Honorarios a precio blue: al dólar de hoy, una "changa" al exterior equivale a todo un mes de trabajo en Argentina

Los argentinos están apuntando a estas plataformas que les permite ganar en moneda dura con una baja dedicación horaria y posibilidades de crecimiento

La llegada del coronavirus a la Argentina logró no sólo que casi el 60% de los trabajadores conocieran el home office, sino que muchos cuentapropistas y empleados de rubros que no retomaron la actividad (y posiblemente no lo hagan por un buen tiempo) se refugiaran en las plataformas de empleo freelance.

Como respuesta al aislamiento, la cantidad estimada de profesionales registrados en estas plataformas superó el millón de personas, con dos servicios que son los más utilizados en el país.

"Durante la cuarentena, creció un 50% el número de usuarios únicos mensuales", revela a iProUP Guillermo Bracciaforte, CEO de Workana, que posee tres millones de abonados en el mundo.

Sebastián Siseles, vicepresidente internacional de Freelancer.com, que posee 43 millones de usuarios, coincide en la tendencia: "Pasamos de 460.000 a más de 500.000 personas", remarca.

No sólo eso, según Siseles, la afiliación masiva modificó la proporción de profesionales que ofrecen servicios y empresas que los demandan: "Ahora, la relación está en 90% y 10%", revela.

Además de la falta de empleo por cuestiones coyunturales, la modalidad freelance presenta varios atractivos:

- Permite administrar los horarios fácilmente

- Hay demanda para todo tipo de proyectos.

- Se cobra a valor dólar a través de PayPal

- Trabajando solamente algunos días permite puede conseguir un salario mensual promedio

Calculadora

Las plataformas freelance son un gran marketplace laboral de escala global que se encargan de unir oferta y demanda: las empresas (de todo tipo y sector) publican cantidad de proyectos y los profesionales aplican para poder desarrollarlos.

Por lo tanto, no existe una relación entre ambas partes (aunque algunas veces una firma puede contratar más de una vez a una misma persona), por lo que los desarrollos no siempre son iguales, no duran lo mismo y, por lo tanto, no siempre se pagan del mismo modo.

Siseles, de Freelancer.com, revela a iProUP: "Hay trabajos grandes, de más u$s90.000, que pueden demorar entre cuatro y seis meses, y otros mucho más chicos, que se hacen en menos de un día". El directivo asegura que "el valor promedio de los más de 17 millones de proyectos que se han publicado en la plataforma es de u$s203".

De este modo,

- Tomando tres desarrollos simples en simultáneo que lleven menos de una semana y dedicándole unas seis horas diarias se pueden obtener unos u$s600 dólares semanales

- Es decir, unos $55.000 al valor que toman plataformas P2P para convertir dólares de PayPal en pesos

- Esta cifra resulta similar al sueldo promedio del sector privado en la Argentina ($56.000)

Se pueden ganar unos 55.000 pesos con unos tres trabajos freelance

Estas "changas 4.0" de corta duración son las más frecuentes en las plataformas y consisten en pequeños proyectos que piden las empresas para cubrir una necesidad puntual. Según Bracciaforte, de Workana, el plazo de estos trabajos se divide de la siguiente manera:

- Menos de una semana: 46%

- Hasta un mes: 31%

- Entre dos y tres meses: 16%

- Más de tres meses: 7%

Si bien algunas habilidades suelen pagar más que otras, también esos proyectos llevan más tiempo de ejecución. Bracciaforte comparte con iProUP un ranking de perfiles con mayores honorarios:

- IT & Programación: u$s225

- Finanzas & Administración: u$s130

- Marketing & Ventas: u$s120

- Diseño y Multimedia: u$s100

- Traducción & Contenidos: $85

"No hay una limitación en la cantidad mensual: una persona puede realizar cuantos proyectos pueda o quiera según el tiempo que dispone", asegura el directivo, dando cuenta de que muchas superan con creces un sueldo promedio al mes trabajando desde sus casas y en un puñado de días.

Siseles subraya que la remuneración obtenida "dependerá de si se utiliza la plataforma como único medio de obtener ingresos o a la par de un trabajo en relación de dependencia. También incide mucho la experiencia y velocidad de ejecución".

"Un buen freelancer gana miles de dólares al mes abocándose de lleno a trabajar y buscar desarrollos", completa.

Para todos y todas

Si bien los mejores pagos requieren de ciertos conocimientos, la educación formal no es un obstáculo para miles de argentinos que buscan trabajo en las plataformas freelance. "No hace falta un diploma, pero sí conocer sobre lo que uno va a trabajar. Por eso hablamos siempre de habilidades y no de títulos universitarios", revela Siseles, de Freelancer.

Y añade: "Muchas destrezas y conocimientos se han adquirido por la práctica. A veces un programador, diseñador o marketinero con experiencia, aunque no esté graduado, puede funcionar mejor".

Bracciaforte coincide en que "no es necesario tener un título universitario o experiencia comprobada para conseguir el primer proyecto, pero sí lo es que el freelancer comprobe sus conocimientos".

"Tenemos tests de habilidades para certificar a los profesionales. Además, pedimos a los freelancers que agreguen su portafolio a su perfil para que los clientes puedan ver trabajos anteriores", añade.

Sin embargo, afirma que el título permitirá "ese plus de ventaja que ayudará no solo a sumar proyectos, sino que en cuestiones más sofisticadas ofrecerá mejores resultados que quién no tiene esa formación de base". En este sentido, Siseles resalta que los saberes más buscados en la plataforma son:

- Comunicación y Marketing: incluyendo traducciones, redacción de artículos, posionamiento en buscadores (SEO), marketing de buscadores (SEM) y publicidad en redes sociales

- Diseño de herramientas comunicaciones: Históricamente, el diseño argentino se ha destacado. Además, es muy valorado en el mundo

- Tecnología de la información: incluye desde crear un sitio web, testeo, testing y gestión de calidad hasta modificaciones a los ya existentes, con lenguajes específicos

Bracciaforte coincide: "IT & Programación, Diseño y Multimedia, Traducción y Contenidos, y Marketing y Ventas son las categorías con la mayor demanda, al estar relacionadas con el crecimiento de los negocios en Internet, algo en lo que las empresas invierten constantemente".

Aprovechar al máximo

La oferta de empleo en las plataformas de empleo freelance está creciendo a un 25% mensual, pero también sube la demanda, por lo que analizar cómo posicionarse mejor para capturar la mayor cantidad de proyectos.

"Es muy importante tener claro en qué áreas de actuación querés trabajar, aprender a 'precificar' (saber cuánto cobrar) y descubrir la mejor manera de venderte a un cliente", señala Bracciaforte.

No hacen falta conocimientos formales, pero sí saber sobre los temas a los cuáles se aplica

Por su lado, Siseles enumera los siete mandamientos para poder acceder a más cantidad de empleos y mayor remunerados:

1.- Elegir correctamente su área de competencia: un nicho para agregarle valor

2.- Intentar posicionarse fuertemente en ese área y no diversificarse demasiado

3- Establecer normas personales de trabajo: días, horarios y precios

4.- Completar el perfil en el sitio de la manera más completa y atractiva posible: será la carta de presentación ante potenciales contratantes

5.- Hacer valer el trabajo: familiarizarse con los precios o costos actuales y de la competencia, para evitar quedar muy arriba o muy abajo

6.- Capacitarse constantemente: tomar cursos dentro del área de su competencia.

Con respecto a los pagos, cada vez que se termina un trabajo, se van acumulando en el perfil del usuario y con un clic pueden enviarse a una cuenta bancaria local o PayPal. Esto último permite convertir los saldos en dólares a través de plataformas P2P como Saldo.com.ar y así conseguir una mejor cotización que Nubi y Prex, dos fintech que pesifican al cambio oficial.

"En poco tiempo crecimos un 500%. Especialmente, productores audiovisuales, software factories, ingenieros de varias ramas, diseñadores gráficos e industriales, músicos y hasta Youtubers", asegura a iProUP Pablo Reyes, CEO de la firma.

- El servicio consiste en unir a quienes quieren vender saldo en dólares (de PayPal, Skrill, Payeer y de otros servicios) con quienes deseen comprarlo

- Es decir, la firma oficia de intermediaria, no es una casa de cambio sino que provee un tipo de operación que se conoce en la jerga como P2P, siglas de Peer to Peer (entre pares)

- Una vez que se une oferta con demanda, indica a cada parte los pasos a seguir, sin que ningún peso -o dólar- pase por su plataforma, por lo que opera dentro de la ley

- A modo de ejemplo, permite transferir u$s100 de PayPal (que serían $9.200 según la llamada cotización solidaria o $12.500 a precio blue) a la cuenta de un banco argentino (Mercado Pago o Ualá)

- Hablando en plata, serían unos $8.900 "limpios". Es decir, un valor cercano al solidario

- Las cotizaciones aumentan si la empresa o el profesional exige a sus clientes cobrar honorarios mediante alternativas a PayPal, muy usadas por freelancers de Argentina y otros países

- Es decir, por cada u$s100 (de Neteller, Skrill y Payeer) pueden conseguirse hasta 10.400 pesos

"El 30% de las operaciones son de PayPal, principalmente de quienes necesitan importar equipos o abonar servicios del exterior. Skrill y Bitcoin están segundas, con 15% cada una", agrega Reyes.

De esta forma, los profesionales hallaron en las plataformas freelance un espacio donde seguir aprendiendo y desarrollándose profesionalmente. La cuarentena les demostró que su talento puede ser requerido y bien pago por empresas de todo el mundo.