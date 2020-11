Para JPMorgan, los inversionistas están cambiando del oro al Bitcoin: ¿por qué?

En el marco de una baja del valor del dólar, el fideicomiso de bitcoin Bitcoin Trust de Grayscale Investments superó a los fondos cotizados en Bolsa (ETFs) basados ​​en oro gracias a la participación de inversores institucionales, según han dicho los analistas de JPMorgan

"Este contrato apoya la idea de que algunos inversores que han invertido anteriormente en ETFs de oro, como family offices, pueden considerar el bitcoin como una alternativa al oro", publicaron desde JPMorgan.

"...This contrast lends support to the idea that some investors that previously invested in #gold ETFs such as family offices, may be looking at #bitcoin as an alternative to gold." — Michael Sonnenshein (@Sonnenshein) November 7, 2020