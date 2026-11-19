Anthropic sale a bolsa con la mayor IPO de la historia en un año en el que solo Bending Spoons y SpaceX superan su precio de salida entre las grandes

Inversores en Argentina podrán operar la acción mediante un CEDEAR aprobado por la CNV o a través de brokers con cuentas en el exterior.

La compañía recaudó u$s81.300 millones en su IPO, superando el récord de SpaceX y alcanzando una valuación de mercado de u$s1,5 billones.

Anthropic debuta este jueves 19 de noviembre en el Nasdaq bajo el ticker ANT, tras fijar su precio de salida en u$s83 por acción.

Anthropic sale a bolsa este jueves 19 de noviembre en el Nasdaq, bajo el ticker ANT, en un año en el que las 10 mayores IPO de 2026 en Estados Unidos pierden en promedio más de 20% frente a su precio de colocación y solo dos cotizan por arriba.

La desarrolladora de Claude fijó el precio de su oferta pública inicial en u$s83 por acción, por encima del rango de u$s70 a u$s78 que había anunciado al lanzar el roadshow. Vendió unos 980 millones de acciones y recaudó u$s81.300 millones.

Solo esa oferta pública supera los u$s75.000 millones que había recaudado SpaceX en junio, hasta ahora la mayor IPO de la historia. Con la colocación privada paralela de u$s26.000 millones, en la que participan Google, Nvidia, Microsoft y AMD, entre otros, la operación supera los u$s107.000 millones y valúa a la compañía en cerca de u$s1,5 billones.

Cómo les fue a las mayores IPO de 2026 antes de que Anthropic salga a bolsa

Las 10 salidas a bolsa más grandes del año en Estados Unidos, previas al debut de Anthropic, muestran resultados dispares.

Esta es la variación de cada acción frente a su precio de colocación, al 12 de noviembre, según datos de LSEG:

Bending Spoons , tecnológica italiana dueña de Evernote y Vimeo: salió a u$s29 en julio y sube 40%.

, tecnológica italiana dueña de Evernote y Vimeo: salió a u$s29 en julio y SpaceX , la compañía espacial de Elon Musk: salió a u$s135 en junio y sube 4%.

, la compañía espacial de Elon Musk: salió a u$s135 en junio y SK Hynix , fabricante surcoreano de chips de memoria: colocó sus certificados en Nasdaq a u$s149 en julio y cae 8%.

, fabricante surcoreano de chips de memoria: colocó sus certificados en Nasdaq a u$s149 en julio y cae 8%. Madison Air , proveedora de sistemas de climatización: salió a u$s27 en abril y cae 12%.

, proveedora de sistemas de climatización: salió a u$s27 en abril y cae 12%. Forgent Power , fabricante de equipos eléctricos para data centers: salió a u$s27 en febrero y cae 18%.

, fabricante de equipos eléctricos para data centers: salió a u$s27 en febrero y cae 18%. Pershing Square USA , el fondo de inversión de Bill Ackman: salió a u$s50 en abril y cae 26%.

, el fondo de inversión de Bill Ackman: salió a u$s50 en abril y cae 26%. Quantinuum , la firma de computación cuántica respaldada por Honeywell: salió a u$s60 en junio y cae 38%.

, la firma de computación cuántica respaldada por Honeywell: salió a u$s60 en junio y cae 38%. Innio , proveedora de motores a gas para generar energía: salió a u$s27 en junio y cae 44%.

, proveedora de motores a gas para generar energía: salió a u$s27 en junio y cae 44%. Cerebras , fabricante de chips para inteligencia artificial: salió a u$s185 en mayo y cae 47%.

, fabricante de chips para inteligencia artificial: salió a u$s185 en mayo y cae 47%. Fervo Energy, desarrolladora de energía geotérmica: salió a u$s27 en mayo y cae 57%.

Bending Spoons y SpaceX son las únicas dos que cotizan por encima de su precio de salida.

Cómo comprar acciones de Anthropic desde Argentina

Para invertir en la desarrolladora de Claude desde el país hay tres caminos: