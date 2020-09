Bloquean otros 15.000 "coleros digitales": cómo operan y cuáles son los bancos digitales preferidos

La autoridad monetaria difundió una lista de personas sospechosas de haber "vendido" su cupo de u$s200 en infracción al Régimen Penal Cambiario

El Banco Central informó este jueves la suspensión de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de dólares sospechadas de participar de las maniobras conocidas como "coleros digitales" en operaciones de cambio, que se suman a cerca de 5.000 clientes bloqueados en julio.

La entidad monetaria señaló que sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habrían cometido infracciones a la ley penal cambiaria. La medida fue publicada esta tarde a través de una serie de Comunicaciones ("C" 88008, "C" 88007, "C" 88006, "C" 88005 y "C" 88004) en las que el BCRA informó los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria las entidades financieras "no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación".

"Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales", indicó el Central en todas las comunicaciones.

Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como "coleros" (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.

La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas. Se trata de "medidas precautorias", aseguró el Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas.

Tras los rastros

En las transacciones cambiarias digitales van quedando huellas que les permiten a las entidades y a la máxima autoridad monetaria seguir el circuito de los coleros digitales.

La primera cifra sospechosa es la cantidad de cajas de ahorro en dólares que se dieron de alta en el sistema financiero. Entre el primer y segundo trimestre, pasaron de 11.344.535 a 13.327.571. Es decir que durante los primeros 3 meses de aislamiento se abrieron 2 millones de cuentas en moneda extranjera.

Las plataformas financieras digitales, que permiten abrir rápidamente una caja de ahorro en pesos y otra en dólares para comprar el cupo mensual, fueron las preferidas por coleros virtuales.

Ese dato se contrastó con el ranking de venta de billetes verdes publicado por el Banco Central. Brubank fue el séptimo banco con mayor participación en cantidad de operaciones cambiarias. Se llevó el 6,39% de las transacciones en el segundo trimestre. Rebanking, en tanto, quedó en el decimosegundo puesto, con el 2,36 por ciento.

Esa dinámica se percibió al interior de las entidades. "En Rebanking ya veníamos vendiendo dólares y, a partir de mayo, empezamos a advertir un aumento exponencial de las compras en nuestra plataforma", cuenta a iProUP Gastón Arana, COO de la app financiera propiedad de Transatlántica Compañía Financiera.

Los coleros digitales compraban los dólares y los transferían a una cuenta recaudadora

"Al principio, lo atribuimos a que estábamos en medio de la pandemia y la gente no podía comprar tal como lo venía haciendo. Con el tiempo, el departamento de fraude empezó a comprobar que se estaban generando redes de personas que:

- Traían sus pesos desde otra entidad

- Los distribuían a otros ‘rebankers’ (que se habían hecho clientes recientemente)

- Estos compraban dólares

- Luego los devolvían a la primera persona que le había dado los pesos o los enviaba fuera de la plataforma", detalla

El impacto de esta metodología de coleros digitales se sintió con fuerza en los últimos meses del segundo trimestre. "Fue aumentando exponencialmente a fines de mayo y en junio se instaló definitivamente como una problemática preocupante", recuerda Arana.

A partir de allí, Rebanking se presentó ante el organismo que dirige Miguel Pesce para alertar sobre estas maniobras y desde entonces todas las entidades empezaron a tomar acciones para detener la operatoria.

El apogeo de los coleros digitales tiene su correlato en la cantidad de compras informadas por el BCRA en su último informe cambiario. Hablando en cifras:

- En junio, unas 3,3 millones de personas adquirieron por u$s618 millones

- Esa cantidad significa casi 40% más respecto a mayo (2,4 millones)

- A su vez, este número duplicó al de abril

Aumento de la banca digital

Como se visualiza en el gráfico anterior, los usuarios de dos bancos digitales están en la mira del organismo monetario: Brubank y Rebanking. Especialmente el primero, que en venta de dólares tuvo una participación similar a la de Banco Provincia con casi el 6,5% de las operaciones cambiarias.

Al ver las cifras de uso de Sensor Tower, se nota fuertemente el impacto de la medida que a mediados de julio tomó el BCRA con la primera tanda de "coleros virtuales" bloqueados, con una fuerte baja de la cantidad de usuarios.

El impacto a mediados de junio se hizo sentir en los bancos digitales

Ambas entidades ofrecen un onboarding en minutos con sólo sacarse una selfie y una foto del documento, y la posibilidad de comprar y vender la divisa estadounidense a precios más convenientes que los de los bancos tradiciones.