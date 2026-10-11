China impulsa una blockchain nacional para conectar su industria y administrar datos estratégicos, bajo un esquema de control estatal

El proyecto busca integrar economía real y digital, sin reemplazar el yuan, con impacto en la gestión de datos y actividad industrial.

Difiere de Bitcoin/Ethereum: busca la gestión de datos industriales, cadenas de suministro y economía digital bajo control estatal.

China avanza con una red nacional blockchain, parte de 19 medidas, para su industria, datos y autonomía tecnológica.

China avanza con una red nacional de blockchain para conectar su industria, organizar datos y reforzar su autonomía tecnológica, como parte de un plan de 19 medidas impulsado por las máximas autoridades del país.

La iniciativa busca desarrollar una infraestructura propia para la economía digital, con aplicaciones industriales, con un esquema de funcionamiento diferente al de las redes que utilizan Bitcoin y Ethereum.

Qué busca China con su nueva red blockchain nacional

El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado incluyeron el desarrollo de esta infraestructura en las directrices difundidas el 9 de octubre de 2026, con el objetivo de modernizar la economía y fortalecer la integración tecnológica.

La propuesta apunta a que empresas y organismos públicos puedan compartir y verificar información con mayor facilidad, además de mejorar el seguimiento de las operaciones industriales y la coordinación de las cadenas de suministro.

Uno de los objetivos es incorporar contratos inteligentes para automatizar tareas, desde la entrega de subsidios estatales hasta el control de indicadores de carbono y la gestión logística entre distintos participantes de la economía.

El plan también se relaciona con "Datos del Este, Computación del Oeste", un programa que busca aprovechar la capacidad informática de distintas regiones chinas para procesar información y responder a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada.

En las directrices difundidas, las autoridades chinas definieron como objetivo "promover la integración profunda de la economía real y la economía digital", una frase que resume el propósito de aplicar estas herramientas directamente a la actividad productiva.

Qué diferencia a la blockchain china de Bitcoin y Ethereum

La red que impulsa Pekín seguirá las reglas establecidas por el Estado, a diferencia de Bitcoin y Ethereum, que funcionan mediante redes públicas en las que participan validadores independientes.

En lugar de enfocarse en las operaciones con criptomonedas, China busca aplicar esta tecnología a la actividad industrial, con herramientas para gestionar datos, conectar empresas y agilizar procesos productivos.

La iniciativa tampoco apunta a reemplazar al yuan digital, que se utiliza para pagos y liquidaciones, sino a desarrollar una infraestructura que permita organizar información y acompañar la digitalización de la economía.

Así, Pekín busca aprovechar las posibilidades de blockchain en un ámbito diferente al de las criptomonedas, con una red pensada para responder a las necesidades de la industria y bajo supervisión estatal.

Cómo encaja el proyecto en la política tecnológica de China

La iniciativa avanza en un país que mantiene restricciones sobre el comercio de criptomonedas y la minería digital, actividades que las autoridades relacionan con riesgos financieros y movimientos de capitales fuera de los controles estatales.

El camino elegido contrasta con el de Singapur, Suiza y Emiratos Árabes Unidos, que promueven redes públicas y tokenización de activos para atraer inversiones, mientras Estados Unidos y la Unión Europea desarrollan marcos regulatorios para estos mercados.

Para Pekín, el desafío pasa por aprovechar las posibilidades de blockchain sin ceder el control de una infraestructura considerada estratégica, cuya implementación permitirá evaluar su impacto en la gestión de datos y la actividad industrial del país.

El alcance de la iniciativa dependerá de cómo se traduzcan las directrices en proyectos concretos y de la capacidad de las empresas para incorporar estas herramientas a sus operaciones cotidianas.