Boom Bitcoin: la criptomoneda ya vale más que Visa y Mastercard juntas

Según datos publicados la criptomoneda más popular superó a los tres gigantes bancarios globales de mayor valor por capitalización de mercado.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el Bitcoin (BTC) no detiene su imparable rally alcista. Además de alcanzar un nuevo máximo históricos u$s 60.000 por unidad en el transcurso de la semana pasada; la criptodivisa también llegó a valer más que los tres mayores bancos del mundo juntos.

Según los datos disponibles públicamente, la criptomoneda más popular superó a los tres gigantes bancarios globales de mayor valor por capitalización de mercado.

Sin límites

En el marco de su máximo histórico de u$s61.700, la capitalización de mercado de Bitcoin fue de aproximadamente u$s1.15 billones. La capitalización de mercado combinada de JPMorgan, Bank of America y The Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es de u$s1.08 billones.

Sin embargo, los logros no se detienen ahí: Visa y Mastercard, las principales redes de pago, tienen una capitalización de mercado combinada de u$s871.000 millones, también ahora significativamente menor que Bitcoin.

Desde entonces, el par BTC/USD experimentó un ligero retroceso, reduciendo su capitalización de mercado a u$s1.03 billones, aún manteniendo el título de activo significativo de un billón de dólares.

Los analistas habían señalado previamente ese nivel como una posible zona de consolidación, algo que sigue siendo el caso después de que la caída del lunes llevó a Bitcoin a un nivel inferior a su máximo histórico a fines de febrero.

Gráfico comparativo de Bitcoin market cap. Fuente: Ecoinometrics/ Twitter.

Pero además, el ascenso de Bitcoin es impresionante, ya que pasó de cero a u$s1 billón en valor de red 3.6 veces más rápido que Microsoft, por ejemplo.

Bitcoin va por el oro

Al analizar los datos de capitalización de mercado, el recurso de análisis en cadena Ecoinometrics agregó que, a partir del 13 de marzo, Bitcoin equivalía al 45% del oro almacenado en vehículos de inversión y al 10% del mercado de oro físico en su conjunto.

Para eclipsar por completo al oro, algo que ya es un tema de debate entre los participantes del mercado, el par BTC/USD tendría que cotizar a u$s590.000.

Como es de público conocimiento, actualmente tanto Visa como Mastercard están aceptando la necesidad de incorporar Bitcoin en sus estrategias corporativas en el futuro.

Fuente: Cointelegraph

Precio Bitcoin hoy

En el transcurso de la jornada, el precio del Bitcoin cayó varios puntos luego de romper la marca de los u$s60.000 por unidad durante el fin de semana. Hoy amaneció a la baja y empezó la jornada a un valor de u$s55.806,64 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue de -3,19%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s1.043.638.219.352 y circulan 18.655.412 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en los últimos tres meses. Fuente: coinmarketcap.com

En la plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, el BTC alcanza hoy el valor de $8.435.750,59 en pesos para la compra y $7.706.289,28 para la venta, con una variación del -0,45%. Este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio.

El precio de las otras criptomonedas:

Tether: u$s1,01 (0,53%)

XRP: u$s0,47 (9,27%)

Bitcoin Cash: u$s529,72 (1,47%) : u$s529,72 (1,47%)

Chainlink: u$s27,75 (2,24%)

Binance Coin: u$s254,09 (1,13%)

Litecoin: u$s201,82 (-1,05%)

Polkadot: u$s34,22 (-1,37%)