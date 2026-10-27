La solicitud llega mientras la exchange recorta ocho servicios y 22 criptoactivos de cara al nuevo marco regulatorio del país vecino

El proceso regulatorio, basado en la Ley 14.478/2022, busca supervisar a unos 120 proveedores en el quinto mercado cripto más grande del mundo.

La exchange restringe desde esta semana ocho servicios de trading y 22 criptoactivos en Brasil para adecuarse a la normativa y evitar sanciones.

Binance solicitó al Banco Central de Brasil su registro como proveedor de servicios de criptoactivos para cumplir con el plazo legal del 30 de octubre.

Binance presentó ante el Banco Central de Brasil su solicitud para operar como proveedor de servicios de criptoactivos, un trámite que ingresa una semana antes del vencimiento regulatorio del 30 de octubre.

La exchange entregó la documentación este viernes a través de su entidad local, BBrasil, según confirmó en un comunicado. La presentación la habilita a pedir continuidad bajo el régimen transitorio del regulador, pero no equivale a una aprobación: la autorización definitiva aún depende de la evaluación del Banco Central.

El movimiento llega mientras la propia plataforma ejecuta un recorte en su oferta brasileña. Desde este martes 27 de octubre restringe ocho servicios para usuarios de ese país y retira 22 criptoactivos de su catálogo local, una adecuación que la empresa atribuye al cumplimiento de las normas vigentes.

Qué cambia para los usuarios de Binance en Brasil

Las restricciones apuntan al corazón del trading activo. Quedan limitados los siguientes productos, según el detalle oficial:

Binance Loans

Binance Pool

La minería en la nube

Las operaciones con margen

Launchpool

Megadrop

HODLer Airdrops

Alpha 2.0

Los clientes brasileños que operaban con esos productos pierden el acceso en los términos previos y deberán esperar definiciones regulatorias para saber si volverán.

En paralelo, la plataforma dejó de ofrecer 22 criptoactivos. Los saldos ya adquiridos pueden mantenerse, retirarse o reinvertirse según las condiciones del exchange, pero la compra y venta de esas monedas quedó fuera de servicio en el país. No se trata de un cierre de operaciones, aclaran desde la compañía, sino de un reordenamiento mientras avanza el trámite.

El marco regulatorio brasileño que fuerza la jugada

El Banco Central fijó que todos los proveedores de servicios de activos virtuales que ya operaban deben presentar la solicitud antes del 30 de octubre para seguir funcionando bajo disposiciones transitorias.

El esquema se apoya en la Ley 14.478/2022 y en las Resoluciones BCB 519, 520 y 521, que entraron en vigor el 2 de febrero de 2026 y abrieron una ventana de 270 días para adecuarse.

La normativa exige capital mínimo que va de R$10,8 millones a R$37,2 millones según el alcance de la actividad, auditorías independientes, segregación de fondos de clientes y controles reforzados contra el lavado de activos. Unos 120 proveedores operan hoy en Brasil, un universo que el nuevo filtro promete depurar.

Un mercado estratégico para Binance y para la región

Brasil es el quinto mercado cripto del mundo por adopción y concentró u$s318.800 millones en flujos on-chain en el último año relevado.

Las stablecoins explican alrededor del 80% del volumen declarado, con USDT como instrumento dominante, lo que ubica al Banco Central como actor clave no solo en la supervisión del sector sino también en la discusión monetaria.

Para Binance, el país no es territorio nuevo. A comienzos de 2025 obtuvo su licencia número 21 a nivel global tras la aprobación de la compra de la correduría local Sim;paul, autorización que le permitió operar como corredor de valores y emisor de dinero electrónico. La solicitud presentada ahora busca sumar a ese esquema la figura específica de proveedor de servicios de criptoactivos que exige el marco vigente desde este año.

La postura de Binance y los próximos pasos

Thiago Sarandy, gerente general de Binance en Brasil, respaldó el nuevo esquema: "Apoyamos un mercado regulado que tenga en cuenta las características de los activos virtuales, para que el acceso a la tecnología y la innovación siga avanzando, pero esperamos que el diálogo en curso con el Banco Central nos permita ofrecer, en un futuro cercano, otros productos que fueron discontinuados para cumplir con las regulaciones vigentes".

El próximo hito es el 30 de octubre. Pasado ese cierre, el Banco Central concentrará la revisión de las solicitudes recibidas y definirá qué jugadores quedan habilitados bajo el régimen transitorio.

Para los usuarios brasileños, el resultado marcará qué servicios vuelven y bajo qué condiciones; para el resto de la región, el proceso funcionará como termómetro de cómo se ordena uno de los mercados cripto más grandes del mundo.