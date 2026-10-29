La infraestructura, las stablecoins y la colaboración entre empresas aparecen como claves para transformar el negocio, según ejecutivos del sector

Stablecoins y regulación clara son clave para mejorar liquidez y expandir la eficiencia de pagos cross-border.

Las empresas financieras que operan en pagos internacionales apuntan a conectar los sistemas de transferencias inmediatas de América Latina para agilizar las operaciones entre países.

En un mercado donde las pymes todavía enfrentan demoras, costos elevados y dificultades para acceder a servicios bancarios, la infraestructura tecnológica, las stablecoins y la colaboración entre empresas aparecen como claves para transformar el negocio.

Durante un panel sobre pagos cross-border entre empresas argentinas correspondiente al Argentina Fintech Forum 2026, diversos actores del sector analizaron los desafíos y las oportunidades de la industria:

Federico Fernández Nervegna, CEO y fundador de Ardua

Fernando Páez Solchaga, Country Manager Argentina de Koywe

Joaquín Fagalde, CEO y cofundador de Depay

Alberto Murad, CEO de BIND PSP

Matías Fermín, director de Alianzas Estratégicas de la Cámara Argentina Fintech

Pagos internacionales más rápidos y baratos para las pymes

Uno de los principales consensos fue que el desafío ya no consiste solamente en conectar plataformas o desarrollar APIs, sino en garantizar que el dinero llegue a destino de manera rápida, segura, trazable y a un costo competitivo.

Los oradores destacaron que América Latina desarrolló sistemas de pagos inmediatos eficientes dentro de sus fronteras, pero todavía necesita avanzar en la conexión entre países.

Argentina cuenta con una experiencia extendida en transferencias inmediatas y pagos mediante QR, mientras que Brasil tiene Pix como uno de sus principales medios de pago.

Sin embargo, esas infraestructuras funcionan principalmente a escala local. Para utilizarlas en operaciones internacionales, las empresas deben conectar distintos sistemas, proveedores de liquidez y entidades financieras.

En ese contexto, Fagalde explicó que Depay trabaja con bancos y adquirentes para habilitar pagos en tiempo real entre mercados.

La compañía busca que los usuarios puedan operar en el exterior a través de sus propias entidades financieras, sin tener que resolver directamente la complejidad técnica que existe detrás de cada transacción.

El problema de los costos y las demoras del sistema tradicional

Las operaciones de comercio exterior siguen representando un obstáculo para muchas pequeñas y medianas empresas. Los pagos mediante la red bancaria tradicional SWIFT pueden demorar varios días y requieren documentación, intermediarios y costos que dificultan las operaciones de menor monto.

Fernández Nervegna señaló que trabajan con empresas y otras fintech para facilitar pagos internacionales, especialmente a corporaciones y pymes que necesitan acceder a liquidez y ejecutar operaciones con mayor rapidez.

Por su parte, Murad describió las dificultades que enfrentan las empresas de menor tamaño para acceder a los servicios bancarios tradicionales de comercio exterior. Según relató, las estructuras y los costos operativos pueden hacer que una entidad no encuentre rentable atender una operación de apenas u$s20.000.

Actores del ecosistema financiero debatieron el alcance de pagos cross-border en el país y la región

Como respuesta, BIND PSP desarrolló una propuesta orientada a simplificar los pagos internacionales de las pymes. El ejecutivo explicó que la compañía integró sus servicios con Mastercard Move para que los clientes puedan cargar una factura, indicar el destino y realizar validaciones automáticas, con el fin de completar determinados pagos en aproximadamente una hora.

La solución busca que una empresa pueda pagar a un proveedor extranjero de manera más sencilla, con una experiencia similar a la de una operación local y con mayor previsibilidad sobre los plazos.

Stablecoins y nuevas oportunidades en América Latina para pagos internacionales

La expansión de las stablecoins en pagos transfronterizos también ocupó un lugar importante en el debate. Los participantes coincidieron en que estas herramientas pueden facilitar la compensación entre países y mejorar la disponibilidad de liquidez para ejecutar operaciones internacionales.

Páez Solchaga explicó que las restricciones para acceder a dólares y las dificultades para realizar operaciones en el exterior en países como Bolivia impulsaron la búsqueda de alternativas financieras, entre ellas las stablecoins.

El ejecutivo describió una adopción acelerada de estos activos en el país, que alcanzó tanto a usuarios como a entidades financieras y empresas tradicionales. Esa dinámica abrió oportunidades para desarrollar infraestructura que permita mover dinero entre mercados y resolver necesidades concretas de pagos.

Los participantes también señalaron que las soluciones deben contemplar las particularidades regulatorias y operativas de cada país.

En el caso de Argentina, uno de los pedidos al regulador fue avanzar en reglas más claras para que los bancos y los proveedores de servicios de pago puedan usar stablecoins en procesos de compensación internacional.

Reglas claras para invertir y expandirse a nuevos mercados

La regulación apareció como otro factor determinante para el crecimiento de los pagos cross-border. Las empresas deben evaluar los requisitos para operar en cada jurisdicción, los tiempos para obtener licencias y los costos de establecer una estructura propia.

Durante el panel, se mencionó que los procesos regulatorios pueden demandar entre cuatro y 12 meses en distintos mercados de América Latina. En Asia, los plazos pueden superar el año, mientras que en Europa pueden ubicarse entre seis y 12 meses o extenderse más, según las experiencias compartidas.

Frente a ese escenario, una de las estrategias sugeridas fue ingresar a nuevos países mediante alianzas con socios locales antes de invertir en una licencia propia. Esa alternativa permite conocer el mercado, construir relaciones con bancos y reguladores y validar la demanda antes de asumir mayores costos.

No obstante, también se destacó que contar con infraestructura y licencias propias puede convertirse en una ventaja competitiva a largo plazo. La decisión depende del modelo de negocio, la escala esperada y el nivel de control que cada compañía busca tener sobre sus operaciones.

Los oradores coincidieron en que la previsibilidad regulatoria es esencial para sostener las inversiones. Los cambios inesperados pueden obligar a modificar los mecanismos de compensación y la estructura operativa, lo que incrementa los costos y dificulta la planificación.

Un negocio que pasa de la conectividad a la eficiencia

La expansión de los pagos internacionales abre oportunidades para bancos, fintech, proveedores tecnológicos y empresas que necesitan cobrar o pagar en distintos países. Pero la competencia también presiona los márgenes y obliga a las compañías a mejorar su eficiencia.

Los participantes comentaron que la conectividad mediante APIs dejó de ser una innovación diferencial y se convirtió en una prestación cada vez más habitual. El próximo desafío consiste en garantizar que, detrás de esa conexión, existan liquidez suficiente, velocidad, trazabilidad y costos transparentes.

Para las pymes argentinas, el objetivo es poder pagar una importación o un servicio en el exterior sin atravesar procesos complejos ni depender de plazos difíciles de anticipar. Para las fintech, en cambio, la oportunidad pasa por construir una infraestructura regional capaz de ofrecer esa experiencia a escala.

El futuro del negocio dependerá de la combinación de tecnología, alianzas, nuevas formas de compensación y reglas estables. En ese escenario, coincidieron los oradores, los pagos cross-border buscan dejar de ser una operación compleja y convertirse en un servicio tan sencillo y previsible como una transferencia.