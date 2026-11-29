Brasil autorizó a Binance a operar en el mercado cambiario y podría habilitar transferencias internacionales de activos virtuales por u$s500.000

El permiso se suma a sus autorizaciones para corretaje de valores y emisión de dinero electrónico en Brasil.

La nueva licencia, otorgada el 23 de noviembre, permitiría transferencias de activos virtuales de hasta u$s500.000 para usuarios calificados.

Binance Brasil obtuvo una tercera autorización del Banco Central para operar como corredor de cambio de divisas, ampliando sus actividades reguladas.

Binance recibió una tercera autorización del Banco Central de Brasil para operar como corredor de cambio de divisas, ampliando las actividades reguladas de su filial local dentro del sistema financiero brasileño.

La licencia podría permitir transferencias internacionales de activos virtuales de hasta u$s500.000 para usuarios calificados, aunque el nuevo límite todavía no está vigente ni tiene fecha confirmada para su implementación.

¿Qué operaciones podrá realizar Binance con la nueva licencia?

El Banco Central concedió la autorización el 23 de noviembre y la decisión fue publicada al día siguiente en el Diário Oficial da União, según los datos difundidos sobre la resolución.

La entidad autorizada es Binance Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., filial brasileña del exchange que ya contaba con otros permisos financieros para desarrollar actividades dentro del país.

Antes de esta aprobación, la compañía tenía licencias para actuar como corredora de valores y como emisora de dinero electrónico, actividades que ahora se complementan con su ingreso al mercado cambiario.

Con esta tercera habilitación, Binance Brasil podrá intermediar operaciones de cambio de divisas bajo supervisión del regulador, una función distinta de las cubiertas por sus autorizaciones financieras anteriores en el país.

El permiso incorpora a la filial al segmento de intermediación cambiaria, pero no significa que todos los servicios relacionados con activos virtuales estén automáticamente aprobados ni disponibles para clientes en Brasil.

¿Cuánto podrán transferir los usuarios de Binance?

El principal efecto potencial para determinados clientes es que el límite de transferencias internacionales de activos virtuales podría aumentar de u$s100.000 a u$s500.000, multiplicándose por cinco respecto del máximo anterior.

El nuevo tope estaría destinado a usuarios calificados, aunque la información difundida no precisa qué condiciones deberán cumplir ni cómo se determinará quién puede acceder a esa categoría de clientes.

Por ahora, la aprobación no significa que el monto ampliado esté disponible para operar, ya que su aplicación todavía no comenzó y no se informó una fecha concreta de entrada en vigor.

El límite de u$s500.000 tampoco debe interpretarse como una capacidad general para todas las cuentas de Binance Brasil, sino como una posibilidad sujeta a requisitos y condiciones específicas de elegibilidad.

Thiago Sarandy, director general de Binance Brasil, destacó la autorización como un avance para las transferencias internacionales y señaló su importancia para los clientes institucionales que utilizan la plataforma durante sus operaciones transfronterizas.

¿Qué otros permisos tiene Binance en Brasil?

La presencia regulatoria de Binance en Brasil se apoyó en la adquisición de Sim;paul, operación que el Banco Central aprobó en diciembre de 2024 para fortalecer su estructura local y consolidar su presencia operativa.

Con la nueva licencia, la filial reúne autorizaciones para corretaje de valores, emisión de dinero electrónico y cambio de divisas, cada una vinculada a actividades financieras específicas y diferenciadas dentro del marco brasileño.

Brasil es señalado como el mayor mercado de activos virtuales de América Latina, contexto en el que Binance amplía su estructura regulada y suma capacidades para operar localmente bajo supervisión.

En paralelo, BBrasil, otra sociedad vinculada al grupo, mantiene una solicitud separada para obtener autorización como proveedor de servicios de activos virtuales ante el Banco Central brasileño, bajo el nuevo marco regulatorio local.

Ese expediente fue presentado antes del plazo regulatorio del 30 de octubre de 2026, pero todavía no tiene una decisión, por lo que permanece independiente de la licencia cambiaria recién concedida.