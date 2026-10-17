Las stablecoins ganan lugar en los pagos internacionales, pero sus costos cambian según el monto enviado y la alternativa elegida para cada operación

El proveedor elegido puede cambiar el costo de cada operación: la alternativa más económica varió en 22 de los 62 corredores más activos.

Borderless analizó 2,96 millones de observaciones en 260 corredores de 108 países durante el segundo trimestre de 2026.

Las transferencias internacionales con stablecoins registraron un costo mediano de 27,2 puntos básicos para envíos de u$s10.000, según Borderless.

Elegir cómo enviar dinero entre países exige mirar más que la velocidad: las comisiones, el importe y el proveedor pueden modificar el costo final de una transferencia, especialmente para negocios con pagos recurrentes.

Un informe de Borderless.xyz del segundo trimestre de 2026 encontró que las transferencias con stablecoins costaron menos que las tasas interbancarias en los corredores analizados, aunque el resultado no se garantiza para todas las operaciones.

¿Cuánto cuesta enviar dinero al exterior con stablecoins?

Para una transferencia de u$s10.000, Borderless calculó un costo medio de entrega de 27,2 puntos básicos, equivalentes a u$s27,20, y describió ese nivel como estable durante el trimestre estudiado.

La cifra sirve como referencia de la muestra, no como una tarifa fija: el precio efectivo puede variar según las condiciones del corredor, el importe enviado y el proveedor elegido.

La diferencia entre montos fue marcada: las operaciones de u$s500 promediaron costos de 46,2 puntos básicos, mientras que las transferencias de u$s1.000.000 registraron 26,2 puntos básicos.

En proporción, enviar una suma pequeña resultó más caro que mover una cantidad elevada, aunque el informe no atribuyó esa brecha a una causa única ni propuso una tarifa universal.

Para las empresas que hacen pagos frecuentes, la comparación también incluye decidir si mantienen un proveedor o buscan la opción más económica en cada operación, estrategia que Borderless evaluó con su indicador Routing Tax.

La mediana de esa métrica fue de 23,3 puntos básicos, equivalentes a u$s2.330 en una transferencia de u$s1.000.000, pero no representa un ahorro garantizado para todos los clientes.

¿Cómo influye la elección del proveedor en el costo final?

El indicador Routing Tax compara el costo de conservar un proveedor único con el resultado de seleccionar dinámicamente la alternativa más barata en cada envío, según el análisis de Borderless.

La variación de precios fue visible durante el trimestre: Borderless informó que el proveedor más competitivo cambió en 22 de los 62 corredores con mayor actividad incluidos en la muestra.

Para una compañía que envía dinero de forma recurrente, revisar cotizaciones antes de cada pago podría evitar que una tarifa inicialmente conveniente termine encareciendo las operaciones a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el menor precio no basta por sí solo para elegir una ruta, ya que el reporte se concentra en cotizaciones y no evalúa de manera integral todos los factores relevantes para una empresa.

Borderless vende herramientas de enrutamiento para coordinar proveedores, por lo que su interés comercial en mostrar los costos de mantener una única opción debe formar parte de la lectura de los resultados.

¿Qué midió Borderless y cómo deben interpretarse sus cifras?

El informe, divulgado el 13 de julio y dedicado al segundo trimestre de 2026, reunió 2,96 millones de observaciones de 260 corredores en 108 países para comparar precios según el monto transferido y el proveedor disponible.

Entre sus indicadores figura Parity Gap, que mide la diferencia entre el precio de entrega con stablecoins y la tasa interbancaria correspondiente al mismo par de monedas.

La mediana del Parity Gap fue de -3,2 puntos básicos; el signo negativo señala que el costo observado quedó por debajo de la referencia interbancaria utilizada en la comparación.

Como un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales, la brecha es pequeña y no demuestra que cualquier usuario pueda acceder a precios inferiores a los mayoristas entre bancos.

La tasa interbancaria es una referencia de operaciones mayoristas y no una tarifa asegurada para personas o empresas que envían dinero internacionalmente, de modo que los resultados no se pueden trasladar automáticamente a cada pago.

Las cifras describen los casos analizados por Borderless y ofrecen una referencia comparativa, pero no permiten afirmar que todas las transferencias con stablecoins sean más baratas que sus alternativas bancarias.

¿Qué ofrece Borderless y qué otros acuerdos anunció?

Borderless se presenta como una plataforma de orquestación para gestionar proveedores de pago desde una sola API y afirma operar en más de 113 países, con más de 72 monedas y más de 19 proveedores con licencia local.

La compañía sostiene que no custodia los fondos, que circulan a través de sus socios autorizados, una característica de su modelo que conviene distinguir de las métricas de precios del informe.

En cuanto a la velocidad, Borderless aseguró que las transferencias con stablecoins se liquidaron casi de inmediato, mientras que los envíos internacionales convencionales pueden tardar más tiempo.

El estudio no desglosa los plazos por corredor ni fija un tiempo único para las transferencias bancarias, por lo que esa comparación no permite concluir que todos los pagos cripto sean instantáneos.

En agosto de 2026, Borderless anunció una alianza con Mastercard para un programa piloto basado en Crypto Credential, un marco que busca incorporar señales de cumplimiento y riesgo a las transacciones cripto.

Entre los participantes mencionados del programa piloto figuran Infinia, Walapay y Koywe, empresas vinculadas al ecosistema de pagos y las transacciones con activos digitales.