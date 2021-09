Escuela de traders: el ejecutivo que ideó el plan que capacitó gratis a grandes inversores de la región

Iván Marchena, de Arum Trade, fue quien diseñó el plan que capacitó a más de 5.000 inversores, de los cuales 500 ya están trabajando en la plataforma

El promotor de proyectos tan ambiciosos como Arum Careers, Iván Marchena, abandona la parte operativa de la empresa Arum Trade tras consolidar una comunidad comprometida y tras ayudar a formar más de 500 traders rentables en América Latina.

El joven ejecutivo peruano llegó a Arum Trade con la firme idea de darle cuerpo a un plan que tenía rondando en su cabeza desde hace un tiempo: darle herramientas a las personas para que pudieran convertirse en traders rentables.

La empresa demostró ser un socio comprometido con esta visión y juntos lanzaron Arum Careers, que tenía el objetivo de brindar precisamente estas herramientas a través de educación gratuita bajo un formato de webinarios en línea con expertos operando los mercados en tiempo real.

Pero la idea no quedó solo allí, sino que se generaron nuevos puestos de trabajo. Los traders que demostraban tener robustos conocimientos en el área y un manejo excepcional de riesgos fueron contratados por la compañía para gestionar fondos de inversión. Pasar el proceso de selección no era una tarea fácil, pero un salario más que competitivo para la región era tan solo uno de los incentivos.

Marchena, tras tan solo medio año, cumplió con los objetivos planteados desde un inicio al lanzar este proyecto y dejó toda una estructura montada para que pueda caminar por sí sola.

"Desde un principio quise formar un semillero de talentos en la región. De este modo despertar leones del trading y no guiar corderos, creo que junto con Arum Trade he puesto mi grano de arena y me siento satisfecho, espero que todo siga y evolucione de la mejor manera", señaló Marchena en exclusiva a iProUP.

Este no es el único proyecto que ha sido impulsado por el peruano en la región y ha logrado éxito. Ya había demostrado sus habilidades en empresas como Libertex y PrimeXBT. Antes de él, solo pocos conocían a estos brókers en América Latina. Marchena ayudó a ponerle un rostro e incluso logró que fueran referentes en la región. Es justo decir que, hoy en día, todos los latinoamericanos relacionados con el trading conocen estas compañías.

Lo mismo sucedió con Arum Trade. Gracias a Marchena, se creó desde cero una comunidad con más de 1.000 usuarios activos y comprometidos con el proyecto.

Además, se consolidó el programa Arum Careers, en donde ya más de 5.000 personas participaron de las clases que se imparten en línea, más de 2.000 han pasado el riguroso proceso de selección y más de 500 se han convertido en traders rentables. Estos nuevos "leones", como el joven ejecutivo peruano les gusta llamarlos, ya han alcanzado más del 5% de rentabilidad en su operativa mensual.

El propio Marchena diseñó la estrategia de los dos fondos más rentables dentro de la empresa: ArumSegur y Suninvert. Ahora, estos fondos los cuales generan entre 5% y 15% de rentabilidad mensual son gestionados por la propia compañía siguiendo las estrategias creadas por el peruano.

A pesar de que Marchena ya no estará delante de las operaciones del broker Arum Trade, seguirá ayudando y asesorando a la empresa de manera externa en temas de marketing y publicidad.