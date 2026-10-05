La plataforma mantendrá en estado pendiente ciertos depósitos internacionales hasta que el usuario detalle el origen de los fondos

La Policía Federal de Brasil reestructura su área para investigar lavado de dinero con criptomonedas y apuestas ilegales, apoyada por Lula.

La medida de Binance es por la Resolución 521/2025 del Banco Central de Brasil para operaciones internacionales, y la empresa informará los datos.

Binance implementa desde 2026 nuevos controles sobre depósitos y retiros internacionales en Brasil, alineados con la regulación cripto local.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande por capitalización de mercado, cambia las reglas del juego para sus usuarios en Brasil.

Desde el 1 de noviembre de 2026, la plataforma mantendrá en estado pendiente ciertos depósitos internacionales hasta que el usuario detalle el origen de los fondos, como parte de sus controles contra el lavado de dinero.

Según un aviso publicado en su centro de soporte, los depósitos afectados no se acreditarán de forma automática en la cuenta.

Binance retiene depósitos cripto en Brasil y pide justificar el origen del dinero

La medida apunta a las operaciones internacionales, es decir, a las transferencias entre residentes y no residentes en Brasil.

Entran en esa categoría enviar cripto a otra persona en el exterior, pagar a una empresa extranjera o mover fondos entre la cuenta de Binance en Brasil y una cuenta propia en un exchange del exterior. Las nuevas reglas no alcanzan a las transacciones entre usuarios dentro del país.

En la práctica, el usuario deberá completar un cuestionario. En los envíos al exterior, tendrá que responder las preguntas antes de que Binance procese el retiro. Si no lo hace, los retiros quedarán bloqueados y los depósitos podrán congelarse o devolverse.

Binance exigirá declarar el propósito de cada envío cripto al exterior en Brasil desde noviembre

El formulario pide informar la finalidad de la operación y la contraparte, con categorías como movimientos entre cuentas propias, compras, servicios, donaciones o viajes.

Las transferencias recibidas del exterior pueden llegar a Binance, pero no se acreditan en el saldo mientras no se completen los datos.

El motivo es regulatorio. Binance vincula los cambios con la Resolución 521/2025 del Banco Central de Brasil, que incorpora parte de las operaciones con activos virtuales al control de cambios. La compañía informará los datos recopilados todos los meses al Banco Central.

Además, aclaró que estas exigencias son distintas de la llamada Travel Rule, que se adoptará por separado y de forma gradual en Brasil durante 2027 y 2028.

Brasil es el mayor mercado cripto de América Latina y, según Chainalysis, el segundo del mundo en flujos transfronterizos. Binance prometió dar más detalles antes del 1 de noviembre de 2026.

La Policía Federal de Brasil evalúa un equipo para rastrear el lavado de cripto y apuestas ilegales

El avance regulatorio cripto en Brasil llevó a que la Policía Federal de Brasil prepare una reorganización interna para investigar el uso de criptomonedas en maniobras de lavado de dinero y detectar la oferta irregular de apuestas.

El proyecto fue enviado por el director general, Andrei Rodrigues, al Ministerio de Justicia y cuenta con el respaldo de Lula. Según el medio local O Tempo, que publicó la información el 2 de octubre de 2026, todavía debe pasar por el Ministerio de Gestión e Innovación, que analiza si hay presupuesto para llevarlo adelante.

El esquema plantea crear la Coordinación General de Represión al Lavado de Dinero y Recuperación de Activos.

Dentro de ella funcionaría un servicio de inteligencia financiera dedicado a rastrear transacciones sospechosas con activos digitales que busquen ocultar fondos de origen ilícito. También habría áreas para reprimir a las plataformas de apuestas no autorizadas y para detectar fraudes en eventos deportivos.

La iniciativa se da en paralelo con la Medida Provisional 1.394, que prohíbe en todo el país la oferta, intermediación, explotación y publicidad de apuestas de cuota fija.

La norma ordena a la Policía Federal compartir información operativa con la Receita Federal y con el COAF, el organismo de control de actividades financieras.

Además, contempla el bloqueo de sitios web y la interrupción de pagos bancarios hacia operadores informales. La medida sigue en el Congreso, con plazo de enmiendas abierto hasta el 13 de octubre.

El trasfondo es una serie de casos recientes. Este año, la Policía Federal detuvo al cantante MC Ryan SP y a otros influencers por una presunta red que habría movido unos u$s300 millones con criptomonedas, apuestas ilegales y empresas pantalla.

También lanzó la Operación Exchange, contra una organización sospechada de lavar más de 10.000 millones de reales provenientes del narcotráfico, con el uso de transferencias ilícitas de criptomonedas, entre otros métodos.