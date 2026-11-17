NVIDIA superó las previsiones de Wall Street: cuánto esperaba el mercado

El balance quedó por encima de las estimaciones de los analistas. El consenso de Wall Street esperaba ingresos cercanos a u$s109.000 millones, mientras que NVIDIA informó u$s115.800 millones, unos u$s6.800 millones más de lo previsto.

En términos porcentuales, la facturación superó las estimaciones en aproximadamente 6%. También excedió las proyecciones de ganancias por acción: el beneficio ajustado fue de u$s2,68, frente a los u$s2,49 que esperaba el consenso relevado por distintas plataformas financieras.

Antes de la publicación, la propia compañía anticipó ingresos por u$s108.000 millones, con un margen de variación de 2%. Por lo tanto, el resultado no solo confirmó el crecimiento esperado, sino que superó tanto la previsión de la empresa como la referencia de los analistas.

El negocio de centros de datos concentró cerca de 93% de los ingresos trimestrales y volvió a ser el principal indicador de la demanda de aceleradores para IA. Sus ventas alcanzaron u$s107.600 millones, con una suba de 21% frente al segundo trimestre fiscal y del 110% interanual.

El avance estuvo relacionado con las inversiones de los grandes proveedores de servicios en la nube y de compañías que desarrollan modelos de IA. NVIDIA destacó que comenzó a enviar los primeros sistemas Vera Rubin NVL72, su nueva plataforma de cómputo, y que la producción avanzó a un ritmo que la empresa calificó como el más rápido de su historia.

Entre los socios que ya trabajan con esos sistemas figuran CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure y Nebius. La compañía también amplió sus acuerdos con Meta y Anthropic para abastecer sus necesidades de procesamiento.

Centros de datos y Vera Rubin: el motor del crecimiento de NVIDIA

La nueva generación de productos es un factor central para sostener las perspectivas de crecimiento. La arquitectura Vera Rubin busca ofrecer mayor capacidad de procesamiento para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, en un momento en que las empresas necesitan ampliar sus centros de datos.

NVIDIA informó que sus sistemas ya comenzaron a operar en infraestructura de socios estratégicos y que espera ampliar su disponibilidad durante los próximos trimestres. La compañía también presentó nuevas soluciones para computación científica, robótica, vehículos autónomos y desarrollo de agentes de IA.

En paralelo, profundizó su colaboración con grandes tecnológicas que buscan escalar sus propios modelos y servicios. Esa diversificación amplía el mercado potencial de sus chips, aunque el negocio de centros de datos continúa siendo el principal sostén de sus resultados.

La rentabilidad también mostró cifras relevantes. El margen bruto ajustado se ubicó en 74,9%, apenas por debajo de 75% del trimestre anterior, pero 1,4 puntos porcentuales por encima del registrado un año antes.

La ganancia operativa ajustada llegó a u$s77.900 millones, un 116% más interanual, mientras que el beneficio neto ajustado alcanzó u$s64.900 millones, con una mejora del 109%.

La compañía generó ganancias por acción ajustadas de u$s2,68, un incremento de 111% frente al mismo período de 2025. En términos contables GAAP, la ganancia neta fue de u$s65.300 millones y el beneficio diluido por acción llegó a u$s2,70. NVIDIA también destinó u$s28.100 millones a recompras de acciones y dividendos durante el trimestre.

La previsión de NVIDIA para el próximo trimestre volvió a superar al consenso

Además de los resultados, el mercado puso el foco en las proyecciones para el cuarto trimestre fiscal de 2027. NVIDIA estimó que sus ingresos alcanzarán u$s130.000 millones, con un margen de variación de 3%, lo que establece un rango de entre u$s126.100 millones y u$s133.900 millones.

La previsión quedó por encima de los aproximadamente u$s125.000 millones que esperaba Wall Street. La empresa aclaró que ese cálculo no contempla ingresos por ventas de chips de cómputo para centros de datos a China.

También anticipó un margen bruto de entre 71% y 72%, inferior al 74,9% ajustado del trimestre recién informado. La reducción proyectada refleja, entre otros factores, la presión de los costos de componentes y la transición hacia nuevas plataformas de procesamiento.

La perspectiva de ingresos fue una de las señales más observadas porque permite evaluar si el crecimiento de la inversión en infraestructura de IA todavía tiene margen para acelerarse.

Los grandes proveedores de servicios en la nube y las compañías que desarrollan modelos generativos necesitan ampliar su capacidad de cómputo, lo que sostiene los pedidos de GPU, redes y sistemas integrados. Sin embargo, la expansión también exige inversiones cada vez mayores en energía, centros de datos y equipamiento.

Por eso, los inversores no solo analizan cuánto vende NVIDIA, sino también si sus clientes podrán mantener el ritmo de gasto durante los próximos años. La guía para el cuarto trimestre busca despejar parte de esas dudas, aunque deja abierto el interrogante sobre la evolución de los márgenes. La capacidad de convertir esa demanda en beneficios sostenibles será una de las variables centrales para valorar la acción.

Por qué el balance de NVIDIA puede mover a Wall Street este miércoles 18 de noviembre

La publicación fue especialmente esperada porque NVIDIA se convirtió en una referencia para medir la salud del negocio global de la IA. Sus resultados funcionan como un termómetro para las grandes tecnológicas que invierten miles de millones de dólares en centros de datos, chips y servicios de IA.

Además, por su peso en los principales índices bursátiles estadounidenses, los movimientos de la acción pueden repercutir sobre el Nasdaq y el S&P 500.

La expectativa fue todavía mayor por el contexto de volatilidad que atravesaba Wall Street y por las dudas sobre las valuaciones de las empresas vinculadas con la IA.

Durante la rueda del martes, antes de conocerse el balance, el S&P 500 cayó 1%, el Dow Jones perdió 848 puntos y el Nasdaq retrocedió 0,7%.

En ese escenario, un resultado superior a las previsiones podía funcionar como un respaldo para el sector tecnológico.

La reacción inicial después de la publicación fue positiva: las acciones de NVIDIA avanzaron en las operaciones posteriores al cierre, aunque el mercado todavía debía procesar las proyecciones y las explicaciones de la dirección.

Por qué será vital la jornada de mañana

La rueda del miércoles 18 de noviembre será la primera sesión completa para evaluar el impacto del balance.

Un avance sostenido de la acción podría mejorar el ánimo sobre los semiconductores y las compañías relacionadas con la infraestructura de IA. En cambio, una reacción limitada mostraría que los inversores ya habían incorporado buena parte de las buenas noticias en las cotizaciones.

También será relevante la lectura de los márgenes previstos para el próximo trimestre y la capacidad de NVIDIA para cumplir con su ambicioso pronóstico de ventas.

El resultado llegó, además, en medio de un cambio relevante en la conducción de la compañía tras la salida de Jensen Huang como CEO.

La directora financiera, Colette Kress, asumió como máxima ejecutiva interina y encabezó la presentación de los resultados, mientras el directorio evalúa la sucesión. Esa transición agrega incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia y el liderazgo tecnológico de la empresa.

A esto se suman las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips y el escrutinio regulatorio sobre el papel de NVIDIA en la infraestructura global de IA. El directorio anunció la creación de un comité dedicado a seguridad nacional y controles de exportación.