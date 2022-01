Un informe de la TV suiza asegura que "Argentina sufre una fuga de cerebros inédita"

RTS, la cadena pública de radio y televisión de ese país, expuso al aire el fenómeno y lo comparó con el éxodo posterior a la crisis de 2001

Radio Télévision Suisse (RTS), la cadena de Radio y Televisión suiza, retrató recientemente en un informe la problemática de cientos de jóvenes que deciden marcharse del país hacia el exterior, un fenómeno en alza, y que, según el reportaje, genera una "fuga de cerebros sin precedentes".

RTS publicó el informe en francés el sábado en su sitio digital. En él, señala como causas de la emigración de profesionales "la falta de perspectivas, los salarios en constante caída ante la inflación, la inseguridad… El título es por demás impactante: "Argentina vive una fuga de cerebros sin precedentes".

RST indica que las consecuencias dejadas por la derrumbe del 2001 inciden en parte en el presente

Testimonios

La cadena realizó una pieza audiovisual para la señal televisiva y luego lo compartió en su sitio digital junto a la descripción de los puntos más importantes. Ofrece el testimonio de Alan Di María, un especialista informático del conurbano bonaerense desencantado con el país y el de una pareja de profesionales que tomaron la decisión de irse a España.

El contexto económico no quedó fuera. RST indica que las consecuencias dejadas por la derrumbe del 2001 inciden en parte en el presente. La inflación en torno al 50%, el tipo de cambio y la pobreza alrededor del 40% son mencionados, como también lo es la deuda por 44.000 millones de dólares que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

La noticia circuló por redes sociales durante el finde de semana e incluso el exsenador Jorge Yoma compartió una imagen de ella para retratar la salida de sus hijos del país.

"Estudié seis años, tengo diez años de experiencia profesional en tecnología y hoy gano la mitad que un repartidor de bicicletas en Europa. No es sostenible", contó Alan, de 33 años en el informe suizo. Y agregó: Hay un nuevo dicho entre los jóvenes argentinos que dice que la única salida es Ezeiza".

El otro testimonio es el de Lucas, abogado y Marina, bióloga, que tomaron la decisión de emigrar hacia España. "Me voy enojado. No es exactamente como si me echaran del país, pero aquí no hay espacio para progresar, no hay un futuro real para mis hijos. Entonces es casi lo mismo".

El informe señala que 200 argentinos dejan el país diariamente. A partir del fenómeno, son varias las empresas que se han creado con el objetivo de asesorar a quienes buscan una oportunidad afuera. Desde una de ellas se traza una cruda comparación. En la crisis de 2001, se explicó, quienes querían irse eran personas desesperadas, hoy, más que nada son "profesionales, formados".

Por último, se consignan los resultados de un estudio de opinión pública que indica que el 82% de los jóvenes consultados se iría de Argentina si tuviera la oportunidad de hacerlo. De esa cantidad, el 76% ofrece como motivo la falta de proyección a futuro.