La billetera de los bancos tiene fecha de salida: conocé cómo será MODO y cómo planea competir con las fintech

La aplicación está en su recta final y acaba de sumar a un socio clave. Cómo funcionará la billetera que planea "salvar" al sector

La billetera de los bancos ya está en su recta final. El principal proyecto del segmento para pelear contra Mercado Pago dentro del creciente negocio del dinero digital arrancó su cuenta regresiva y acaba de conseguir el aval de la entidad más grande del país.

El proyecto está, por estas horas, en modo de prueba Friends & Family, un formato muy común entre las tecnológicas en las que amigos y familiares de los ejecutivos experimentan el uso de la aplicación y reportan fallas y mejoras.

Pero ese período, según confirmó iProUP, está por finalizar. Luego llegará una "beta cerrada" entre usuarios de cada uno de los bancos y, finalmente, será el gran lanzamiento.

"La idea es aprovechar las Fiestas de Fin de Año y que MODO pueda interactuar con las ofertas que los bancos lanzarán para estas fechas", afirma a iProUP un ejecutivo del sector que mira de cerca el avance de la aplicación.

Otro directivo, que constantemente respondía "no tenemos fecha de lanzamiento", confirmó que próximamente MODO saldrá a la luz. "Si no, no viene Papá Noel a mi casa", bromea en diálogo con iProUP.

A toda marcha

Si bien el proyecto venía dilatándose por cuestiones "burocráticas" de las entidades, hubo varias avances que en las últimas semanas hicieron que la aplicación esté al tope de las prioridades del sistema bancario.

La primera de ellas es la confirmación de que Prisma está trabajando en Bimo, una billetera móvil que lanzará en alianza con Clarín, aprovechando la gran cantidad de comercios y usuarios que el multimedio posee con su programa de fidelización 365.

De hecho, el gigante de los medios de pago había presentado una queja ante Play Digital (sociedad que formaron los bancos para desarrollar la app) por el uso de la marca Dimo, que más tarde se cambió a MODO para evitar dilaciones y un encontronazo innecesario con un proveedor estratégico como Prisma.

La segunda cuestión fue la llegada de Transferencias 3.0 y la interoperabilidad del QR, dos servicios esenciales para el desarrollo de la billetera electrónica.

En efecto, los envíos de dinero entre los contactos del celular -al estilo "WhatsApp" y sin la necesidad de un CBU- serán la gran funcionalidad que proveera MODO. Pero en su roadmap también está contemplado el pago con códigos QR en una segunda etapa.

Más de 30 bancos ya se subieron a MODO

El tercer punto que acelerará la puesta en marcha tuvo lugar en las últimas horas. Según pudo conocer iProUP, el Banco Nación firmó el jueves su adhesión al consorcio, en el que seguramente ocupará una silla relevante en la toma de decisiones: al ser la entidad más grande del país, aportará una gran cantidad de usuarios -y negocios- al ecosistema.

De hecho, el plan del banco estatal será integrar las funcionalidades de MODO a su aplicación BNA+, la billetera que acaba de lanzar y que viene sumando 10.000 clientes por día.

"Ya están adentro todos los bancos. En algunos casosfaltaban las aprobaciones burocráticas, pero todos los días firma uno nuevo", remarca un importante directivo bancario, asegurando que todas las entidades son igual de importantes.

Funciones

En el directorio de MODO evitan llamar a la aplicación como una billetera. "No lo es, porque no hay que recargarla: se usa el dinero que está en los bancos", afirman desde la app, que superó la treintena de entidades asociadas.

El plan de la compañía consiste en que no sea sólo una aplicación independiente, sino que también coexista en los mobile banking de los bancos.

El reto será dar batalla a las fintech, en especial Mercado Pago, ya que no hará falta descargar otra app y con la del propio banco alcanzará para usar todas las funciones de MODO.

Así, buscarán aprovechar la base instalada de todo el sistema bancario. Según las últimas cifras del Banco Central, hay unas 90 millones de cuentas (entre cajas de ahorro, cuentas corrientes y de seguridad social) contra los 8 millones de usuarios de billeteras de fintech.

QR: una de las grandes apuestas de MODO

Por eso el gran paso serán los pagos con QR y cuenta con un argumento de peso: se respetarán todas las condiciones de los bancos, como promociones, descuentos y financiación sin interés en ciertos rubros.

La fase siguiente será aprovechar la tokenización de las tarjetas, un servicio que permite abonar apoyando el celular directamente sobre el dispositivo de cobro. Aunque eso está "más lejos" en el roadmap.

Ahora, el principal objetivo será crear una "autopista de información" entre los bancos, a través del desarrollo de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API). Se trata de protocolos de software que permiten conectar dos plataformas para que se comuniquen y haya intercambio de datos.

Así se concreta el primer gran paso de las entidades en el open banking o banca abierta, que les permitirá no sólo ofrecer a los usuarios una única interfaz en MODO desde la cual acceder a las cuentas y tarjetas de cualquier entidad, sino también ofrecer estos datos a otras fintech y obtener una forma de monetización de la que carecían hasta el momento.

Pero Play Digital no busca lucro: el objetivo es que el aporte de todas las entidades permita hacer crecer al sistema financiero y les permita competir de igual a igual contra las fintech que amenazan su negocio.

Los bancos, recargados

Octubre fue un mes de actividad intensa para los bancos en lo referido a plataformas digitales. Santander, por caso, anunció Getnet, un sistema para que comercios y profesionales puedan cobrar con cualquier tarjeta y afrontar comisiones más bajas.

De esta manera, el gigante español va preparando el terreno para su estrategia 4.0, que se coronará con la puesta en marcha de Openbank, su banco digital que ya tiene licencia del Central para operar en el país.

En cuanto a Getnet, se trata de una empresa que opera desde hace 15 años en Brasil, pero hace un lustro fue adquirida por Santander. Hoy, es el tercer procesador de pagos a nivel general y segundo del eCommerce en Latinoamérica. Ante semejante éxito, la firma de capitales españoles no dudó en exportarlo al resto de la región.

La llegada a Argentina demandará una inversión de u$s20 millones y la contratación de 200 profesionales, ya que el país está en el top-ten de mercados prioritarios para Santander.

Como parte de este plan de expansión, Getnet comenzó hace dos meses a desplegar entre los clientes del banco el "aparatito", como denominaron -para simplificar su comunicación- al dispositivo lector de tarjetas que se conecta al celular para cobrar con plásticos de banda, chip o contactless.

"A partir de ahora, está abierto a todos los comercios, para que puedan liquidar sus ventas en cuentas de otros bancos", afirma Agustin Mariani, presidente de Getnet Argentina, quien adelanta que en la web se podrá adquirir por $99, para que el precio "no sea una barrera" para los comerciantes.

Getnet ya está disponible en otros mercados de la región, como Brasil y Chile

Se trata de la mitad de lo que cobra Mercado Pago por su dispositivo Point. Asimismo, la plataforma permitirá el cobro vía QR que, a partir de diciembre, comenzará a ser interoperable.

Ank, por su parte, es la nueva apuesta de Itaú para convertirse en el "Netflix de las finanzas". "La oferta de servicios financieros en el país, con más de 70 bancos y nuevas fintech ingresando, es cada vez más amplia, mientras que las barreras de entrada son cada vez más bajas", explica Leonardo Rubinstein, CEO de la fintech, en diálogo con iProUP.

"Vemos que hay una oportunidad de ‘curar’ lo que ya existe y dártelo de una manera más simple e intuitiva, gratis", agrega el ejecutivo, ex CEO de OLX.

Para Rubinstein, cada vez habrá mayor oferta, por eso resalta la inspiración en el gigante del streaming fundado por Reed Hastings: una plataforma que agrega todo y te lo da de manera "personal e inteligente".

En esta primera etapa, la app apunta sobre todo a los "bancarizados" y ofrece la posibilidad de enviar dinero entre personas o cuentas de un mismo usuario sin costo, "eliminando la pérdida de tiempo y estrés que genera el manejo de múltiples bancos, las claves complejas que vencen, las tarjetas de coordenadas o los tokens", tal como subrayaron en su presentación, hace apenas unas semanas.

Estos dos anuncios, realizados con apenas unos días de diferencias, son un preludio para la llegada de MODO, que promete cerrar "con todo" un año de profundas transformaciones para la banca digital. Después de un 2019 en el que se vieron avasallados por la expansión fintech, el 2020 significó para los bancos apretar el acelerador de su digitalización. Resta ahora cosechar los frutos de lo sembrado.