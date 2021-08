La red social Reddit gana posicionamiento y valor en el mercado mientras prepara su salida a bolsa

Mientras crece, Steve Huffman, cofundador y consejero delegado de Reddit, ha declarado que los planes de la empresa para salir a bolsa son provisionales

La popular plataforma de redes sociales Reddit ha ganado u$s 4.000 millones desde su última ronda de financiación a principios de este año, en febrero.

Hace seis meses, la empresa recaudó u$s 250 millones en una financiación de serie E con una valoración de u$s 6.000 millones.

Reddit anunció una ronda de financiación de serie F, liderada por Fidelity Management and Research Company LLC, que se espera que se cierre con unos u$s 700 millones y una valoración posterior de 10.000 millones.

Según el New York Times, la inversión de la ronda de financiación ha alcanzado los u$s 410 millones hasta el momento, y Reddit ha declarado que espera más financiación de los inversores existentes para alcanzar el objetivo de u$s 700 millones.

Con la nueva ronda de financiación la red social alcanzó una valoración de unos 10.000 millones de dólares

La valoración real de Reddit es difícil de calibrar, ya que la empresa aún no ha salido a bolsa. A este respecto, el cofundador y consejero delegado de Reddit, Steve Huffman, declaró al Times: "Seguimos planeando salir a bolsa, pero aún no tenemos un calendario firme para ello.

"Todas las buenas empresas deberían salir a bolsa cuando puedan", añadió.

La empresa utilizará los últimos fondos para impulsar su crecimiento internacional, simplificar la experiencia del usuario, mejorar la funcionalidad del sitio web y desplegar más funciones de vídeo y audio, además de desarrollar un sistema de publicidad de autoservicio.

La plataforma compite con gigantes de las redes sociales basadas en la publicidad, como Facebook y Twitter, y Huffman afirma que "hemos crecido a la sombra de Facebook y Google, y prácticamente hemos tenido que luchar por cada dólar que ganamos".

Aunque no hay una fecha definitiva, Reddit saldría a cotizar en la bolsa

Sin embargo, a diferencia de Facebook o Google, Reddit ya ha lanzado sus propias criptomonedas en forma de Reddit Community Points, o RCP.

MOON actualmente tiene un precio superior al de Dogecoin (DOGE). Al momento de escribir este artículo, según CoinGecko, DOGE cotiza a u$s 0.27, mientras que MOON cotiza ligeramente por encima, a u$s 0.29.

Reddit es el hogar del notorio grupo de memes r/wallstreetbets, que ha tenido un impacto significativo en los mercados de valores y los mercados de criptomonedas este año con su comercio minorista y sus bromas de bombeo o pumping. La popularidad del grupo llevó a la creación del equivalente en criptomonedas en r/SatoshiStreetBets, que ahora tiene una comunidad de 480.000 Redditors.