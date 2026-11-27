El volumen creció un 76% interanual y Brasil encabezó el mercado regional. Argentina quedó en segundo lugar, según un informe de ChangeNOW

Se proyecta un crecimiento del mercado cripto a u$s1.930 millones en 2033. La regulación en la región se intensifica.

Brasil lidera el mercado cripto regional con u$s319.000 millones. Las stablecoins impulsan ahorro, salarios y remesas.

Las transacciones cripto en Latinoamérica sumaron u$s730.000 millones, un 76% más interanual, según el informe de ChangeNOW.

Latinoamérica registró transacciones cripto por u$s730.000 millones, un crecimiento de 76% interanual que representó cerca de 10% de la actividad mundial, según el informe Latin America Cryptocurrency Report de ChangeNOW, una plataforma de intercambio de activos digitales.

Brasil encabezó el ranking regional, mientras que las stablecoins ganaron terreno como alternativa para ahorrar, cobrar salarios y realizar transferencias internacionales.

De acuerdo con el estudio, el avance estuvo impulsado por distintos factores económicos, entre ellos la inflación, la pérdida de valor de las monedas locales y los costos de los servicios bancarios tradicionales.

También influyó el crecimiento del trabajo remoto y la necesidad de contar con herramientas para recibir pagos desde otros países.

El informe detalla que las criptomonedas dejaron de utilizarse únicamente como una alternativa de inversión y comenzaron a ocupar un lugar más importante en las operaciones cotidianas de personas y empresas.

Brasil lidera el mercado cripto de América Latina

Brasil fue el principal mercado de criptomonedas de la región durante 2025, con un volumen de transacciones de u$s319.000 millones, un incremento de 109% frente al año anterior. Detrás se ubicó:

Argentina, con u$s93.900 millones

México, con u$s71.200 millones

Venezuela, con u$s44.600 millones

Las stablecoins, tienen una participación importante en estos mercados. Según ChangeNOW, representan cerca de 90% de la actividad cripto de Brasil, el 61% de Argentina y el 55% de México.

En el caso argentino, el estudio también destaca que el 75% de los trabajadores remotos consultados prefiere cobrar sus salarios en criptomonedas, principalmente stablecoins. Además, detalla que más de 15.000 comercios del país aceptan estos activos como medio de pago.

En Venezuela, en tanto, el uso de USDT se extendió entre comerciantes y consumidores como una alternativa frente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local.

Stablecoins y remesas, dos motores del crecimiento cripto

El avance de las monedas digitales estables también está relacionado con las transferencias internacionales. Según el relevamiento, Latinoamérica procesa alrededor de u$s142.000 millones anuales en remesas mediante criptomonedas.

El informe compara estos movimientos con los servicios bancarios tradicionales, que pueden cobrar entre 4% y 10% por cada transferencia.

En cambio, las operaciones realizadas mediante infraestructura cripto pueden tener costos cercanos al 2% o incluso inferiores.

A partir de esa diferencia, ChangeNOW estima que los usuarios de la región podrían ahorrar unos u$s3.800 millones al año.

Cuánto crecerá el mercado cripto latinoamericano hacia 2033

Las perspectivas para los próximos años también son positivas. ChangeNOW proyecta que los ingresos del mercado de criptomonedas de Latinomérica pasarán de u$s737 millones en 2026 a u$s1.930 millones en 2033.

Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,8%.

Además, el estudio estima que las stablecoins podrían concentrar entre el 65% y el 70% de las transacciones con criptomonedas hacia 2030.

Sin embargo, el crecimiento del sector también viene acompañado de mayores exigencias regulatorias.

Brasil avanzó con nuevas disposiciones para las operaciones con activos digitales, mientras que Argentina estableció requisitos de registro y supervisión para los proveedores de servicios de activos virtuales a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, el mercado cripto regional atraviesa una etapa de expansión en la que las monedas digitales estables ganan protagonismo no solo como herramienta de ahorro, sino también para realizar pagos, cobrar ingresos y enviar dinero entre países.