Crisis total en las casas de cambio: ya cerraron más de 100 y ven un sombrío panorama para el futuro inmediato

El panorama del sector es claro: será un regreso sin demasiada gloria. Mario Mochetti, presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (Cadecac), contó que el sector ya venía muy castigado en los últimos 3 meses de la gestión macrista cuando se colocó el cepo cambiario. Para peor, afirmó en declaraciones a FM Milenium, durante la pandemia hubo cambios normativos como mayores capitales mínimos y requisitos operativos por parte del BCRA.

Se pasó de un mercado desregulado con la gestión de Federico Sturzenegger a otro más controlado. El resultado de esas nuevas exigencias y la prohibición para trabajar durante la cuarentena hizo que se dieran de baja más de 100 agencias sobre un total de 230 que estaba inscripto en el BCRA. "Fue un cóctel complicado para nosotros", reseñó Mochetti.

Al estar dentro del sistema financiero, las agencias y casas de cambio no tuvieron subsidios para sobrevivir. No hubo ATP para solventar los sueldos ni ningún otro salvavidas. De ahí que el simple hecho de poder reabrir es un dato positivo, más allá de las restricciones que habrá ya que no pueden vender dólares a los particulares.