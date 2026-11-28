China avanza con una identidad digital que reconocerá credenciales entre plataformas y contempla usos en yuan digital y trámites públicos

Entra en vigor el 1 de marzo de 2027 para interoperar credenciales con yuan digital, trámites fiscales y aduaneros.

El marco regulatorio, publicado el 27 de noviembre, fue coordinado por 11 departamentos, incluido el Banco Popular de China.

China implementa una nueva infraestructura nacional de identidad digital basada en blockchain para personas y organizaciones.

China prepara una nueva infraestructura nacional de identidad digital basada en blockchain, con un marco que regulará cómo se registran, emiten, verifican y reconocen credenciales entre distintas plataformas del país, bajo un estándar común.

El marco fue publicado el 27 de noviembre y lleva la firma de once departamentos gubernamentales, en una iniciativa coordinada por la Administración del Ciberespacio de China junto con el Banco Popular de China.

El sistema alcanza a personas y organizaciones, y busca conectar la identidad digital con servicios estatales, el yuan digital, trámites fiscales, operaciones aduaneras y futuras identidades vinculadas con inteligencia artificial, según el marco publicado.

¿Qué cambia con el nuevo sistema de identidad digital de China?

La norma establece un esquema común para que la identidad digital no quede limitada al entorno donde fue creada, sino que pueda presentarse y validarse en otros servicios que participen de la infraestructura nacional.

En términos cotidianos, la interoperabilidad apunta a evitar que cada plataforma construya un registro aislado y obligue a las personas a repetir procesos de identificación cuando necesitan acceder a distintos servicios digitales.

El reconocimiento mutuo supone que las credenciales emitidas bajo el marco puedan ser aceptadas por otros entornos habilitados, siempre dentro de las condiciones de verificación que establezca el sistema y sus organismos responsables.

El alcance incluye tanto a individuos como a organizaciones, por lo que la identidad digital no se plantea únicamente como una herramienta para usuarios particulares, sino también como un mecanismo aplicable a entidades.

El documento, cuyo nombre oficial es "Disposiciones sobre la Aplicación de la Interoperabilidad y el Reconocimiento Mutuo de Identidad Digital Distribuida", define el marco regulatorio para esa circulación de credenciales.

¿Cómo se apoyará la identidad digital en blockchain?

La iniciativa contempla tecnología de registro distribuido, credenciales verificables y mecanismos de control de datos personales por parte de los usuarios, aunque el texto disponible no precisa el funcionamiento técnico concreto.

Que el sistema utilice blockchain no significa que China esté habilitando de manera general redes públicas sin permisos ni activos digitales abiertos, ya que se trata de una infraestructura nacional bajo reglas estatales.

El proyecto se conecta con los sistemas gubernamentales de verificación que ya existen, de modo que la nueva identidad se incorporaría a una estructura institucional previa y no funcionaría al margen de ella.

Sin embargo, las disposiciones conocidas no detallan qué facultades concretas tendrá cada usuario sobre sus datos, qué información quedará visible durante una validación ni cómo se resolverán posibles conflictos entre plataformas.

¿Qué servicios podrían integrar el DNI digital chino?

El marco incluye el yuan digital, servicios tributarios y aduaneros, operaciones financieras, contratación pública e identidades de inteligencia artificial, como ámbitos donde podrá utilizarse la infraestructura nacional de identidad digital.

La lógica es que las credenciales emitidas bajo el estándar puedan presentarse y validarse en distintos entornos, evitando que cada servicio dependa de un registro aislado y favoreciendo el reconocimiento entre plataformas.

En los servicios financieros y en el yuan digital, la identidad interoperable se incorpora al esquema de verificación; para organismos fiscales y aduaneros, el objetivo es aplicar el mismo reconocimiento en gestiones oficiales.

La contratación pública también figura entre los campos previstos, con credenciales para organizaciones que permitan acreditar quién participa en procesos oficiales; además, el sistema contempla identidades vinculadas con inteligencia artificial.

El documento reúne estos casos dentro de una infraestructura coordinada con los mecanismos gubernamentales de verificación existentes; sin embargo, no precisa todavía las funciones ni los procedimientos concretos de cada integración.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la regulación nacional?

Las disposiciones entrarán en vigor el 1 de marzo de 2027, luego de que el borrador fuera sometido a consulta pública en junio de 2026, aproximadamente cinco meses antes de la publicación definitiva.

El período entre la publicación y la aplicación deja alrededor de tres meses para que agencias y plataformas preparen sus sistemas, aunque no implica que todas las conexiones estén completas ese día.

La entrada en vigor marca el comienzo del marco regulatorio, pero no permite afirmar que cada servicio mencionado estará integrado desde marzo, porque el documento no ofrece un cronograma individual de implementación.

El respaldo de once departamentos, incluido el Banco Popular de China, muestra una coordinación estatal amplia para establecer estándares comunes de identidad digital, con alcance en diferentes áreas de la administración y la economía.