Los CEDEAR vuelven a operar luego del feriado en Argentina y tras la euforia en los mercados por la escalada del fabricante de chips

El rebote de Nvidia no anula riesgos: sigue 31% bajo su máximo histórico y persiste la investigación de seguridad del CEO.

Wall Street priorizó el regreso de Huang sobre el balance récord de Nvidia, sumando u$s950.000 millones a la firma.

El regreso de Jensen Huang como CEO impulsó las acciones de Nvidia, beneficiando a CEDEARs con ganancias de hasta 31% en Argentina.

Los argentinos que apostaron al CEDEAR de Nvidia seguramennte celebraron la vuelta de Jensen Huang como director y CEO del fabricante número uno de chicos.

El anuncio revolucionó a Wall Street y a todos los mercados globales. Incluso, hasta bajó el riesgo país argentino y subió los bonos y ADR de empresas locales. Pero también benefició a muchos ahorristas locales.

Cuánto se gana con un CEDEAR de Nvidia

La ganancia (o pérdida) de tenedor un CEDEAR de Nvidia dependerá del momento en que adquirió el certificado. Pueden identificarse tres momentos significativos:

Quien compró en el momento más complicado del viernes : Nvidia terminó la semana pasada muy frágil por la venta generalizada de acciones tecnológicas que coincidió con la salida a bolsa de Anthropic. Con un precio de cierre cercano a los u$s125,5, una inversión de u$s1.000 compraba unas 8 acciones. Con el cierre del lunes en u$s164,92, e sas acciones valen unos u$s1.314, una ganancia de 31% en apenas un solo día

: Nvidia terminó la semana pasada muy frágil por la venta generalizada de acciones tecnológicas que coincidió con la salida a bolsa de Anthropic. Con un precio de cierre cercano a los u$s125,5, una inversión de u$s1.000 compraba unas 8 acciones. Con el cierre del lunes en u$s164,92, e en apenas un solo día El que compró el día de la renuncia de Huang. El 12 de noviembre, cuando se conoció la salida del CEO, la acción tocó un mínimo de u$s148,80 . Quien compró u$s1.000 en ese momento, pensando que la caída era exagerada, hoy tiene unos u$s1.108 , un 10,8% de ganancia. Es un resultado aceptable en 11 días, pero no fue el mejor momento de entrada, porque la acción coninuó bajando después.

El 12 de noviembre, cuando se conoció la salida del CEO, la acción tocó un mínimo de . Quien compró en ese momento, pensando que la caída era exagerada, hoy tiene unos , un de ganancia. Es un resultado aceptable en 11 días, pero no fue el mejor momento de entrada, porque la acción coninuó bajando después. El que compró en el máximo. Quien invirtió u$s1.000 el 6 de octubre, cuando la acción llegó a u$s239,24, todavía tiene unos u$s689. Pese al salto del lunes, pierde 31%

La diferencia muestra el problema de comprar en una caída. Hay ganancias, pero acertar el mínimo es una tarea compleja. Lo que se gana o se pierde depende de cuándo se entra.

El CEDEAR de Nvidia cerró el viernes en $10.640 (tiene un ratio de 24:1) en el panel de IOL invertironline, pero tras el feriado del lunes, el certificado se operará en torno a los $14.000.

El mercado valoró más a Huang que a su balance récord

El 17 de noviembre, Nvidia presentó el mejor balance de su historia: duplicó sus ingresos, que llegaron a u$s115.800 millones, un 103% más que un año atrás, y la ganancia neta a u$s65.300 millones.

La empresa proyectó u$s130.000 millones de ingresos para el trimestre siguiente. Pero a la hora de los números, la acción apenas se movió y en los días siguientes volvió a caer.

El CEDEAR de Nvidia premió a quienes compraron en la caída (generado con IA)

Ese mismo día, el presidente del directorio, Harvey Jones, manifestó que la junta aceptada por unanimidad la renuncia de Huang y que no planeaba traerlo de vuelta. Seis días después, el mismo directorio lo restituyó. Y sí, también por unanimidad.

La junta se reunió varias veces con Huang y consultó a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos antes de concluir que su regreso no representaba un riesgo para la seguridad nacional. Un comité independiente, mientras tanto, seguirá investigando los reportes por los que Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera, una investigación que él dijo apoyar.

Colette Kress, que ocupó el cargo de CEO interina, vuelve a su puesto de directora financiera. La conclusión es que el mercado le dio más valor al regreso de una persona que a un balance récord. Con unas 24.100 millones de acciones en circulación, el salto del lunes sumó cerca de u$s950.000 millones al valor de la empresa en un solo día, según cálculos de iProUP.

Qué pasa con el CEDEAR en Argentina

Para el inversor local, el movimiento llega por los cedears, que repiten la variación de la acción en Nueva York ajustada por el dólar contado con liquidación.

El cedear de Nvidia había tocado un mínimo de $10.380 el 12 de noviembre, con una caída de 14,6% en BYMA, y cerró el 17 de noviembre en $10.890. Como contó iProUP, la crisis de Nvidia impactó de lleno en el CEDEAR, uno de los más operados por los ahorristas argentinos.

Con el dólar contado con liquidación estable, la suba del lunes debería trasladarse al cedear en una proporción parecida al 31% de la acción. Pero el momento exacto depende de cuándo opera BYMA. Si el mercado local estuvo cerrado por el feriado del lunes, el ajuste se va a ver el martes, y el precio final puede ser distinto según cómo abra Nueva York ese día.

El rebote tampoco cambia el contexto. Nvidia arrastró ese día al resto del mercado. El Nasdaq subió más de 6% y Bitcoin pasó brevemente los u$s64.000, mientras que las empresas mineras que alquilan su capacidad de cómputo para inteligencia artificial, como TeraWulf, Cipher e IREN, ganaron hasta 16%.

Pero la acción sigue cerca de un tercio por debajo de su máximo. La Reserva Federal discute una suba de tasas para diciembre, y la investigación sobre la seguridad de Huang continúa abierta. La lección para quien compra en caídas es que se puede ganar mucho, pero no conviene apostar todo a un único momento de entrada. Dividir la compra en partes reduce el riesgo de entrar demasiado temprano.