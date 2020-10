"Chau efectivo": el Central lanzó el nuevo sistema de transferencias 3.0, ¿qué beneficios traerá?

Los jugadores tradicionales y no tanto de la industria financiera celebraron la llegada de una red interconectada de pagos, que bajará costos

Los diferentes jugadores del mercado celebraron la puesta en marcha de "Transferencias 3.0", el proyecto del Banco Central (BCRA) que busca impulsar los pagos digitales en detrimento del efectivo.

La clave del nuevo esquema será la interoperabilidad del código QR, que podrá ser leído con cualquier billetera. Además, los pagos con tarjeta de débito se realizarán directamente mediante transferencia bancaria, lo que abaratará costos y permitirá a los comercios recibir el dinero inmediatamente (hoy tienen que esperar hasta 48 horas).

Otro punto importante será la interconexión de todos los jugadores de la industria de pagos. Bancos, billeteras digitales y adquirentes tendrán que comunicarse entre sí y con las empresas que aportan la infraestructura y facilitan la compensación de los saldos resultantes de las operaciones.

Carlos Hourbeigt, director del BCRA y presidente de la Comisión de Operaciones y Medios de Pago de la entidad, dialogó con iProfesional y recalcó el consenso que se buscó en esta norma. "No hemos hecho nada sin identificar que el sector privado ha sido el motor de esto. Entendemos que cuando hay una red interconectada a la que todos se unen, todos ganan y los costos son más bajos", expresó.

El Banco Central puso la lupa sobre el uso del efectivo y quiere reducirlo

En ese sentido, detalló que más de 50 países -entre los que mencionó al Reino Unido o Singapur- están avanzando en modelos similares a este. "La red es de todos pero, a la vez, no es de nadie. Es un bien del sistema nacional de pagos, tal como están implementando la mayoría de los países que se han dado cuenta que las transacciones no pueden depender exclusivamente de jugadores privados", dijo.

Sobre el funcionamiento, el director del BCRA explicó que el sistema tiene 3 participantes. "El primero es el emisor del pago, que puede ser un banco o una billetera. El segundo son los administradores, que son los 4 que aprobamos hoy: Coelsa e Interbanking, que operan como compensadoras y Prisma y Link, que hacen transferencias inmediatas. El tercer eje son los adquirentes, allí aparecen Mercado Pago y First Data. Estamos trabajando con todos ellos para llegar al 7 de diciembre con la interoperabilidad de los QR".

En esa fecha entrará en funcionamiento la primera fase de este programa. Para ese entonces, Mercado Pago incorporaría al sistema a 4 grandes cadenas (una de estaciones de servicio, otra de comidas rápidas y 2 retailers) y First Data sumaría a unos 60.000 comercios.

De todos modos, Hourbeigt resaltó que la idea no es poner una fecha límite y que todos corran contra el reloj para llegar sino trabajar juntos, como lo vienen haciendo en reuniones frecuentes.

La industria, muy conforme

Lejos de la rivalidad, tanto el sector fintech como el bancario coincidieron en que la regulación fue producto del debate entre todos los involucrados y celebraron el anuncio.

"Estamos muy satisfechos por esta normativa liderada por el BCRA y agradecidos con la institución por habernos convocado para colaborar activamente como Cámara sumando nuestra perspectiva y nuestras recomendaciones", aseguraron en la Cámara Fintech, donde consideraron que este proyecto será un hito en "la evolución de nuestro país hacia una economía digital más inclusiva, más accesible y más transparente".

Uno de los jugadores claves dentro de la industria fintech es Mercado Pago, que fue pionero en los pagos QR en Argentina. Alejandro Melhem, gerente general de de la compañía para Argentina, Uruguay y Perú, también reconoció a la regulación como positiva.

"Participamos en el proyecto de Transferencias 3.0 y la interoperabilidad QR. La norma propone grandes avances para los medios electrónicos de pago en la Argentina. El aumento de la competencia es muy importante para reducir precios y aumentar la calidad del servicio", afirmó.

Consultado por iProfesional, Pablo Caputto, de la gerencia de cash management de Banco Galicia, coincidió en que es un gran primer paso y sostuvo: "Es una iniciativa interesante que permitirá conectar a todo el sistema nacional de pagos sobre los rieles de empresas argentinas. Tanto los bancos como los proveedores de servicios de pago nos conectaremos a Coelsa, Interbanking, Link y Prisma que, además, tendrán que conectarse entre ellas".

Las tarjetas de débito se podrán usar para pagar vía transferencia

Con respecto a los tiempos de implementación, el ejecutivo bancario explicó que será gradual, tal como sucedió con la puesta en marcha del Echeq, donde Galicia dio el puntapié inicial. "Esta primera etapa será a partir del 7 de diciembre y seguramente se aborde a unos primeros clientes para ir haciendo las primeras pruebas piloto", indicó.

Al mismo tiempo, Caputto confirmó que Galicia está trabajando junto con Naranja y Naranja X, sus vinculadas, en la distribución de un código QR propio para los comerciantes que trabajan con el banco.

"Nuestra idea es avanzar con esto y aprovechar la normativa para acercarle a nuestros clientes la solución que necesitan, tanto a los consumidores finales como a los comercios y empresas que operan con nosotros", explicó.

Los voceros de la industria financiera resaltaron que Transferencias 3.0 traerá más competencia y opciones tanto para comerciantes como para consumidores finales. Asimismo, concordaron en que características como la acreditación inmediata y gratuidad de comisiones por 3 meses para las mipymes promoverán los medios de pago electrónicos.

La industria fintech colaboró con la redacción de la norma

"La masificación de los pagos desestimulará el uso del efectivo, impulsando la inclusión financiera y la formalización de la economía. Desde Mercado Pago nos encontramos a disposición para trabajar con el BCRA estos aspectos, con el propósito de lograr un sistema eficiente y escalable", aseguró Melhem.

En la Cámara Fintech, en tanto, añadieron: "Con esta iniciativa conjunta, Argentina se ubica como una de las pioneras de los pagos digitales interoperables. Seguramente es un sistema perfectible, pero apostamos a seguir evolucionando con la colaboración de todo nuestro ecosistema".

En la misma sintonía, recordaron que desde la creación de la Cámara vienen "impulsando la adopción del gran abanico de alternativas que la industria fintech ofrece para alcanzar la inclusión financiera tan necesaria en nuestro país".

Los bancos apuestan a sumar pronto a un nuevo competidor a la cancha, con la puesta en marcha de su propia billetera virtual, Modo, que incorporará este nuevo método de pago vía transferencias.

El código QR, en números

El código QR llegó al país hace unos 3 años. A comienzo de 2018, el BCRA definió un estándar de código y pidió a los jugadores del sistema que lo adoptaran, con el objetivo de impulsar la interoperabilidad.

Sin embargo, la iniciativa no impulsó las transacciones por esa vía, que recién empezaron a crecer cuando Mercado Pago inició una campaña que incluyó no sólo captar a los vendedores que antes no aceptaban medios de pago (y que ahora podían hacerlo solo sin ningún aparato, sólo con el QR) sino también promociones para impulsar la adopción por parte de los consumidores finales.

Ante la novedad de Transferencias 3.0, Mercado Pago compartió algunos números de las operaciones con este medio de pago hasta ahora: