Se trata de un paso histórico que abre la puerta a que la compañía estadounidense pueda operar en uno de los mercados financieros más grandes

Este paso histórico abre la puerta a Visa en el mercado de pagos chino, desafiando el dominio de UnionPay, Alipay y WeChat Pay.

El Banco Popular de China autorizó los preparativos; Visa tiene 12 meses para buscar la licencia y operar en el vasto mercado.

Visa obtuvo una aprobación clave en China para iniciar la preparación de un sistema de compensación de pagos.

Visa recibió la aprobación de China para iniciar los preparativos de un sistema de compensación de pagos en el país.

Se trata de un paso histórico que abre la puerta a que la compañía estadounidense pueda operar en uno de los mercados financieros más grandes y competitivos del mundo.

China autoriza a Visa a operar pagos locales con sus tarjetas

El Banco Popular de China (PBOC) autorizó a la filial de Visa a comenzar los trabajos preparatorios para establecer una institución nacional de compensación de tarjetas bancarias.

Aunque la aprobación no implica aún la posibilidad de procesar transacciones locales, sí marca el inicio de un proceso regulatorio que podría culminar con la emisión de tarjetas en renminbi bajo la marca Visa y la prestación de servicios de compensación dentro del país.

La empresa dispone de un plazo de 12 meses para completar estos preparativos antes de solicitar la licencia definitiva.

Visa mantuvo presencia en China durante más de cuatro décadas, principalmente en operaciones internacionales y tarjetas de marca compartida con bancos locales, donde UnionPay procesa las transacciones domésticas.

Los pagos domésticos con tarjetas Visa llegan formalmente a China

El mercado chino de pagos digitales es gigantesco: en 2025 se registraron 4,6 billones de transacciones con tarjetas bancarias, por un valor cercano a u$s143,9 billones.

Sin embargo, está dominado por actores locales como UnionPay, Alipay y WeChat Pay, algo que convierte la entrada de Visa en un desafío estratégico de gran magnitud.

El anuncio llega en un momento de relevancia política, semanas antes de la cumbre de líderes del APEC en Shenzhen, donde se espera un nuevo encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump.

La decisión del PBOC sugiere un posible gesto de apertura hacia empresas estadounidenses en medio de tensiones comerciales, aunque la autorización es solo inicial y no garantiza aún la operación plena de Visa en el mercado interno.

El CEO de Visa, Ryan McInerney, calificó la aprobación como "un avance significativo en el compromiso de largo plazo con China".

Subrayó que la empresa seguirá los pasos regulatorios establecidos para obtener la licencia definitiva y comenzar a operar en el mercado nacional.

La estrategia apunta a ampliar la presencia de Visa en un entorno donde el comercio electrónico y los pagos digitales son centrales para consumidores y organizaciones.

Visa presentó sus nuevos modelos de IA tras recortar el 7% de su plantilla global

Visa protagonizó varios lanzamientos y anuncios recientes, además del confirmado en China, desde recortes de personal para reforzar su apuesta por la inteligencia artificial hasta nuevas alianzas estratégicas y lanzamientos de productos orientados a pagos digitales, turismo y ciberseguridad.

En julio, Visa anunció la eliminación de 2.600 empleos, equivalente al 7% de su plantilla global, como parte de un plan para ganar eficiencia y redirigir recursos hacia áreas de mayor crecimiento.

La compañía explicó que la medida busca fortalecer su inversión en pagos transfronterizos, stablecoins y servicios financieros basados en IA, además de acelerar el desarrollo de nuevos productos.

McInerney subrayó que la IA ya transforma la forma de trabajar dentro de la empresa, automatizando tareas y potenciando la innovación.

Visa también lanzó la Visa Threat Intelligence Platform, destinada a reforzar la protección frente a ciberamenazas y fraude, y presentó el programa "Agentic Ready" en Europa.

Se trata de un programa que busca impulsar el comercio agéntico, es decir, transacciones autónomas realizadas por sistemas de inteligencia artificial. Además, la compañía se asoció con OpenAI para desarrollar la próxima generación de soluciones de comercio inteligente.

En agosto, Visa presentó Visa Destinations, una plataforma que ofrece experiencias exclusivas y accesos premium para titulares de sus tarjetas en todo el mundo. La empresa también firmó acuerdos con Ciudades Patrimonio de la Humanidad para potenciar el turismo internacional.

Visa continúa con iniciativas de inclusión y formación, como la alianza con Inspiring Girls para inspirar a futuras líderes de la economía digital y la segunda edición de la DUX Academy by Visa, enfocada en impulsar el talento femenino en esports.