Microsoft ofrece cursos gratis en habilidades digitales: así podés acceder

Con Skilling Initiative de Microsoft, millones de personas utilizan programas gratuitos de habilidades para encontrar oportunidades profesionales

Dentro de su iniciativa global de capacitaciones, Microsoft cumple su compromiso de empoderar a las personas, las comunidades y los países, alcanzando un hito de más de 1.400.000 personas capacitadas hasta marzo de 2022, para ayudar a crear caminos alternativos, flexibles y accesibles hacia nuevas oportunidades de empleo en América Latina.

Desde que arrancó Microsoft Global Skilling Initiative, el objetivo siempre fue llegar a comunidades desatendidas, mujeres y minorías, ayudándolas a mejorar su situación económica a través de su inserción en el mercado laboral para mejorar sus medios de sustento.

La empresa ofrece todo tipo de cursos para ayudar a la digitalización laboral

"Necesitamos preparar a las personas con la realidad cambiante que enfrenta esta región y el mundo. Si bien la tecnología ha sido un salvavidas para las actividades de muchas empresas, organizaciones y personas, también presenta desafíos muy específicos en términos de acceso, educación y habilidades en América Latina", afirma Jorge Cella, director regional de Filantropía para las Américas de Microsoft.

Y agrega: "Como empresa de tecnología, Microsoft tiene un papel importante que desempeñar al hacer su parte para garantizar que las herramientas digitales tengan un impacto positivo para cada persona y organización".

Capacitaciones de Microsoft

Hasta el día de la fecha, Microsoft cuenta con 37 alianzas con 11 países de la región, y asociaciones con diversas organizaciones sin fines de lucro y gobiernos. Es a través de esta sólida red de socios que Microsoft multiplica el conocimiento y desarrolla habilidades digitales para capacitadores de ONGs, habilidades para ayudarlos a encontrar un trabajo o conseguir un mejor trabajo.

Algunas de las organizaciones sin fines de lucro con las que hemos trabajado a través de la iniciativa son ATN, Recode, Insitituto Crescer, Softex (Escola do Trabalhador) y Banco Bradesco, en Brasil. Fundación Televisa y Construyendo y Creciendo, en México y Trust for the Americas y EIDOS en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, El Salvador y Uruguay.

A través de Global Skilling Initiative, se ofrecen diferentes cursos y capacitaciones dentro de la estrategia Skills for Jobs and Income de Microsoft, tales como:

Los cursos de Alfabetización Digital se enfocan en enseñar los conceptos básicos a personas que no tienen conocimiento sobre cómo acceder y usar la tecnología (uso de Internet, acceso a información en línea, creación y administración de contenido digital, conceptos básicos de ciberseguridad y responsabilidad en línea).

se enfocan en enseñar los conceptos básicos a personas que no tienen conocimiento sobre cómo acceder y usar la tecnología (uso de Internet, acceso a información en línea, creación y administración de contenido digital, conceptos básicos de ciberseguridad y responsabilidad en línea). Los cursos de habilidades fundamentales enseñan a las personas cómo usar la tecnología de manera productiva, centrándose en la mayoría de las herramientas de Office que tienen una gran demanda en el mercado laboral (Excel, PowerPoint, Teams Word, OneDrive, SharePoint y los conceptos básicos de programación/diseño web). También ofrecemos capacitaciones relacionadas con la empleabilidad.

enseñan a las personas cómo usar la tecnología de manera productiva, centrándose en la mayoría de las herramientas de Office que tienen una gran demanda en el mercado laboral (Excel, PowerPoint, Teams Word, OneDrive, SharePoint y los conceptos básicos de programación/diseño web). También ofrecemos capacitaciones relacionadas con la empleabilidad. Algunos socios ofrecen trayectorias profesionales (Analista de datos, Desarrollador de software, entre otros). Y otros imparten cursos sobre Habilidades para la Vida a audiencias específicas (prevención de la violencia, accesibilidad, empoderamiento de personas con discapacidad).

Hasta la fecha, Global Skilling Initiative ha impactado a más de 270 941 personas en Argentina, traduciéndose en historias que muestran el impacto real que las capacitaciones apalancadas con la tecnología disponible tienen en las personas y comunidades enteras.

Las historias en Latinoamérica

Colombia

Como madre adolescente, Martha experimentó violencia de género durante años. A pesar de esto, pudo mantener a sus nueve hijos.

Hoy, es maestra y líder comunitaria en Usme, una de las localidades más marginadas de Bogotá y ha liderado "Olimpia", una revista comunitaria para crear conciencia sobre la violencia de género. En 2021, fue invitada a participar en POETA DigiSpark, para ayudarla a mejorar el modelo de negocios de Olympia. A través del programa, aprendió a usar diferentes plataformas de redes sociales para compartir y promocionar el contenido de Olympia. Su nuevo conjunto de habilidades incluye la suite de Microsoft Office.

Brasil

A Tamara, una joven brasileña de 19 años, le resultó muy difícil encontrar trabajo cuando cumplió 18 años. Después de completar un curso de computación cuando se unió al Centro POETA DigiSpark, se le abrieron oportunidades para obtener su primera oportunidad laboral en la empresa Renault. (video)

México

Brenda, una mexicana de 22 años, se unió al POETA DigiSpark Center y gracias a las habilidades adquiridas pudo crear Lifekeep, una estructura de protección contra sismos donde las personas pueden refugiarse y conectarse a través de Bluetooth para obtener información de primera mano de noticias del exterior. (video)

Perú

A fines de 2021, Microsoft firmó una alianza con el estado (provincia) de Cajarmarca para desarrollar acciones conjuntas hacia la implementación de una iniciativa de capacitación digital en la región. El objetivo principal fue el entrenamiento a 200 capacitadores que compartirán los conocimientos con los cajamarquinos. En la actualidad, hay más de 200 capacitadores y ahora están organizando la cohorte de tres capacitadores. La intención es tener al menos 600 entrenadores antes de julio. (video)