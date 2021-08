MODO, la app de los bancos top, sigue dándole pelea a Mercado Pago: ¿le está yendo bien o pierde por goleada?

La denominada "billetera de los bancos" llegó para conformar un "Superclásico" frente a la fintech de Galperin. ¿Cuál es su balance?

La industria de pagos digitales se vuelve cada día más competitiva a nivel global. Y Argentina no es la excepción a la regla: las fintech -con sus billeteras digitales- capitalizaron las limitaciones impuestas por la pandemia e interpretaron las necesidades de todo ese público que quedó fuera del sistema financiero tradicional.

Con Mercado Pago a la cabeza, estas aplicaciones representaron el 72% del total de usuarios de banca digital, revela "UDE Link", el informe de uso de dinero electrónico elaborado por Red Link.

Según la Cámara Argentina de Fintech, existen al menos 23 billeteras de uso frecuente, entre aquellas que son de origen bancario y otras que no. "Entre el 80% y 90% de los movimientos registrados están distribuidos en apenas cuatro: Mercado Pago, Ualá, Cuenta DNI y ValePEI", destacan a iProUP desde la consultora Brain Network.

Ante este panorama, y para no quedar fuera de competencia, los principales bancos del país se agruparon, apelaron a la modernización y presentaron MODO, en diciembre. En esta plataforma, en la que ya participan más de 30 entidades, sobresalen como características la posibilidad de enviar y recibir dinero, junto con la opción de pagar con código QR desde el celular.

A menos de siete meses del lanzamiento llegó a los dos millones de clientes, por lo que los expertos la consideran como el principal competidor de Mercado Pago, que cuenta con más de cinco millones de usuarios.

Pablo Scoglio, CPO de MODO, reconoce a iProUP que el ritmo de crecimiento en sus primeros seis meses los sorprendió. La explicación de este nivel de aceptación por parte del público es que "es un producto grande que incorpora varias apps bancarias".

También argumenta que tiene su app independiente, y que si bien alberga la cantidad de cuentas de bancos que desee el usuario, permite designar a una como favorita para que cada vez que se realice una operación se debite o acredite dinero directamente allí. También avanza en los pagos QR.

"Desde el primer día ya estábamos en 400.000 comercios. En estos meses tuvimos avances muy grandes. Por ejemplo, la función de envío de dinero entre personas por la plataforma se volvió un hábito, gracias a la comodidad de hacerlo desde la agenda de contactos. A eso se le suman las diferentes promociones de cada entidad, que incentivan el uso", agrega Scoglio.

Crisis igual oportunidad

Al ser consultado por iProUP sobre los orígenes de la plataforma, Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, recuerda que MODO nació como respuesta de todo el sector bancario al auge de Mercado Pago y los grandes flujos de dinero que pasan por la firma de Marcos Galperin.

De esta manera, añade el experto, la app comenzó a destacarse desde su inicio por dos aportes fundamentales al ecosistema. Concretamente, por ser una solución para:

Consumidores que poseen más de una cuenta bancaria y se ven beneficiados (porque la billetera que les permite reunir todos sus productos en un solo lugar)

Empresas que reciben pagos a través de distintas cuentas (ya que pueden tener una solución de adquirencia más conveniente)

"También dio lugar a una actualización masiva de todos los bancos participantes en sus respectivas apps, que hoy permiten ver la funcionalidad de la billetera bancaria", remarca Carballo, y que da como resultado una forma más práctica para abonar.

Asegura que "MODO logró trabajar de los dos lados del mostrador y crear una sola interfaz en la que todos los bancos participantes estén coordinados en términos tecnológicos".

Desde MODO aseguran que no tuvieron intentos de ataques de seguridad

Ariel Setton, economista especializado en medios de pago, destaca esta característica de integrar los distintos medios para abonar transacciones en el celular y afirma a iProUP : "Además aprovecha las promociones bancarias, que es clave", algo que no ocurre en Mercado Pago.

Paralelamente, el experto expresa que, para quienes se encuentran del otro lado del mostrador (comercios), "no tiene sobrecostos como sí los tienen los agregadores, pero requieren una terminal física y un contrato de adquiriencia directa que dificulta la expansión. De implementarse la interoperabilidad QR, esto debería cambiar".

En el "Debe" y el "Haber"

"Arrancamos con el caballo del comisario", subraya Scoglio, en relación a toda la experiencia que reúnen las firmas que se encuentran encolumnadas detrás de MODO. Y esto le permitió a la plataforma contar con una de las seguridades más robustas del segmento: la propia y la brindada por cada banco.

"Cuando dimos los primeros pasos, el phishing estaba en boca de todos. Pero en este recorrido no hemos tenido ninguna dificultad por el estilo", remarca el directivo. Y agrega que "esto les transmite confianza a los clientes, a los comercios y a quienes se animan a dejar de lado el efectivo, ya sea por la pandemia o por comodidad. Validamos la identidad de la persona en nuestra billetera".

El especialista destaca que es la plataforma que más está creciendo, gracias a su integración con wallets bancarias –como BNA+, del Nación– y los homebankings de las principales entidades.

En Argentina, hay una postal que se repite todos los meses: gran parte de la población está sub-bancarizada (recibe su sueldo o una asignación en una cuenta pero tiene otros servicios financieros), por lo que es habitual ver largas filas en los cajeros para retirar dinero, que luego es usado para comprar en el comercio de barrio.

"Con la inflación que hay se deben llevar un montón de billetes en el bolsillo. Los medios de pagos digitales brindan seguridad y comodidad. Pero es verdad que el segmento informal es muy grande y aún hay una mayoría que no ingresó en el uso de las billeteras virtuales y aprovechó todas sus ventajas", lamenta Scoglio.

En cuanto a los aspectos a mejorar para darle pelea a la fintech de Galperin, Setton remarca que "a diferencia de Mercado Pago, que buscó dar una solución integral que contempla tanto a los usuarios compradores como a los comercios", MODO se quedó en el lugar de ser un método de pago.

"Es muy cómodo al evitar uso de plásticos, pero limitado a dar soluciones a consumidores. Ahí está la clave del éxito de Mercado Pago: permitió que existan transacciones donde no hubiera existido, de otra manera, una alternativa que no fuera el efectivo. MODO no guarda saldos", suma el economista.

¿El Superclásico de los pagos digitales?

Si bien desde la firma destacan los números de crecimiento registrados en el primer semestre y los muy buenos indicadores internos de julio –que le permiten aventurar que superará muchas de sus metas–, expertos explican que aún hay una brecha con Mercado Pago.

"Tenemos más de 2 millones de usuarios, pero esa cifra aumentará aún más: apuntamos a duplicar ese número en el tercer trimestre", señala Scolgio. Y añade: "Para fin de año esperamos estar mucho más arriba gracias a las fortalezas de nuestro ecosistema. Estamos viendo recurrencia de los pagadores porque les gustó la experiencia".

Expertos esperan que MODO despegue al estar operativo Transferencias 3.0

No obstante, "como billetera virtual aún no tiene una aceptación general tan interesante como para poner a MODO a la altura de Mercado Pago", resalta Carballo, quien a su vez indica que "si se incorpora el impacto que generó la plataforma en todos los mobile bankings, entonces sí está teniendo un interesante efecto, cuyo resultado es el de mejorar la experiencia del usuario bancario".

Además, el especialista pone el foco en dos tendencias que se están consolidando y marcarán el futuro: Transferencias 3.0 y Open banking.

Transferencias 3.0: cuando todas las billeteras puedan leer cualquier código, una persona no necesitará llevar consigo más de una aplicación, por lo que MODO podría absorber gran parte de los usuarios de las billeteras más chicas

Open banking: el desarrollo en el que incurrieron los bancos para compartir los datos entre sí permitirá el desarrollo de la banca abierta. Las personas podrán llevar los datos de sus cuentas y productos financieros a otros bancos o fintech que les ofrezcan servicios superadores

"Aquí es donde se verá el verdadero impacto que podrá tener todo el sistema financiero con la posibilidad de pagar con su QR o billetera MODO. Por eso digo que hay que diferenciar MODO como proyecto -y todas sus actualizaciones, incluyendo el QR- de la billetera virtual", sentencia Carballo.

Con si bien en cantidad de usuarios "pierde 3-1" con Mercado Pago, la solución de los bancos podría ser un proyecto que, a futuro, vaya sumando cada vez más funciones y aprovechando las sinergias del ecosistema financiero. Recién ahí podría dar vuelta el partido.