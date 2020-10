Las monedas digitales "acabarán con los bancos comerciales", asegura un alto ejecutivo del sector

Daniel Masters, fue jefe global de JP Morgan, fue el que declaró esto, y habló sobre su entrada a Bitcoin y sobre las monedas digitales de Banco Central

Masters, actual presidente ejecutivo de CoinShares, fue uno de los primeros inversores tradicionales en entrar en Bitcoin, lo que ayudó a elaborar la propuesta de valor que muchos inversores institucionales adoptan ahora.

Masters en su momento vio el potencial de Bitcoin y Blockchain, y se dio cuenta de que su experiencia como tecnólogo y comerciante de materias primas estaba hecha a medida para convertirlo en un embajador de esta nueva industria ante un conjunto neto de inversores individuales e institucionales.

Según relata Daniel Masters "Antes de encontrar Bitcoin, estaba terminando un perfil muy alto y una carrera exitosa en materias primas. Comencé en Shell Oil, pasé un tiempo en Salomon Brothers, hice la transición a JP Morgan y, en 1999, fui por mi cuenta a administrar dos grandes fondos de cobertura. Nuestra tesis básica era que China estaba a punto de consumir grandes cantidades de productos básicos y queríamos ser oportunistas. En ese momento, el precio del petróleo era de u$s 10 el barril, el cobre era de u$s 2 por libra, el oro rondaba los u$s 1.300 la onza y todos subieron en los años siguientes a medida que nos subimos a la ola de un superciclo de materias primas. Sin embargo, en 2012 me encontré rascándome la cabeza y preguntándome qué hacer a continuación. El auge de las materias primas se había agotado: el petróleo no iba a subir otro 1.000% hasta los 1.000 dólares, la volatilidad empezó a disminuir y la flexibilización cualitativa puso una red de seguridad a los activos de riesgo".

Para el ejecutivo los bancos tal como los conocemos hoy irán desapareciendo reemplazados por una economía descentralizada

Pero asegura que en un momento vio un gráfico de precios de Bitcoin en una pantalla, lo estudió de cerca, y pensó para sí mismo que ese era un cuadro muy enérgico: "El precio había pasado de una fracción de centavo a algo así como u$s 15. Para un comerciante de materias primas, ese tipo de movimiento activa las alarmas y los letreros de dinero parpadean frente a sus ojos. Comencé a investigar tanto como pude, compré u$s 10,000 en bitcoins con mi propio dinero canalizándolo a través de un banco chino al Mt Gox e incluso me encerré en una habitación durante dos días para resolver un bloque en la cadena de bloques de Bitcoin. Al hacerlo, descubrí que Bitcoin era esencialmente una versión de Internet sin una función de copiar / pegar. Eso es realmente importante".

Con la experiencia ganada, Masters mirá cómo será la industria en los próximos años: "Creo que estás ganando dinero aquí. Trabajo tratando de pensar en dónde estará el mundo dentro de tres años y adaptar mi negocio para acomodar ese punto en el futuro. Considere las monedas digitales del banco central (CBDC). Existen algunas razones muy convincentes para que los bancos centrales emitan sus propias monedas digitales. Por ejemplo, no tiene que tocarlo físicamente o moverlo, puede lidiar con los mercados negros y la corrupción, y proporcionar contabilidad en tiempo real. Lo más importante es que si saca efectivo físico del sistema, puede aplicar tasas de interés negativas. Hay ocho monedas de bancos centrales en camino, incluidas dos que están casi vigentes en China y las Bahamas, y una es obviamente más importante que la otra".

Por otro lado aduce que hay una dinámica interesante en el mundo de las CBDC:"La moneda digital china va a ser formidable y Estados Unidos se verá obligado a reaccionar. Podría ser en forma de dólar digital o guerra comercial. Pero el aspecto más interesante de las CBDC es el impacto que tendrán en los bancos comerciales y el sistema financiero en su conjunto. Hoy en día, los bancos centrales emiten divisas a una gran cantidad de bancos comerciales como Chase y Bank of America. Estos bancos hacen dos cosas: crean productos y servicios como hipotecas y tratan con los usuarios finales".

Las monedas digitales y el blockchain tiene roles fundamentales en esta transformación del ecosistema financiero

Masters concluye que "Creo que estamos entrando en un nuevo paradigma en el que los bancos centrales emiten CBDC, los bancos comerciales dejan de existir y la capa de servicio está llena de nuevas y locas empresas emergentes como Compound Finance, Uniswap, SushiSwap y personas que realmente se están distribuyendo, haciendo finanzas descentralizadas hoy. Entonces, la última capa interesante es quién se enfrenta realmente al consumidor. Ya puede ver que hay múltiples opciones. A Coinbase le gustaría llegar a todos los usuarios, al igual que Binance, aunque probablemente no en Estados Unidos. Hay infraestructuras de billetera como Blockchain.com que ya tiene 50 millones de billeteras pendientes", indicó Forbes.