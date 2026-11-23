Después de una semana de ventas que llevó al S&P 500 y al Dow Jones a terreno de corrección y dejó al Nasdaq cerca de un mercado bajista, l a magnitud de la recuperación fue significativa.

El Nasdaq Composite avanzó alrededor de 6,7%, el S&P 500 ganó cerca de 4,9% y el Dow Jones subió aproximadamente 3,2%, con lo que los principales índices recuperaron parte de las pérdidas acumuladas en las últimas ruedas.

El movimiento estuvo encabezado por las compañías vinculadas con la IA, los semiconductores y la infraestructura de centros de datos.

Nvidia fue el principal catalizador del rebote de Wall Street

El principal factor detrás del rally fue Nvidia, que protagonizó una recuperación extraordinaria después de que su directorio reinstalara a Jensen Huang como presidente, CEO y director de la compañía, con efecto inmediato.

La decisión revirtió la incertidumbre que había golpeado a la firma y a buena parte de la cadena de negocios vinculada con la inteligencia artificial.

La acción de Nvidia llegó a subir más de 30% durante la rueda, en un movimiento que ayudó a reactivar las compras de otros fabricantes de chips y empresas relacionadas con la infraestructura tecnológica.

El fabricante de procesadores es uno de los principales referentes del negocio de IA y su desempeño suele influir sobre el comportamiento de las acciones que integran ese ecosistema.

El regreso de Huang funcionó además como una señal de alivio para los inversores que redujeron su exposición al sector durante las últimas sesiones.

La compañía quedó bajo presión por la crisis de liderazgo y las dudas sobre la continuidad del impulso de la IA, en un momento en que el mercado también cuestionaba la magnitud del gasto de capital que realizan las grandes tecnológicas.

Las tecnológicas recuperaron terreno después de una liquidación masiva

El rebote se produjo después de una semana particularmente adversa para las acciones tecnológicas. El S&P 500 y el Dow Jones cerraron el viernes pasado en niveles que confirmaron una corrección, definida como una caída superior a 10% desde sus máximos recientes, mientras el Nasdaq acumulaba un retroceso pronunciado y quedó cerca de entrar en territorio bajista.

Las ventas fueron alimentadas por dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA, las valuaciones de las empresas tecnológicas, el financiamiento de los centros de datos y la sostenibilidad de la demanda de infraestructura.

El mercado también reaccionó de forma negativa al desempeño de Anthropic después de su debut bursátil, que no consiguió disipar las preocupaciones sobre el negocio de IA.

En ese contexto, la fuerte caída previa dejó a varias acciones con valuaciones más atractivas para inversores dispuestos a asumir riesgos.

Este lunes, los compradores aprovecharon esos niveles para recomponer posiciones, en un movimiento que amplificó las subas de los activos que fueron más castigados durante la semana anterior.

La recuperación no estuvo limitada a Nvidia. AMD, Broadcom, Micron Technology y distintas compañías vinculadas con centros de datos, servidores y servicios de computación en la nube también registraron avances, lo que reflejó un movimiento más amplio de recomposición de posiciones en el segmento tecnológico.

El rebote técnico: compras oportunistas y cierre de posiciones bajistas

Otro factor que ayudó a explicar la magnitud del movimiento fue el carácter técnico de la recuperación.

Después de varios días consecutivos de pérdidas, la presión vendedora había dejado a los principales índices y a numerosos papeles en niveles de sobreventa, algo que favoreció el ingreso de compradores que buscaban aprovechar precios deprimidos.

En estos escenarios, una recuperación puede acelerarse cuando inversores que apostaron a nuevas caídas deciden cerrar sus posiciones, lo que se conoce como short covering o recompra de posiciones cortas.

Ese proceso puede generar una demanda adicional de acciones y amplificar los movimientos, especialmente cuando el mercado recibe un catalizador positivo.

La reinstalación de Huang actuó como ese disparador, al modificar de manera abrupta las expectativas sobre Nvidia y el conjunto de compañías asociadas con la IA. La combinación de compras oportunistas, recomposición de carteras y cierre de posiciones bajistas ayudó a explicar por qué las subas se extendieron con rapidez a distintos sectores del mercado.

Sin embargo, un rebote técnico no necesariamente implica que la tendencia bajista haya terminado. Puede tratarse de una recuperación temporal después de una liquidación intensa, sin que desaparezcan los factores que provocaron las ventas originales.

Los datos económicos y la Fed también condicionan el rumbo de Wall Street

Los inversores también comenzaron la semana atentos a una nueva serie de indicadores económicos que podría modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED).

Entre las publicaciones previstas se encontraba el índice PMI compuesto de noviembre de S&P Global, que ofrecería una aproximación al desempeño de la actividad empresarial estadounidense.

El principal dato de la semana será el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), previsto para el miércoles, considerado por la FED una referencia central para evaluar la evolución de la inflación.

Su publicación podría influir sobre las expectativas de tasas de interés y, en consecuencia, sobre las valuaciones de las acciones.

Las señales más restrictivas de algunos funcionarios de la FED y las minutas de la última reunión contribuyeron a deteriorar el ánimo de los inversores durante la semana anterior. El mercado seguía evaluando la posibilidad de un nuevo ajuste de tasas en diciembre, un escenario que podía incrementar el costo del financiamiento y presionar sobre las valuaciones de las compañías tecnológicas.

La evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro también será relevante. Un incremento en las tasas de largo plazo puede reducir el atractivo relativo de las acciones de crecimiento, cuyos beneficios futuros tienen mayor peso en sus valuaciones actuales, mientras que una moderación de los rendimientos puede favorecer la recuperación de estos activos.

¿Puede sostenerse el rebote técnico de Wall Street?

La recuperación de este lunes permitió a Wall Street revertir parte de la liquidación de la semana anterior, pero no resolvió las dudas sobre la sostenibilidad del negocio de IA.

Los inversores todavía deben evaluar si las grandes inversiones en infraestructura, chips, centros de datos y servicios en la nube podrán generar retornos suficientes para justificar las valuaciones actuales.

El mercado también seguirá atento a la evolución de las ganancias corporativas, el costo del financiamiento y los riesgos regulatorios y políticos que afectan a las grandes tecnológicas.

La volatilidad podría continuar mientras los inversores intentan determinar si las recientes bajas representaron una corrección de valuaciones o el inicio de un ajuste más profundo.

La reinstalación de Jensen Huang fue un catalizador poderoso para reactivar las compras, pero la continuidad del rally dependerá de otros factores, como los resultados empresariales, la demanda de infraestructura de IA, las perspectivas de inflación y las decisiones de la FED.

El rebote fue contundente, pero todavía no constituye una señal definitiva de cambio de tendencia: Wall Street necesita nuevos argumentos para sostener la recuperación más allá del alivio generado por Nvidia.