El regreso de Jensen Huang a Nvidia impulsó las acciones tecnológicas y contagió a las criptomonedas. Bitcoin rebota, aunque todavía enfrenta riesgos.

Pese a la recuperación, persisten desafíos por u$s1.800 millones en salidas de ETF de Bitcoin y la incertidumbre macro.

El repunte se debe al optimismo en Wall Street por la vuelta de Jensen Huang a Nvidia y un "short squeeze".

Bitcoin y las principales criptomonedas registran una fuerte recuperación este lunes, después de tocar mínimos que no se veían desde septiembre de 2024. El movimiento alcanza también a Ethereum, XRP y Solana, en una jornada marcada por el regreso del optimismo a Wall Street y un giro inesperado en el sector tecnológico: la vuelta de Jensen Huang al frente de Nvidia.

La mayor criptomoneda del mercado llegó a superar los u$s64.000, después de haber caído hasta aproximadamente u$s55.000 durante el fin de semana. Esto representa una recuperación de casi 17% desde el mínimo reciente, aunque todavía está lejos de los niveles que registraba antes del derrumbe de noviembre. El resto del mercado también se puntó de verde hacia el mediodía de Argentina:

Bitcoin: u$s63.013,38 (3,64%)

Ethereum: u$s1.779,76 (4,08%)

BNB: u$s572,15 (2,80%)

Ripple: u$s0,99 (7,67%)

Solana: u$s75,89 (8,22%)

Cardano: u$s0,15 (6,77%)

Polkadot: u$s0,71 (7,58%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,79%)

El repunte tiene varios factores detrás. Por un lado, la recuperación de las acciones tecnológicas mejoró el apetito por activos de riesgo. Por otro, el cierre forzado de posiciones bajistas aceleró las compras de Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, los retiros de los fondos cotizados (ETF) y la incertidumbre macroeconómica todavía representan obstáculos para una recuperación sostenida.

¿Por qué sube Bitcoin hoy y qué tiene que ver Nvidia?

Uno de los principales catalizadores del rebote fue la decisión del directorio de Nvidia de restituir a Jensen Huang como presidente, CEO y director de la compañía. El ejecutivo había dejado sus funciones el 12 de noviembre, en medio de una investigación interna que había generado incertidumbre alrededor de la empresa más importante del negocio de inteligencia artificial.

La noticia provocó un fuerte cambio de expectativas en los mercados. Las acciones de Nvidia llegaron a subir alrededor de 30%, mientras que los principales índices tecnológicos de Estados Unidos también registraron importantes avances.

El efecto se trasladó rápidamente al mercado de criptomonedas. La relación entre Nvidia y Bitcoin no es directa: la compañía no necesita comprar criptomonedas para que su cotización influya sobre ellas. Lo que comparten es una parte importante de sus inversores, que suelen aumentar o reducir su exposición a activos de riesgo según las expectativas sobre la economía, las tasas de interés y el crecimiento tecnológico.

De hecho, durante las últimas semanas, la salida de Huang había coincidido con una fuerte corrección de Nvidia y Bitcoin. Según un análisis de 24/7 Wall St., mientras las acciones de la tecnológica recuperaron buena parte de sus pérdidas tras el regreso del ejecutivo, Bitcoin todavía necesitaba una suba considerable para recuperar su cotización previa.

En este contexto, las pruebas de Nvidia y la Fed que pueden definir el futuro de Bitcoin aparecen como dos referencias importantes para los inversores.

Liquidaciones de posiciones cortas aceleran la suba de Bitcoin

Otro factor importante para explicar por qué suben las criptomonedas es el comportamiento de los operadores de futuros. Durante la caída del mercado se produjo una fuerte liquidación de posiciones apalancadas. Según los datos recopilados por TradingView y CryptoBriefing, el desplome de Bitcoin hasta la zona de u$s55.000 provocó entre u$s1.800 y u$s2.700 millones en liquidaciones dentro de un período de 24 horas, con un fuerte impacto sobre las posiciones largas.

Cuando un operador utiliza apalancamiento, pide fondos prestados para multiplicar su exposición al movimiento de un activo. Si el precio cae demasiado, el exchange cierra automáticamente su posición para cubrir las pérdidas.

Ese mecanismo genera un efecto dominó: las ventas forzadas presionan todavía más las cotizaciones y pueden acelerar el derrumbe.

Pero cuando desaparece una parte importante de esas posiciones, también disminuye la presión vendedora automática. Si el precio comienza a recuperarse, los operadores que apostaron a nuevas caídas pueden verse obligados a recomprar sus posiciones para limitar pérdidas.

Este fenómeno se conoce como short squeeze y puede potenciar las subas en períodos de elevada volatilidad. De acuerdo con CoinGape, las liquidaciones de posiciones bajistas también aportaron presión compradora durante el rebote del lunes.

El fenómeno ya había quedado bajo la lupa tras las liquidaciones de u$s2.000 millones en el mercado de criptomonedas, que golpearon especialmente a los operadores que apostaban por nuevas subas.

¿Puede continuar la suba de Bitcoin o es solamente un rebote?

A pesar de la recuperación, todavía existen señales que invitan a la cautela. Una de las principales es el comportamiento de los ETF de Bitcoin al contado que cotizan en Estados Unidos.

Estos instrumentos fueron una de las principales fuentes de demanda institucional durante los últimos ciclos alcistas. Sin embargo, durante noviembre registraron fuertes retiros de capital. Según datos publicados por iProUP, los ETF de Bitcoin perdieron u$s1.800 millones en una sola semana, en su mayor salida semanal desde junio.

El movimiento se suma a la mayor salida semanal de los ETF de Bitcoin desde junio, una señal de cautela entre los inversores institucionales.

A esto se suma la contracción de liquidez en el ecosistema cripto y la incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense. Las expectativas de tasas de interés más elevadas reducen el atractivo relativo de los activos considerados de mayor riesgo.

Otro indicador que siguen los analistas es la media móvil de 200 ruedas. Bitcoin continúa por debajo de ese nivel, una referencia utilizada para evaluar la tendencia de largo plazo y que todavía refleja la debilidad del mercado.

Para confirmar una recuperación más sólida, los inversores necesitarán observar varias semanas de entradas netas en los ETF, una mejora en la liquidez de las stablecoins y una recuperación sostenida de las acciones tecnológicas.

En definitiva, Bitcoin sube por una combinación de optimismo en Wall Street, recomposición de posiciones y liquidaciones de apuestas bajistas. El desafío será comprobar si detrás del rebote aparece dinero nuevo dispuesto a sostener las cotizaciones o si se trata de un movimiento técnico después de una de las correcciones más fuertes del año.