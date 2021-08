¿Qué son los "oráculos", y por qué están atrayendo la atención de las grandes empresas de tecnología?

Tomemos el caso de un agricultor que pierde su cosecha por un temporal. Los pasos a sguir ante su aseguradora serán tediosos y llenos de papelería. Pero qué pasaría si estuviera automatizado vía contratos inteligentes? Ese es el objetivo de uno de los últimos fenómenos en alza en el terreno del 'blockchain' y las llamadas finanzas descentralizadas (DeFi) y que cuenta con proyectos que ya mueven millones de euros. ¿La clave? Unos nuevos desarrollos tecnológicos llamados "oráculos" que ya incluso llaman a la puerta de gigantes como Google.

El crecimiento del sector 'blockchain' ha llevado a que ideas como esta cojan cada vez más tracción y la pasada semana, Google, a través de su apartado Google Cloud, anunciaba un acuerdo con Chainlink, la compañía líder en esta nueva refundación de los oráculos, con la idea de surtir de información a las cadenas de bloques. ¿Cómo? Google Cloud engulle a diario millones de datos sobre el entorno climático y lo hace, en principio, como una fuente fiable y objetiva, pues Chainlink se encargará de llevar esa información a las cadenas de bloques para que los diferentes programas automáticos ejecuten sus procesos cuando la información exterior así lo indique. Y no, no es la única gran empresa interesada en estos avances, Microsoft o Deutche Telekom también se han sumado a la fiesta.

El mejor ejemplo para entenderlo es de los agricultores, pero no es el único. Como explica en conversación con Teknautas Fernando Gutiérrez, inversor y experto en criptomonedas, implicado en varios proyectos desde 2013, para entender estos proyectos primeros hay que hablar de los 'smart contracts' o contratos inteligentes. Buena parte del ecosistema 'cripto' se basa en estos contratos que no dejan de ser pequeños programas informáticos automáticos que vienen a sustituir a los contratos tradicionales.

Volviendo al caso de los agricultores, la aseguradora y el interesado 'firman' uno de estos contratos inteligentes en la cadena de bloques y a lo que ayuda es que es capaz, entre otras cosas, de liberar los fondos cuando le llegue la información de que un temporal ha acabado con sus cosechas. ¿De dónde saca esa información de forma fiable? Pues ahí entra el papel de los oráculos como Chainlink.

"Estos 'Smart contracts' están pensados para funcionar de forma autónoma y automática, que no necesiten, y esa es la clave de este nuevo mundo, intermediarios. Nadie tiene que revisarlo ni hay peritos ni digamos un ente que decida sobre ello mientras la otra parte espera la decisión, sino que son procesos automáticos con variables matemáticas que actúan según se cumpla una serie de puntos. Pero claro, para saber si esos puntos se han cumplido en muchos casos necesita recibir información de fuera de la cadena, que alguien o algo le diga que ha llovido o que el precio de una acción ha subido hasta tal punto para resolver la ecuación. Y ahí es donde aparece la tecnología de los oráculos y por lo que está generando tanto interés en el sector".

DeFi protocol @dolphinsfinance will use #Chainlink Price Feeds on @BinanceChain to issue fair market loans & liquidate under-collateralized positions. By Chainlinking its smart contracts, Dolphins Finance establishes robust oracle protection of user funds.https://t.co/0WvMUIzRqK — Chainlink - Official Channel (@chainlink) August 11, 2021