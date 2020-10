Pandemia, elecciones en Estados Unidos, Wall Street: qué guía a los inversores e índices financieros

Las elecciones estadounidenses se caracteriza típicamente por la volatilidad del mercado, y este año se ha visto exacerbada por los efectos de la pandemia

Los principales índices de Estados Unidos S&P 500, Dow Jones y Nasdaq, están mirando más que nunca el posible resultado de las elecciones de Estados Unidos, además de la aprobación del plan de estímulos o los rebrotes del Covid-19. Se están erigiendo como los principales catalizadores en el esquema actual.

"Los mercados financieros podrían seguir siendo volátiles a medida que nos acercamos a las elecciones estadounidenses de noviembre, especialmente con la perspectiva de un resultado controvertido, pero esto podría brindar una oportunidad táctica para que los inversores agreguen riesgo a las carteras o diversifiquen aún más sus posiciones", explican los analistas de Allianz Global Investors, Mona Mahajan, US Investment Strategist, y Peter Lefkin, Senior VP of Government and External Affairs da Allianz.

"Si vemos un resultado electoral definitivo y desarrollos favorables en la lucha contra Covid-19, esperamos que un conjunto más amplio de sectores y regiones se beneficien en 2021, más allá de las acciones tecnológicas de gran capitalización de Estados Unidos y la renta variable temática de crecimiento que ha tenido un buen resultado este año", añaden estos expertos.

Los inversores están viendo como todos los índices tienen a crear un entorno volátil

El comportamiento del gran inversor

¿Quiénes están detrás, principalmente, de estos movimientos que se están produciendo en Wall Street? Los datos de Bank of America Merrill Lynch revelan que son las denominadas como manos fuertes, grandes inversores institucionales, los que están planteando oportunidades a futuro que pueden tener un impacto en los tres selectivos más importantes de la bolsa estadounidense.

Tanto es así que los hedge funds han registrado las mayores compras de todo el año 2020 durante la semana comprendida entre el 5 y el 9 de octubre, lo cual podría ser la antesala del desarrollo que pueden tener el S&P 500, Nasdaq o Dow Jones. "Los grandes inversores compraron y los minoristas vendieron, lo cual refleja una tendencia bastante notable en el mercado", detallan estos analistas.

"Otro aspecto que llama bastante la atención es que los inversores institucionales están apostando por ETFs y valores individuales como la fórmula principal", indican desde BofA. Se trata de un comportamiento que ya se ha visto en otras ocasiones durante el presente ejercicio y que ha sido el preludio de subidas y bajadas en los índices. Motivo para estar más que en guardia, indicó La Información.

No obstante, se trata de un dato más a tener en cuenta, ya que las manos más débiles también pueden mover al mercado. La entidad estadounidense comenta que, al contrario de lo que pueda parecer, cuando los inversores minoristas entran en masa las siguientes 12 semanas el mercado tiende a subir. "Sea como fuere, es cierto que los indicadores de sentimiento contrario funcionan muy mal en esa dirección, y son mucho mejor en extremos vendedores", concluye Cárpatos.