Es argentino, tiene 27 años y creó una fintech que espera facturar u$s 100.000 este año

Nahuel Candia, CEO de la firma, diseñó la plataforma de automatización de cobros y finanzas hace apenas tres años y hoy ya opera en cinco países

Rebill es una plataforma online de automatización de cobros y finanzas para empresas diseñada por el argentino Nahuel Candia (27) y que opera en la Argentina, Chile, Colombia, Perú, México y Uruguay.

Candia, que actualmente se desempeña como CEO de la fintech argentina, reveló que para este año la compañía proyecta facturar más de u$s 100.000 en ingresos, "mientras que para 2022 esperamos crecer ese número seis veces".

"Ayudamos a las empresas a escalar rápidamente en la región al facilitar un único punto de conexión con los sistemas financieros, pasarelas de pago, CRMs, ERPs e incluso sistemas de terceros", explicó el experto a Forbes Argentina, y además anticipó que antes de fin de año aguardan ingresar a Brasil y Ecuador.

"Rebill es la única plataforma en Latinoamérica que permite a pequeñas y medianas empresas comenzar a ofrecer suscripciones y cobros recurrentes con su propia marca en menos de un minuto y sin la necesidad de conocimientos técnicos", detalló Candia.

La clave del éxito

En 2016, Candia decidió cerrar Shovel Apps, su primera compañía, para trabajar como consultor y CTO para varias empresas.

En esos años, el especialista vio una ocasión que no dejó pasar: "La integración con cada pasarela de pagos, o sistema bancario es burocrático, cambiante y complejo. Se deben cumplir más de 180 requerimientos de seguridad para procesar tarjetas, lo que se traduce en al menos US$ 200,000 en certificación y auditoría para funcionalidades que no son claves para el negocio de la empresa. Esta necesidad ya se encuentra resuelta en Europa y Estados Unidos, pero no en Latinoamérica. Vi la oportunidad de ayudar a las empresas a escalar y de esta forma contribuir al crecimiento económico regional".

Así creó Rebill, que le permite a medianas y grandes compañías diseñar soluciones avanzadas gracias a su API y SDKs, que los ayudan a ahorrar meses de desarrollo para insertar, por ejemplo, una ventana de cobro seguro y marca blanca dentro de sus propios plataformas.

"Surco Seguros se convirtió en el primer cliente de Rebill. Tiempo después, se sumaron Ab InBev y Simpleat a lacartera, y junto a un préstamo inicial de u$s 20.000 de un amigo, la empresa pudo dar inicio su operación con un más personas en el equipo", recordó.

Así, durante la cuarentena se estabilizó el producto, y certificó la solución como PCI Compliant, que en noviembre les permitió comenzar a crecer de forma acelerada.

"Con la pandemia vimos surgir muchos negocios, y la cantidad de comercios que se registraron en nuestra plataforma creció hasta 10 veces en los primeros meses. El objetivo de este año es comenzar a operar con al menos una pasarela de pago en cada país de la región", finalizó.