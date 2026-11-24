El 57% de los empleados usa cuentas personales de IA para trabajar y el 33% ingresó información sensible sin autorización, advierten desde Gartner.

La velocidad se transformó en el principal dolor de cabeza para los equipos de defensa informática. Hoy, un ciberdelincuente ya no necesita días ni semanas para infiltrarse y escalar privilegios dentro de una organización: en etapas críticas de una intrusión puede actuar en cuestión de segundos, reduciendo al mínimo el margen de reacción humana.

Según el Global Threat Report 2026 de CrowdStrike, el tiempo promedio que tardaron los atacantes en moverse lateralmente desde un equipo vulnerado hacia otros sistemas corporativos cayó a 29 minutos durante 2025, con un registro récord de apenas 27 segundos. El mismo informe detectó un salto interanual del 89% en la actividad de ciberdelincuentes que emplean inteligencia artificial.

En ese contexto -que quedó expuesto en episodios recientes de alcance diverso, desde el robo sufrido por el exchange cripto Binance hasta fallas de seguridad en heladeras conectadas en España-, Sergio Oroña, CEO de Sparkfound y especialista en ciberseguridad, encabezó un encuentro con periodistas para trazar las tendencias que dominarán la agenda tecnológica en 2027.

¿Cuáles son los nuevos riesgos que impulsan la IA y el Shadow AI en las empresas?

A partir de los lineamientos relevados por Gartner, el diagnóstico presentado por Sparkfound advierte que la inteligencia artificial funciona hoy en doble sentido: acelera el reconocimiento y la ingeniería social de los atacantes, pero también abre grietas internas cuando las compañías adoptan herramientas sin gobierno de datos.

Agentes autónomos sin control: El despliegue de agentes de IA capaces de ejecutar tareas y consultar bases de datos en nombre de usuarios exige crear sistemas específicos para registrar, autenticar y auditar identidades no humanas, delimitando con precisión sus permisos

Shadow AI y filtraciones internas: El uso de aplicaciones de IA generativa sin autorización del área de sistemas representa una vía directa de fuga de información. De acuerdo con Gartner, el 57% de los empleados encuestados utiliza cuentas personales de IA para tareas laborales y el 33% reconoció haber ingresado datos sensibles o propiedad intelectual en herramientas no aprobadas

Computación post cuántica y regulación: Las organizaciones deberán mapear qué sistemas críticos dependen de esquemas criptográficos tradicionales que exigirán migración en los próximos años, en paralelo a un marco normativo cada vez más estricto sobre privacidad e IA

¿En qué van a invertir los líderes de tecnología para blindar sus operaciones en 2027?

Las proyecciones presentadas en el encuentro muestran que los presupuestos corporativos acompañarán este cambio de escenario, aunque con foco en controlar la viabilidad antes de escalar proyectos:

83% de los CIOs planea incrementar su inversión en ciberseguridad , priorizando monitoreo continuo, automatización y servicios especializados

76% prevé destinar más fondos a IA agéntica , lo que obligará a reforzar la supervisión sobre integraciones y accesos

37% proyecta reducir su infraestructura propia para migrar hacia entornos en la nube y arquitecturas basadas en API, ampliando la superficie digital que debe protegerse

13% de los CIOs afirma identificar hoy un valor significativo en la IA, razón por la cual parte de las iniciativas de agentes autónomos podría cancelarse antes de fines de 2027 si no demuestra retorno y seguridad

Para los especialistas, la evolución de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) asistidos por IA será clave para filtrar alertas, siempre bajo supervisión humana para evitar puntos ciegos. De cara a 2027, el desafío central consistirá en abandonar la lógica meramente reactiva y consolidar una cultura de prevención continua transversal a todo el negocio.