Empleos del futuro: ¿cuáles son los 10 puestos digitales más demandados y mejor remunerados?

Los puestos en el rubro digital son los más demandados en la actualidad y, por tal motivo, desde la consultora Mercer revelaron los 10 puestos digitales mejor remunerados en el nivel gerencial. Entre ellos se destacan Arquitectura, infraestructura , Desarrollador Front End, y Estrategia digital.

Además de Desarrollador Back End, Desarrollador Full Stack, Gerente de producto, Diseño de experiencia de usuario, Devops y Data Science.

En el nivel de analista, los 10 puestos mejor remunerados son:

Asimismo, el 84% cuenta con política de incentivo de corto plazo/bono variable y el 16% no lo tiene.

En cuanto a los incentivos de largo plazo, el 32% lo tiene y este porcentaje se viene incrementando en los últimos años y en 2019, por ejemplo, era de 12%.

En cuanto a los tipos de incentivos, son principalmente las acciones restringidas y las opciones sobre acciones.

En cuanto a las expectativas de contratación de las empresas, el 53% tiene previsto aumentar la dotación; el 34% no prevé cambios; el 9% no ha decidido aún y el 4% planea disminuir. En el caso específico de las fintech, el 80% tiene previsto aumentar la dotación y el 20% no prevé cambios.

