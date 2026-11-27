La bolsa B3 y seis bancos lanzarán Open BRL, una stablecoin respaldada en reales que permitirá transferir dinero y liquidar activos digitales.

La iniciativa privada busca resolver la interoperabilidad en la tokenización de activos sin reemplazar al Drex del Banco Central.

Bradesco, Itaú, BTG, Safra, Santander y XP prevén lanzar la moneda digital en 2027 con respaldo total de reservas administradas por Banco B3.

La bolsa B3 y seis bancos de Brasil acordaron crear Open BRL, una stablecoin vinculada 1:1 al real para liquidar activos digitales.

Brasil dio un nuevo paso en el desarrollo de su ecosistema de finanzas digitales. La bolsa de valores B3 y seis de las principales entidades financieras del país acordaron desarrollar una stablecoin vinculada al real brasileño, que permitirá transferir dinero y liquidar operaciones con activos digitales mediante una infraestructura compartida.

El proyecto, denominado Open BRL, reúne a Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander y XP, además de la propia B3. La iniciativa busca establecer un estándar común para que bancos, intermediarios y otros participantes del mercado puedan operar con activos digitales sin depender de sistemas aislados.

La expectativa de los impulsores es que la nueva moneda digital comience a funcionar durante el primer trimestre de 2027. En su etapa inicial, la bolsa brasileña tendrá a su cargo la operación tecnológica, mientras que Banco B3 será responsable de emitir la stablecoin y administrar las reservas que respaldarán su valor.

El anuncio representa un avance en la estrategia de las principales instituciones financieras brasileñas para incorporar tecnología blockchain a sus operaciones y desarrollar nuevas alternativas de pagos y liquidación de activos.

Open BRL: cómo funcionará la nueva stablecoin de Brasil

La Open BRL será una stablecoin con paridad de uno a uno con la moneda brasileña. Esto significa que cada unidad emitida representará un real y contará con el respaldo de reservas equivalentes, con el objetivo de mantener una cotización estable y permitir su conversión nuevamente a moneda tradicional.

El esquema busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrenta la adopción institucional de activos digitales: la falta de interoperabilidad entre las plataformas desarrolladas por diferentes entidades financieras.

Actualmente, un banco puede desarrollar su propia moneda digital o infraestructura basada en blockchain, pero eso no garantiza que otros participantes del sistema acepten ese activo para realizar operaciones. La propuesta de Open BRL consiste en ofrecer una infraestructura común que permita conectar esos desarrollos.

De esta manera, las entidades participantes podrán utilizar un mismo instrumento para transferir fondos y liquidar operaciones, incluso cuando trabajen con plataformas tecnológicas diferentes.

La iniciativa también estará abierta a otras instituciones financieras desde su lanzamiento. Luiz Masagão, vicepresidente de Productos y Clientes de B3, explicó que el objetivo es que el proyecto pueda extenderse al conjunto del mercado financiero brasileño.

La estructura de gobernanza, los estándares tecnológicos, las reglas operativas y los precios de los servicios todavía deberán terminar de definirse entre los participantes.

En una primera etapa, B3 tendrá el control de la infraestructura tecnológica y Banco B3 será el emisor. Sin embargo, los impulsores no descartan que, a medida que el proyecto gane escala, pueda convertirse en una organización independiente.

Para qué servirá la moneda digital de Brasil y qué operaciones permitirá

Uno de los principales objetivos de Open BRL será facilitar las operaciones con activos tokenizados. Se trata de instrumentos financieros tradicionales, como acciones y títulos, que pueden representarse digitalmente mediante tokens registrados en una blockchain.

Para que estos activos puedan negociarse de manera eficiente, no alcanza con digitalizar su representación: también hace falta contar con un instrumento de pago compatible con esa infraestructura.

En ese escenario, la stablecoin funcionará como una unidad de intercambio y liquidación. Por ejemplo, permitirá que una operación con un activo tokenizado pueda completarse utilizando Open BRL, sin necesidad de recurrir a procesos tradicionales de transferencia y conciliación entre distintas entidades.

La tecnología blockchain también abre la posibilidad de incorporar contratos inteligentes, programas que ejecutan automáticamente determinadas instrucciones cuando se cumplen condiciones previamente establecidas.

Esto podría simplificar procesos, reducir fricciones operativas y acelerar la liquidación de operaciones financieras.

La apuesta de B3 y los bancos apunta, por lo tanto, a desarrollar algo más amplio que una criptomoneda vinculada al real: una infraestructura financiera compartida sobre la cual puedan construirse nuevos servicios y productos digitales.

Brasil acelera las stablecoins mientras avanza la tokenización financiera

El lanzamiento de Open BRL se produce en un mercado que ya tiene una actividad significativa en torno a las monedas estables. Según datos citados por Cointribune, Brasil contaba en mayo de 2026 con más de diez tokens vinculados al real y una capitalización conjunta superior a u$s140 millones, de acuerdo con la consultora Fintrender.

Entre los proyectos existentes aparecen BRZ, desarrollado por Transfero, y BRLA, de Avenia. También participan otras compañías financieras y tecnológicas que buscan aprovechar blockchain para desarrollar soluciones de pagos y transferencias.

Sin embargo, el mercado brasileño de stablecoins continúa dominado por monedas vinculadas al dólar, especialmente USDT, de Tether. Según datos de la Receita Federal, los brasileños declararon operaciones con stablecoins por 404.800 millones de reales durante 2025, equivalentes a cerca del 80% de toda la actividad cripto reportada.

En ese contexto, Open BRL busca fortalecer la utilización de activos digitales denominados en moneda local y ofrecer una alternativa institucional para las operaciones entre entidades financieras.

El proyecto también se relaciona con los avances de Brasil en materia de tokenización y depósitos digitales y con la búsqueda de alternativas para desarrollar infraestructura financiera basada en blockchain.

No debe confundirse, sin embargo, con el Drex, el proyecto de moneda digital del Banco Central brasileño. Mientras este último apunta a desarrollar una infraestructura de dinero digital bajo el ámbito de la autoridad monetaria, Open BRL es una iniciativa privada impulsada por la bolsa y los principales bancos del país.

La iniciativa fue comunicada al Banco Central y también se vincula con los trabajos de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) sobre tokenización.