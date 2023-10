People Centric e Inteligencia Artificial: cómo será el trabajo del futuro

Expertos de las principales compañías de la Argentina debatieron acerca de las características del mercado laboral que se viene. Los detalles

La Usina del Arte fue el escenario escogido para desarrollar una intensa jornada dedicada al debate acerca de cómo plantean las principales compañías el trabajo en la actualidad -entre las modalidades híbridas y presencial, el impacto de las nuevas tecnologías- y cuáles son las expectativas y predicciones de los expertos para el futuro de cada actividad.

El evento especial, organizado por WorkMates, plataforma que permite a empresas e individuos conectar con distintos espacios de trabajo en un modelo de servicio on-demand, contó con la participaron de speakers de reconocidas firmas como Mercado Libre, Globant, PedidosYa, Seeds, Henry y MiBucle, entre otras.

Work and future: lo que se viene en el mercado laboral

Uno de los ejes más destacados del evento fue el impacto que tendrá la Inteligencia Artificial (IA) en el ecosistema laboral y los expertos no esquivaron la pregunta del millón: ¿la tecnología reemplazará a las personas?

No se debe pasar por alto que las innovadoras tecnologías, como machine learning e IA, se consolidan en las empresas y en simultáneo demandan nuevos conocimientos técnicos y skills acordes.

Cecilia Danesi, investigadora y divulgadora en Inteligencia Artificial, géneros y derechos de la Universidad de Salamanca, advirtió que la llegada de la IA "nos obliga a reconvertirnos".

"¿Nos va a reemplazar? Creo que será así. Pero el cómo hacemos ese proceso queda en manos de nosotros. No podemos frenar la evolución. Entonces surgen cuestiones relacionadas a qué podemos hacer para capacitarnos con los skills que nos demandará la nueva revolución industrial", se preguntó la experta.

Brenda Gendin, CEO y cofundadora de MiBucle, esgrimió su posición y se distanció de lo que ella denominó como "mirada fatalista".

Para la experta, la IA "puede ayudar y automatizar, agregar valor a partes del proceso. Es una herramienta para asistir en el día a día, pero no hay que olvidarse de la parte humana".

Al respecto Agustín Huerta, SVP Studios de Globant, sumó una postura más conciliadora al declarar que no desaparecerán los trabajos, pero añadió que lo que cambiará será la descripción de los puestos.

Este panorama posicionará el desafío en la capacidad de adopción "a los nuevos tiempos", advirtió.

"Tenemos que enseñar a cambiar, a evolucionar. El desafío pasará por estas cuestiones", vaticinó el especialista.

Guido Kuznicki, Ceo y cofundador de Lara, destacó que el área de Recursos Humanos (RR.HH.) es permeable a los cambios generales en el sector, y sumó que estas innovaciones deben buscar el bienestar y tener el foco en las personas.

"En nuestro caso, utilizamos Apis de ChatGPT para conversar con empleados y esto ayudó a mejorar muchos procesos", manifestó.

Federico Hernández, cofundador y CPO de Henry, sumó a la ecuación a un factor clave: la velocidad. "Crece todo tan rápido y sostenido que debemos estar todos preparados y quien no se adapte, dejará de ser competitivo".

"Las personas que sepan utilizar la IA reemplazarán a quienes no cuenten con esos conocimientos. Pero es una cuestión que no se debe abordar desde el miedo, sino desde las oportunidades. Las nuevas tecnologías amplían oportunidades. Entrenemos skills para no perder competitividad en los diferentes verticales", demandó el experto.

"No podemos pasar por alto que lo que ocurrirá en el plano de la Inteligencia Artificial es una gran incógnita porque recién está avanzando. El desafío es lograr que la gente no se quede afuera de esta revolución", sentenció Kuznicki.