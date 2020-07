Las "perlitas" de la City: cuáles son las acciones de empresas 4.0 para invertir ahora y ganar en la pospandemia

El nuevo escenario del coronavirus benefició a las tecnológicas, sobre todo en aquellas que vieron sus negocios impulsados por esos factores exógenos

Al año 2020 habrá que marcarlo en los libros de historia como el primer gran "cisne negro" del siglo XXI. Todo lo que era impensado que podía pasar está sucediendo, y sus efectos pueden palparse en los mercados bursátiles.

La pandemia de COVID-19, la guerra comercial que impacta en algunas comodities (como el petróleo)y las disputas entre los Estados Unidos y China en diferentes industrias son algunos de los hechos que dieron vuelta el tablero global y obligaron a los analistas a recalibrar sus brújulas.

El nuevo escenario mundial tuvo, en ese sentido, un efecto beneficioso para las firmas tecnológicas, sobre todo en aquellas que vieron sus negocios impulsados por esos factores exógenos.

En Argentina, el impacto en los unicornios locales tuvo consecuencias disímiles:

- Mercado Libre, de la mano de una explosión en el uso del ecommerce, registró números récord en su balance trimestral y rompió la barrera de los u$s1.000 dólares para sus papeles en Wall Street, lo que llevó su valuación hacia los u$s50.000 millones de dólares

- Lo mismo ocurrió con firmas como OLX (de la mano de su dueña, Naspers) y Globant. La primera logró superar la peor parte de la pandemia y recuperó el valor de principios de año. La segunda tuvo un crecimiento sólido que la impulsó a alcanzar un market cap de u$s6.500 millones

- En el caso de Auth0, la última empresa argentina en alcanzar el estatus de unicornio, su negocio está blindado frente a los embates del coronavirus, ya que ofrece soluciones de seguridad para el registro (usuario y password) en los sitios de Internet. En otras palabras, su tecnología es la que está detrás de las ventanas de "login" de muchas de las páginas más visitadas del planeta

- Despegar, en cambio, tuvo un derrumbe histórico que dejó su valuación muy por debajo de los u$s1.000 millones -el "número mágico" para convertirse en unicornio- que valía desde hace años. A diferencia del resto de los bigtech locales, su recuperación demandará más tiempo y, sin dudas, estará rodeada de signos de interrogación

Las acciones estrella

En el caso de Mercado Libre, su crecimiento hoy no muestra techo. No importa que los indicadores económicos hablen de peor cataclismo global desde la crisis del '29, la compañía fundada en un garaje a la vera de la Panamericana hace 20 años posee un valor equivalente a "24 YPFs" (cuyo market cap es de u$s2.116 millones).

Incluso, supera a las reservas del Banco Central, que se ubican en el orden de los u$s43.000 millones. Las comparaciones son una simple muestra de la envergadura que tomó la firma, un verdadero gigante que, al menos en la región, parece no tener rival.

Esta supremacía se ve reflejada en el rendimiento de sus ADR: luego de tocar un piso de u$s447 por acción (1 de abril), en medio de un bajón mundial generalizado por el avance de la pandemia, el unicornio más grande América Latina tuvo un rebote "estratosférico", creciendo más del 100% en apenas dos meses, para ubicarse en el valor actual, apenas por debajo de los u$s1.000.

Pero hay más: en apenas dos años se triplicó el precio del papel y en la última década creció casi 20 veces. Es decir, quien hubiera invertido u$s10.000 en 2010 hoy podría comprarse con la ganancia obtenida un tres ambientes en Palermo Hollywood. Y la curva ascendente de Mercado Libre en Wall Street parece no tener techo.

Globant, por su parte, es casi desconocida por el gran público, ya que vende software a empresas. Sin embargo, a la hora de contabilizar consumidores finales, quizás le gane a los otros dos unicornios: realiza desarrollos para Google, Electronics Arts (estudio detrás del juego FIFA), Netflix y varios bancos, entre otros.

La firma cotiza en el New York Stock Exchange, la Bolsa más grande del mundo, que supera cinco veces en capitalización la segunda, Nasdaq, en la que lo hacen los otros dos unicornios.

Desde que arrancó la cuarentena hasta hoy, el papel de Globant en Wall Street pasó de u$s74 hasta los casi u$s160 actuales, un incremento de 115%. Y se elevó casi 15 veces desde julio de 2014, cuando comenzó a cotizar en el New York.

La mirada de los analistas

"Lo extraordinario de Mercado Libre es que creó un ecosistema: una vez que te acostumbrás a sus productos no podés salir. Además, a esto se suma que crecen no solo en el ecommerce, sino también en los medios de pago", señala a iProUP Gustavo Neffa, Socio y Director de Research for Traders.

Globant y Mercado Libre, con fuerte potencial frente al panorama actual

El especialista destaca que "ha logrado mantener su crecimiento trimestre a trimestre, validando las expectativas. Asimismo, hoy hay mucha plata disponible y los bonos están dando cero rentabilidad, por lo que los inversores están aumentando el riesgo".

Por otro lado, subraya el sostenido repunte de sus ingresos, tanto los observados en los últimos años como las perspectivas positivas a futuro, así como un sólido estado patrimonial (cuenta con deuda neta negativa).

Martín Sigwald, Portfolio Manager de Quiena, además de destacar el market share que ya venían ganando los dos grandes frentes de batalla de Mercado Libre, que son el eCommerce y los pagos online, aclara que el contexto aceleró la adopción de este tipo de solución.

"La situación actual, atravesada por el COVID-19, no solo sirve como muestra del futuro, sino que catalizó los cambios que ya se avecinaban. Es muy difícil que, cuando la situación se normalice, las grandes empresas y Pymes vuelvan atrás con su digitalización en materia de comercio electrónico y transacciones digitales", revela el ejecutivo a iProUP.

En cuanto a Globant, Neffa destaca su core de negocio: "Hoy es proveedora de servicios de tecnología para empresas del Dow Jones, Google, Disney y bancos de EE.UU. Tenés muy buenos motivos para invertir en ella. Hoy es un mercado enorme. Le estás poniendo tecnología en un momento en dónde el mundo la busca", señala el ejecutivo.

Sigwald aporta una mirada similar: "No es una ‘software factory’ al estilo indio, que solo busca volumen y se dedica a desarrollos de baja calidad. Por el contrario, es una empresa pionera en el desarrollo de machine learning, inteligencia artificial y big data, por citar algunos ejemplos. Siempre busca innovar y es parte del atractivo que ven sus clientes".

"Que una multinacional de la talla de Google contrate a Globant habla a las claras de la calidad de sus productos", añade el especialista.

Tanto Neffa como Sigwald subrayan el manejo del unicornio, altamente valorado por los analistas de Wall Street. "Es una gran historia. Cuatro fundadores, muy unidos, con un gran management sin fisuras, que es muy tenido en cuenta por los inversores. Tuvieron la oportunidad de vender pero se mantuvieron firmes porque saben de su potencialidad", dice el Director de Research for Traders.

El secreto de su éxito (y sus puntos débiles)

El excelente rendimiento que están mostrando las tecnológicas, en contraposición con firmas más tradicionales puede explicarse por varios factores.

Según Sigwald, "el primer motivo es general a todo el mercado, fruto de la gran inyección de liquidez ejecutada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). El segundo es genérico del sector: las empresas de innovación no se vieron afectadas en gran medida por el COVID".

Asimismo, destaca que Globant en particular se encuentra en una situación beneficiosa, ya que sus costos son en pesos y exporta en dólares; por ende, "captura" esa devaluación relativa y genera un rendimiento mayor para sus accionistas.

"Eso impacta en el valor presente de los flujos futuros que los analistas proyectan. Por eso sube su acción", explica el ejecutivo. Así, el panorama se presenta optimista para los próximos años: las empresas de países emergentes que concentren la mayoría de sus clientes en el exterior van a tener una gran ventaja al "comprar barato y vender caro".

Neffa señala que este panorama tiene su contracara: "Siempre hay amenazas, ya que se vuelven competitivos otros países con devaluaciones". Además, indica que el tecnológico es un mercado con pocas barreras de entrada, que da para todos.

Para Sigwald, "otro riesgo es qué va a pasar con la FED cuando haya un cambio de tendencia y tengan que subir la tasa, de manera que ya no puedan inyectar tanta liquidez. ¿Cuándo va a suceder?, lo desconocemos. De hecho, no lo sabe nadie".

Para el ejecutivo de Quiena, el mercado tecno tiene razones concretas para crecer rapido, pero es el primero en caer en la trampa de la irracionalidad de los inversores, porque son productos "reconocidos, tienen más glamour, atractivo, y se busca mucho el ‘next big thing’, el próximo Google Apple".

Inversiones con gran potencial

Pasado el peor momento de la pandemia, cuando el índice Dow Jones pasó de 29.000 puntos hasta los 18.500 y llegó a acumular un derrumbe del 60%, hoy el mercado bursátil parece haber retomado su ritmo habitual. Neffa señala algunas empresas y ETF (fondos de inversión cotizados) de subsectores tecnológicos que ganaron atractivo de cara a la llamada "Nueva normalidad":

- Plataformas de trabajo como Zoom y Slack

- AIEQ, un ETF de Inteligencia Artificial

- El ETF de biotecnología iShares Nasdaq Biotechnology

- Medios de pago como PayPal y Paycom

El especialista también destaca los papeles de:

-Barrick Gold y Yamana, por el valor del oro

- Los de Vale, por el metal

-Apple y Microsoft, por la solidez de sus negocios

-Amazon, con su empuje en comercio electrónico

Sigwald, por su parte, ve al eCommerce y pagos, los pilares de Mercado Libre, como sectores ganadores, "excelentes para apostar a largo plazo, pero siempre con una cartera diversificada, que se ajuste al perfil de riesgo del cliente y a su objetivos".

En el plano internacional, considera que "bigtech" como las citadas Amazon, Apple y Microsoft son muy buenas opciones y agrega que, para el pequeño y mediano ahorrista, "lo mejor en esos casos es apostar a un Fondo de Inversión Común o ETF que invierta en empresas del sector que uno quiere seguir".

Los fondos de inversión cotizados (EFT) exigen bajos montos y la posibilidad de apostar a firmas de un rubro con potencial

Según Sigwald, esta vía es la más conveniente para dar los primeros pasos. En ese sentido, hace hincapié en VUG, un ETF que hace una selección de empresas del S&P500 con buen potencial de crecimiento.

"Firmas como las llamadas bigtech tienen acciones caras, por lo que, si querés invertir en partes iguales, deberías disponer de miles de dólares. Los ETF, justamente, permiten que cualquiera pueda sumarse, hasta con un dólar, e invertir en estas empresas diversificadas". subraya el ejecutivo de Quiena.

En ese sentido, recomienda no ir "all in" a un solo sector y recomienda otros ETFs:

iBuy , que trackea todo el eCommerce a nivel mundial

EMQQ , que se enfoca en el comercio electrónico de mercados emergentes

En definitiva, la inversión orientada al sector de la innovación siempre es de las más atractivas: por ejemplo, a principios de 2009 el papel de Apple valía 13 dólares, cinco años más tarde pasó a u$s70 y hoy ronda los u$s270. Es decir, creció 20 veces.

Algunos bancos también se recuperaron del crack: el título de JP Morgan valía u$s30 a principios de 2009; En 2020 cotiza alrededor de 100 dólares. La clave, sobre todo, es mirar a futuro: lo sembrado durante la cuarentena se cosechará en la tan ansiada post pandemia.