de FDI enfatiza que "acá pasa lo mismo con las criptomonedas" y remarca que "actualmente la gente las está incorporando no porque están seguros de lo que quieren, sino por un efecto que en inglés se llama FOMO, que es el Fear of Missing Out o el 'miedo de quedarse afuera' de un potencial negocio".

"Actualmente, compra generalmente entre 2% y 5% de su cartera en criptomonedas por temor a perderse un negoción, no por estar convencidos. Entonces, si vos no le das esa alternativa, el público se te va, lo perdés. Te lo digo como gerenciador de activos y como una Sociedad de Bolsa que atiende la cartera de muchos clientes", grafica.

Para el ejecutivo, cualquier sociedad de Bolsa debe ofrecer como mínimo la posibilidad de operar con contado con liqui y una apertura de cuentas en el exterior. "A partir de ahí, invertirle al cliente, ya sea a través de un exchange, que eso es un poco más complicado para las sociedades de Bolsa, pero que se puede hacer sin ningún problema. O de forma indirecta, vía instrumentos que cotizan en Bolsa como el fondo aprobado por la SEC (Comisión de Valores de EE.UU.)", completa.

Burzaco, en cambio, pone un poco de paños fríos al entusiasmo que generan las divisas digitales entre inversores locales: "Ahora, como están en auge y subiendo, toma todo más trascendencia, pero personalmente, yo sería muy cauteloso".

Ber, por su parte, se refiere a la posibilidad de que en algún momento los agentes de bolsa tradicionales se sumen a la operatoria con criptomonedas. Y asegura que la forma más rápida para hacerlo es "por algún CEDEAR. El desarrollo de este tipo de productos bursátiles recién viene tomando impulso en mercados más desarrollados que el argentino".

Más opiniones

Jorge Compagnucci, analista senior de TMG Target Market Global y traders histórico de la bolsa porteña, señala: "Desde que la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó a los agentes de bolsa locales a operar en EE.UU con cuentas comitentes, cualquier inversor argentino ya no depende de otros instrumentos internacionales".

"Pueden hacerlo a través de CEDEAR, entre otras muchas cosas. Además, los agentes locales que operan afuera pueden hacerlo a través de ETF de criptomonedas", añade.

Compagnucci asevera que "el mercado local murió hace tiempo", y remarca que "hoy día se redujo básicamente una plataforma para enviar dinero al exterior a través de contado con liqui".

"Con un fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES copando la cancha y un fondo externo como Morgan Stanley, estamos en presencia de un mercado con cartas marcadas. Quedó todo para inversores longevos, o que no manejan todos los mercados", completa.

Marcelo Trovato, analista económico y creador de pronosticobursatil.com, da a iProUP una visión optimista respecto al interés que generan las criptomonedas en el público joven. Y afirma: "Han despertado un espíritu inversor en la juventud casi sin precedentes y eso va a llevar a que en algún momento miren otra clase de activos, como la renta variable y fija Argentina".

"Cuando eso pase será una muy buena noticia para ellos, porque se van a sumar actores que hasta ahora no consideraban al mercado de capitales como una alternativa de inversión", concluye.