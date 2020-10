Una por una, las carreras con más salida laboral en Argentina: esto es lo que te pagan por tu talento

La pandemia aceleró procesos de cambio en las empresas y eso se traslada a la demanda laboral. Estas son las carreras y oficios más demandados

Año 2020. Pandemia. Proceso de aceleración digital. Demanda de profesionales y perfiles en ascenso con base en tecnología informática (TI o IT, por su sigla en inglés). Pero también de oficios que no necesariamente exigen un título aunque está claro que en este mundo la única herramienta válida para avanzar es la educación, cada vez más como estilo permanente de vida y de reinvención. Pero cuáles son las carreras que más salida laboral tienen o los trabajos que más demanda este mundo. Aquí el abordaje en esos dos niveles.

Esto sucede en un contexto en donde hubo récord de inscripciones al CBC (Ciclo Básico Común) de la UBA, que en los últimos años viene avanzando en el ránking de las mejores universidades, que la ubica en el puesto 66 en el mundo y la primera en América latina.

Si de carreras universitarias se trata, todas las técnicas, las llamadas STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés) son las que hoy tienen una salida laboral más rápida o, como lo consideró la consultora Adecco, ostentan el grado de empleabilidad más elevado. Ellas son:

- Ingenierías generalistas, especialmente, las de informática y de telecomunicaciones.

- Desarrollo de videojuefos y apps de entretenimiento.

- Plataformas de comercio electrónico, social media, herramientas online o de digitalización

- Ciencia de datos, business intelligence, inteligencia artificial y márketing digital.

Desde Adecco señalaron que estas especializaciones suelen tener un faltante histórico de profesionales, más allá del impulso que viene teniendo la actividad especialmente desde el sector privado.

El gobierno lanzó la convocatoria Argentina Programa para alentar a los jóvenes a ingresar al mundo tecnológico

Ahora, con la puesta en marcha del programa Argentina Programa, una especie de relanzamiento del Plan 111 mil que el gobierno anterior activó pero luego desalentó, la expectativa volverá a concentrarse en el impulso hacia el estudio de carreras técnicas. Argentina Programa, orientado a la enseñanza de la programación y de los primeros pasos en el mundo tecnológico, capacitará a jóvenes de 18 años en adelante que hayan terminado la secundaria.

Entre los oficios y la universidad

Sin embargo, hay una serie de oficios, no necesariamente vinculados con la formación universitaria, que también tuvieron alta demanda en la pandemia y que tuvo que ver con la definición de actividades esenciales y de cómo las empresas debieron apoyarse en trabajos que, tal vez en otro contexto, no las hubieran tomado en cuenta. Pero que ahora, producto de los cambios de hábito, podrían convertirse en alternativas no sólo actuales sino también hacia el futuro de corto y mediano plazo.

Estas son, según Adecco, las profesiones más requeridas durante la pandemia:

- Médicos

- Enfermeros

- Repartidores de entrega a domicilio

- Cajeros

- Operarios de producción, especialmente en industrias como la alimenticia, laboratorio, fabricantes de motos y bicicletas.

- Picking (preparación de pedidos) y Packing (embalado de pedidos), muy orientadas al e-commerce y al delivery de comida, por ejemplo.

- Personal de limpieza

- Repositores

- Merchandisers

- Atención al público, como televendedores y telecobradores

- Personal de atención telefónica

- Perfiles de tecnología (IT)* - mencionados en el apartado anterior y a continuación.

Las informáticas más demandadas

Pero si las carreras informáticas son las que hoy tienen la mayor empleabilidad, en qué especialidades se concentran las mayores búsquedas.

Un informe de Manpower, que determinó que el 54% de las compañías tiene escasez de talento en ese segmento, indicó que los perfiles dentro del mundo IT son los siguientes:

El comercio electrónico es otra actividad que demanda diversos perfiles técnicos para su desarrollo.

- Full Stack

- AP Java/J2EE

- AP .NET

- QA Automation

- BI

- Analistas Funcionales

- Consultores ETL/Powercenter

- Consultores IOS/Android

- AP Phyton

- Consultores SAP (MM/SD/PP/ABAP/FI/CO/HR/BW/QM etc)

Sin dudas, que la inserción en el mundo tecnológico es una buena oportunidad laboral para los jóvenes. "Esta semana pidieron realizar una búsqueda de un junior y el salario bruto para arrancar era de $75.000 que está muy por encima del salario promedio de la Argentina", dijo a iProfesional, Soledad Acuña, cofundadora y directora operativa de Comunidad IT (ComIT), una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo desarrollar una comunidad que vincula personas con dificultades en la obtención de empleo con empresas que buscan profesionales de IT.

Se trata de un salario que se ubica muy por encima del promedio de los juniors. De hecho, el salario medio de los puestos Juniors ronda los $49.000 cuando se trata de las áreas de tecnología y sistemas, según un informe de Bumeran. Salario que, asciende hasta los $74.300 pos seniors pero que, tal como está sucediendo por estos días, se están ubicando por encima de las mediciones realizadas.

En cuanto a la empleabilidad media, el informe de Adecco indicó que en este segmento se encuentra un porcentaje de recibidos moderado y, en el actual contexto, se trata de aquellos trabajos relacionados con el ámbito científico-sanitario como medicina y farmacia; algunas ingenierías, como la química, la naval y oceánica o la civil y, debido al covid-19, tomaron relevancia las posiciones del sector de la salud como enfermeros y enfermeras que tuvieron algos grados de empleabilidad en los últimos meses.

La empleabilidad más baja se ubica en aquellos segmentos en donde la cantidad de graduados es superior a la demanda del mercado laboral, por ejemplo, periodismo, ciencias políticas, geografía e historia, artes y humanidades, y arquitectura, entre otras.

Lo cierto es que gran parte de las carreras más demandadas en la actualidad continuarán siéndolo en el futuro. Los procesos de transformación digital están acelerados en el conjunto de empresas y los perfiles vinculados con las nuevas actividades que desarrollen las empresas continuarán siendo prioritarias cuando quedó claro que quienes no avancen en ese sentido tendrán muchas dificultades para seguir operando.