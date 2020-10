Esta fintech argentina se unió a Visa para "revolucionar" los pagos digitales en Latinoamérica: así es su plan

A medida que el mundo recurre con mayor frecuencia a los pagos digitales, una app ayuda a millones de vendedores a aceptar pagos rápidos y seguros

GeoPagos, compañía referente en Latinoamérica en la creación de soluciones digitales para la industria de pagos y emprendedor Endeavor, es uno de los socios del programa Visa Ready for Tap to Phone, el cual transforma un smartphone o tableta en terminales de punto de venta, sin contacto ni uso de efectivo.

Pagos digitales

A medida que el mundo recurre con mayor frecuencia a los pagos digitales durante la pandemia del Covid-19, una aplicación móvil puede ayudar a millones de vendedores a nivel mundial a aceptar pagos de forma rápida y segura, al mismo tiempo que mejora la experiencia de pago para los consumidores. Esta aplicación es Tap to Phone, la nueva solución que transforma la generación actual de teléfonos inteligentes o tabletas Android en terminales de punto de venta basados en software (softPOS) sin contacto, que no requieren hardware adicional.

Geopagos es la fintech argentina que busca traer nuevas soluciones de pago a Latinoamérica

Como parte del compromiso de Visa de habilitar digitalmente a 4 millones de microempresas y pequeñas empresas en la región, esta herramienta ayuda a las empresas a acceder rápidamente a la economía digital, evitar ventas perdidas y mejorar el flujo de caja al aceptar pagos sin contacto en cualquier momento y lugar.

Visa anunció que Tap to Phone ya está activo en más de 15 mercados, con planes de expandirse en Latinoamérica y el Caribe, próximamente a la Argentina y Brasil. Asimismo, anunció que se está acelerando el crecimiento global del producto a través de los 15 socios del programa Visa Ready for Tap to Phone. Este programa brinda a estos socios la certificación Visa Ready, que da la tranquilidad a los vendedores de que la solución tecnológica de su elección cumple con los altos estándares de Visa.

Entre los socios pertenecientes al programa Visa Ready se encuentra GeoPagos, la encargada de llevar esta tecnología al resto de los países de América Latina. El número de vendedores que usan Tap to Phone ya ha aumentado en un 200% en comparación con el año pasado y ahora está activo en varios países de Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y América Latina. Algunos de los lanzamientos recientes de Tap to Phone incluyen Bielorrusia, Malasia, Perú, Rusia y Sudáfrica, y están previstos lanzamientos en Brasil, el resto de Centroamérica, Italia, Reino Unido y más.

Los pagos sin contacto están aumentando rápidamente en la era de Covid-19, y Visa los ha visto crecer un 40% en comparación con el año anterior en el segundo trimestre. En una encuesta reciente de la misma empresa, casi la mitad de los consumidores (48%) dijo que no compraría en una tienda que sólo ofreciera métodos de pago que requirieran contacto con un cajero o una máquina compartida, como un lector de tarjetas, por lo que es crítico para las empresas ampliar sus métodos de aceptación de pagos más allá del efectivo, comunicó Endeavor en su sitio.

Reinvención de las compras en tiendas, sin limitarse al punto de venta

Según los datos de Visa, comer en restaurantes informales, recursos de viaje y comprar comestibles son actualmente las categorías más típicas de uso para soluciones softPOS. Sin embargo, Tap to Phone puede mejorar la experiencia de los consumidores de formas adicionales, incluyendo:

El nuevo sistema de VISA introduce gran cantidad de ventajas