Mastercard apuesta todo a las Fintechs y acelerará el despliegue de soluciones de Digital First

Mastercard anuncia la expansión de la plataforma Engage, proporcionando a los clientes fácil acceso a una creciente red de socios de fintechs y tecnología calificados que pueden implementar rápidamente las soluciones Digital First de Mastercard.

Estas permiten a los clientes ofrecer experiencias de pago totalmente digitales a los consumidores, desde la adquisición y el uso de la tarjeta hasta la gestión y el compromiso, con una opción de tarjeta física.

¿A qué apunta?

"Está claro que el cambio que estamos presenciando en el comportamiento del consumidor en nuestra región ya es permanente. A medida que los consumidores se vuelven más conocedores y móviles tecnológicamente, la innovación en los pagos ha adquirido una nueva urgencia", expresó Walter Pimenta, vicepresidente sénior de Producto e Innovación para Latinoamérica y el Caribe.

La red Engage de Mastercard incluye empresas que proporcionan varios componentes y capacidades de integración a través del recorrido del cliente de Digital First, para así ofrecer una experiencia de pago sin contratiempos.

El programa Engage de Mastercard ya está en marcha para apoyar la implementación de Digital First.

Mastercard tiene un largo historial de colaboración con socios tecnológicos y fintechs para construir el futuro de los pagos. La evolución de la plataforma Engage de Mastercard demuestra el compromiso continuo de la empresa para permitirles a los clientes construir su primer recorrido digital como consumidores.

El programa Engage de Mastercard ya está en marcha para apoyar la implementación de Digital First, proporcionar asistencia sobre el terreno, así como formación a través de la Academia Mastercard y promoción para la amplia base de clientes de Mastercard.

Sin límites

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el Bitcoin (BTC) no detiene su imparable rally alcista. Además de alcanzar un nuevo máximo históricos u$s 60.000 por unidad en el transcurso de la semana pasada; la criptodivisa también llegó a valer más que los tres mayores bancos del mundo juntos.

Según los datos disponibles públicamente, la criptomoneda más popular superó a los tres gigantes bancarios globales de mayor valor por capitalización de mercado.

En el marco de su máximo histórico de u$s61.700, la capitalización de mercado de Bitcoin fue de aproximadamente u$s1.15 billones. La capitalización de mercado combinada de JPMorgan, Bank of America y The Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es de u$s1.08 billones.

Sin embargo, los logros no se detienen ahí: Visa y Mastercard, las principales redes de pago, tienen una capitalización de mercado combinada de u$s871.000 millones, también ahora significativamente menor que Bitcoin.

Desde entonces, el par BTC/USD experimentó un ligero retroceso, reduciendo su capitalización de mercado a u$s1.03 billones, aún manteniendo el título de activo significativo de un billón de dólares.

Los analistas habían señalado previamente ese nivel como una posible zona de consolidación, algo que sigue siendo el caso después de que la caída del lunes llevó a Bitcoin a un nivel inferior a su máximo histórico a fines de febrero.

Gráfico comparativo de Bitcoin market cap. Fuente: Ecoinometrics/ Twitter.

Pero además, el ascenso de Bitcoin es impresionante, ya que pasó de cero a u$s1 billón en valor de red 3.6 veces más rápido que Microsoft, por ejemplo.