Revolución QR: qué es y cómo funciona este método de pago que ahora está en la mira de los bancos

La herramienta sigue ganando adeptos. Sin embargo, hay una barrera insalvable que lo detiene: ¿de qué se trata y cuánto falta para que se solucione?

Los pagos con código QR -una suerte de código de barra, que permite abonar escaneando una imagen con el smartphone- crecieron de manera impensada en estos últimos meses.

La siguiente infografía explica qué es el Código QR, cómo se utiliza y sus ventajas:

Las razones son la continua maduración de una tecnología móvil que es furor en lugares como China, donde la mayoría de pagos móviles se realiza a través de este sistema, pero también la pandemia que tienen a gran parte dentro de sus casas o haciendo lo elemental, que incluye hacer compras en los negocios de cercanías.

Ergo, la posibilidad de no tocar dinero físico y darle paso a la enfermedad (aunque desde la Organización Mundial de la Salud desmintieron que los billetes transmitan el coronavirus, sí recomendó lavarse bien las manos antes y después de tocarlos) rompió la natural resistencia de los argentinos a la virtualización de sus pagos.

"Al adoptar esta modalidad, se dieron cuenta que la experiencia es muy sencilla, no presenta fricciones, te evita manipular efectivo, cupones de pago, cargar con objetos adicionales al celular como puede ser un bolso, la billetera física o una cartera", marca Valeria Rodríguez, directora de Lyra Argentina, proveedora de productos de servicios financieros que desembarcó hace poco en Argentina y que ofrece su procesador PayZen para conectarse con múltiples adquirentes.

"La respuesta de los argentinos frente a esta opción de pago fue positiva. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso de aprendizaje y adopción del uso del QR en la vida cotidiana", agrega.

Desde los comercios, la necesidad de recuperar ventas perdidas está superando a la tendencia a mantener parte de la facturación en negro y son cada vez más los que aceptan medios de pagos electrónicos móviles, QR incluido.

El uso de pagos móviles creció 40 por ciento desde el inicio de la cuarentena

La necesidad tiene cara de hereje y otra de las ventajas de este sistema es que no necesita de una terminal POS para tomar pagos virtuales.

Hoy, son muchas las billeteras que ofrecen pagos QR como Mercado Pago, Todo Pago, Naranja X, Plus Pagos, ValePEI y Yacaré, por mencionar algunas. El funcionamiento, de cara al cliente/usuario, es realmente simple: se escanea la imagen con el código en cuestión y luego se elige el medio de pago (tarjetas de crédito y débito o el saldo en la cuenta).

En los datos, se ve el crecimiento de medios de pago digitales en general. Por citar un caso, las compras con tarjeta de débito crecieron más de un 80% en el último año. La transacción promedio por usuario superó los $10.000, creciendo cerca de un 40% desde el inicio de la cuarentena.

En América Latina, y desde que comenzó la pandemia, casi siete de cada diez consumidores encuestados para un estudio realizado por Mastercard expresó que usa menos dinero en efectivo (o no lo utiliza directamente), y el 35% declaró usar cada vez más las opciones de pagos sin contacto.

Puntualmente, las billeteras digitales no dejan de crecer y durante esta cuarentena reapareció con fuerza la Cuenta DNI e irrumpió la versión del Banco Nación, BNA+. Además, llegó MODO, la app de Play Digital (cuyo desarrollo lo lideran cuatro bancos privados como Santander, Galicia, BBVA y Macro, así como otras entidades que se sumaron luego) que busca convertirse en un agregador de medios de pago y cuyo lanzamiento se espera para el último trimestre.

El QR al ataque

En el caso de transacciones con QR, crecieron incluso dentro de las grandes cadenas de supermercados han incorporado el cobro a través de esta modalidad en líneas de caja, lo que era más habitual en comercios barriales y estaciones de servicio, según el consultor Jorge Larravide, especialista en medios digitales con paso previo por RedLink.

"Seguirá creciendo contra el uso de efectivo de bajo monto. Se están digitalizando operaciones que antes se hacían en cash; le 'come' menos a las operaciones con plásticos, aunque va a seguir en alza en los dos planos", señala Pablo Ces, CEO de Flexibility, una empresa provee tecnología que le permite a las firmas conectarse a todos los medios de pagos sin necesidad de modificar su infraestructura.

"El QR va a ganar sobre el NFC, vamos a un modelo más parecido al de China que al europeo, donde esté último se adaptó mucho mejor", augura Ces.

Desde Mercado Pago, por lejos la billetera digital más importante del país, observan dos momentos en relación con los códigos QR: primero cayó luego de que muchos comercios cerraron, pero en un segundo momento esa caída se recuperó y hoy están un 25% por encima de los valores pre cuarentena (agosto versus febrero).

Respecto a abril, las transacciones con QR ya se duplicaron en forma interanual y siguen creciendo a medida que se abren a más sectores, según cuenta Alejandro Melhem, su Country Manager.

Los rubros donde el código QR es más utilizado (al menos en el caso de Mercado Pago), son: combustible, gastronomía, supermercados y estacionamientos.

Casi 1,3 millones de comercios y emprendedores ya cobraron con QR y el 50% de ellos son pequeños negocios (feriantes, pymes, ambulantes, profesionales independientes). Incluso, ya hay más de 4.500 taxis en CABA cobrando con esta alternativa. Funciona en todo el país, pero con mayor concentración en CABA, GBA, Córdoba, Mendoza, Rosario y la Costa Atlántica.

La incorporación de QR en bares y restaurantes es muy interesante, afirma el especialista Ignacio Carballo, director del programa Fintech de la UCA. "Me refiero por ejemplo a la lectura de QR para acceso a menús y carta de pedidos. Creo que es un paso a la ‘normalización’ en el uso, a la tendencia de incorporar una lectura rápida y a derribar barreras por parte de los usuarios", sostiene.

La interoperabilidad, ese pendiente

La mayoría de las fuentes consultadas coincide en que está pendiente el desarrollo y despliegue de un código QR interoperable. Es decir, un código agnóstico (no está atado a una marca en particular) que permitirá abonar con cualquier billetera que use el usuario, algo que se viene trabajando en el país desde 2018.

"En este contexto, sin dudas, la interoperabilidad sigue siendo el gran desafío. Si bien han surgido algunas iniciativas, en el mercado aún prevalecen muchos sistemas de billeteras digitales cerradas sobre sí mismas", dice Larravide.

Al repecto, suma: "Cuando todas las billeteras puedan ‘dialogar’ con todas y lograr aceptación masiva en los comercios, se consolidará la tendencia del consumidor de optar por los medios digitales respecto a los físicos. Esto no solo favorecerá al cliente, sino a los comercios y a todo el ecosistema de pagos".

El mercado espera la interoperabilidad: que cualquier billetera pueda leer cualquier código, más allá de la fintech a la que pertenezca

"La interoperabilidad es un paso necesario, no sólo para garantizar estabilidad, disponibilidad y accesibilidad del lado de los usuarios, sino también para generar una competencia sana a nivel local, en la cual el usuario sea quien elija el porqué y cómo utiliza esa billetera, y que además pueda utilizarla en cualquier comercio, independientemente de con quien éste decida trabajar", reafirma Rodríguez, de Lyra.

Es la vía para que esta alternativa se extienda a muchas más personas. Desde MODO, su CEO, Rafael Soto, es tajante. "El uso generalizado del código QR sólo se dará cuando se pueda utilizar de forma masiva.

La llegada de MODO permitirá que usuarios de todos los bancos puedan abonar en todos los comercios, con sus apps bancarias o la app MODO, sin importar el adquiriente con quien trabaja cada comercio. Será una solución abierta u ‘open loop’ que trabajará con los distintos sistemas transaccionales a los que están adheridos los establecimientos, mejorando así la experiencia de los usuarios", señala.

En el mismo sentido están trabajando desde las autoridades regulatorias de la Argentina, de acuerdo a fuentes consultadas: una solución que servirá para todos y que será lanzada "en las próximas semanas".

"Estamos convencidos que la interoperabilidad de los códigos QR beneficiará a personas y comercios por igual. Se viene trabajando muy bien y con mucha cooperación entre empresas, tanto fintech como bancos. Y vemos buena predisposición del BCRA de facilitar este avance", marca Hernán Corral, Chief Product Officer de Naranja X, que lanzó una tarjeta prepaga Visa Naranja X contactless 100% gratuita.

"Todos los actores coincidimos en que es necesario avanzar en un marco que potencie y favorezca la convergencia y transformación digital", remarca Melhem, de Mercado Pago. "Teniendo en cuenta el escenario actual, creo que vamos a ver funcionar al 100% en este proyecto entre plataformas y billeteras en dos años en el país", cierra Rodríguez.