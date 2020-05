La socia argentina de PayPal suma biometría: estos son los servicios fintech que te ofrecerá su app

Nubi selló un acuerdo con una firma española de reconocimiento facial para el alta digital de los usuarios. Y prespara una ambiciosa propuesta de servicios

Nubi incorporó la tecnología de reconocimiento biométrico de la empresa española FacePhi para lograr una validación segura y potenciar la experiencia de los usuarios, un acuerdo que se firmó a través de la colaboración del partner tecnológico Compusistem.

Con la solución biométrica SelphID, los usuarios de Nubi App se dan de alta simplemente capturando el documento de identidad por ambas caras y tomándose un selfie que se compara con la fotografía del documento. De esta manera, el sistema de reconocimiento facial verifica que se trata de la misma persona y posibilita que el usuario de Nubi opere con mayor transparencia y seguridad.

Esta tecnología ofrecerá una experiencia diferenciadora dentro de Nubi Cuenta, una app para dispositivos Android que estará disponible próximamente tal como adelantó iProUP y que permite a cualquier usuario pagar, acceder a una tarjeta prepago VISA Internacional y controlar todos sus gastos desde su teléfono móvil, sin costes de apertura o mantenimiento.

"Argentina es uno de nuestros principales puntales de crecimiento dentro del mercado latinoamericano, ya que en este país mantenemos una fuerte actividad. Queremos que nuestra actividad siga creciendo en este país y en el resto de la zona de Latinoamérica para consolidar nuestro posicionamiento allí, sin dejar de lado otros mercados estratégicos en nuestro plan de expansión como Asia-Pacífico, en el que ya hemos conseguido un primer contrato en Corea del Sur", indicó el CEO de FacePhi, Javier Mira.

Mariano Chiavetti, CTO/COO de Nubi, indicó: "Queremos garantizar la mayor seguridad para nuestros usuarios, con una solución tecnológica de primer nivel, elegida por las entidades financieras más importantes del mundo. Además de la tecnología, cuenta con un equipo de profesionales que constantemente incorporan mejoras enfocadas a reducir la fricción en la experiencia".

La tecnología de reconocimiento biométrico es utilizada por más de 10 millones de usuarios en todo el mundo, que han generado más de 850 millones de autenticaciones hasta ahora. Las soluciones de reconocimiento biométrico que ofrece esta compañía se caracterizan por tener una tasa de acierto próxima al 99,998%, lo que reduce el riesgo de fraude casi a cero.

En lo que sería su desembarco en el mundo fintech, Visa Internacional selló un acuerdo con Nubi para emitir tarjetas prepagas a sus clientes. Así, con el impulso de este lanzamiento, la fintech que logró la alianza con PayPal en Argentina, también sumará nuevos productos para consolidarse como billetera virtual y contribuir para la educación financiera con el lanzamiento de Nubi Cuenta.

"Qué Visa Internacional nos elija a nosotros para entrar al mundo fintech es un elogio. Es como una carta de intención y una apuesta que hace en un nicho donde hasta ahora no operaba", comenta Sebastián Böttcher, CEO de Nubi, una fintech que comparte accionistas con el Banco Comafi, en una entrevista con iProUP.

Justamente que sea el primer paso de Visa en este segmento fue uno de los factores que sedujo a la gente de Nubi para comenzar a ofrecer estos plásticos y dejar para más adelante la propuesta de Mastercard, que ya emite tarjetas para varias fintech y pequeñas financieras del interior.

Hoy en día Nubi tiene cerca de 150.000 usuarios, pero de ese número sólo unos 50.000 operan todos los meses. "Hay muchos que se abrieron una cuenta para poder vincular Paypal con una cuenta bancaria por algún pago que le hicieron y después nunca más volvieron a operar", señala Böttcher, que tiene como objetivo llegar a los 500.000 usuarios en los próximos 12 meses.

Para alcanzar esta meta, el acuerdo con Visa es sólo la punta de lanza. En los próximos días Nubi comenzará a ofrecer la posibilidad de usar su app para cargar la Tarjeta SUBE, pagar servicios, realizar transferencias a otras billeteras virtuales (CVU) o a una cuenta bancaria (CBU), todos servicios que se suman a la alianza que tiene con PayPal. Además, con la tarjeta Visa buscan que gente que no está bancarizada pueda acceder a servicios como Spotify, Rappi, Globo, Uber o Cabify.

"Desde un principio estaba en el road map la idea de ofrecer todo esto, pero el acuerdo con PayPal salió más rápido de lo que esperábamos y por eso en el comienzo pusimos todas las fichas en esto", revela Böttcher, un ex Citibank que luego pasó por Prisma y de ahí saltó a Brubank, para finalmente desembarcar en Nubi.

Jóvenes y no bancarizados

El público al que apuntan con este nuevo impulso es el de entre 15 y 45 años que no está bancarizado. "Hay unas 16 millones de personas en esa franja etárea, de los cuales cerca de la mitad no está bancarizado. Es un segmento de entre 8 y 9 millones de personas", razona Böttcher en diálogo con iProUP.

El hecho de apuntar a los no bancarizados es lo que explica en gran parte que comiencen ofreciendo una tarjeta prepaga y no de crédito. "Para gente que no está bancarizada, la tarjeta prepaga es una herramienta mucho mejor porque es simple para explicar cómo se usa -es igual que una SUBE, ejemplifica- y no le genera riesgos de endeudarse como pasa con la de crédito", comenta Böttcher, quien también quiere poner el foco en la educación financiera.

"Con esta tarjeta incluís financieramente a muchas personas que por no tener cuenta bancaria se pierden de muchos servicios o beneficios", asegura el número uno de Nubi. Respecto a los beneficios, tienen planeado en una segunda etapa sellar acuerdos con algunas firmas para ofrecer descuentos con el uso de su tarjeta, para de alguna manera pelear de igual a igual con las promociones bancarias.

Asimismo, según el estudio de FIEL, la principal razón por la cual los individuos no abren una cuenta bancaria es la falta de ingresos (59%), seguida por la falta de confianza en el sistema financiero (25%), o que un miembro de la familia ya la tiene (23%), y en porcentajes muy pequeños por razones religiosas (3%) o la falta de necesidad (3%).

"Esto presenta una oportunidad para Nubi en generar educación financiera y confianza en aquellos que no confían en el sistema financiero tradicional y que encuentran en Nubi otra forma de gestionar su dinero en forma eficiente y confiable", destaca Böttcher.

Según el último informe sobre inclusión financiera elaborado por FIEL, el 20% de la población argentina tiene al menos una tarjeta de crédito, un dato que en Nubi lo ven como una oportunidad para incluir más argentinos dentro del universo de tenedores de tarjeta de prepaga y darle la posibilidad de acceder a la red de comercios Visa en Argentina y en el exterior.

Los próximos pasos

En los próximos días, y a modo de prueba, la nueva app de Nubi estará disponible para el círculo íntimo (Friends and Family, como se suele denominar) y cuando ya esté pulida la operatoria harán masivo el lanzamiento, primero para los "nubiers" -como denominan internamente a la comunidad de usuarios- y luego para el resto del público.

Por otro lado, según cuenta Böttcher, el cepo cambiario limitó la operatoria que realizan a través de PayPal, aunque el impacto no fue tan negativo como preveían en un comienzo. En concreto, desde el endurecimiento de controles cambiarios se redujo menos de 10% la operatoria ya que, como dice el CEO de Nubi, las personas que reciben pagos por PayPal lo siguen haciendo, más allá de que se les tenga que pesificar el monto al ingresarlo al país.

De todos modos, ahora el foco de Nubi está en la cuenta digital. El desembarco de Visa les da un impulso a esta fintech que en sus casi tres años de vida siempre supo distinguirse del resto del mercado. Primero, por ser la única que logró sellar una alianza con PayPal en el país y ahora por ser la elegida por la principal emisora de tarjetas de crédito para su incursión en el mundo fintech.