Las bolsas internacionales rebotaron con fuerza por Nvidia. Los bonos argentinos subieron cerca de 2% y el riesgo país retrocedió 55 puntos.

Este alivio en activos argentinos depende del apetito global por el riesgo, sin revertir el deterioro de noviembre. Morgan Stanley ve potencial.

La recuperación fue impulsada por el rebote de Wall Street, liderado por Nvidia (IA) tras el regreso de su CEO Jensen Huang.

Los bonos argentinos y ADR en Wall Street subieron hasta 7,1%, y el riesgo país bajó 50 puntos básicos a 1.015 unidades.

Los mercados financieros internacionales arrancaron la semana con un fuerte rebote y la Argentina logró aprovechar el cambio de humor de los inversores. En una jornada marcada por la recuperación de las acciones tecnológicas en Wall Street, los bonos soberanos en dólares avanzaron cerca de 2%, los papeles argentinos que cotizan en Nueva York registraron subas de hasta 7,1% y el riesgo país retrocedió 50 puntos básicos, hasta ubicarse en torno a las 1.015 unidades.

El movimiento representa un alivio para los activos financieros locales después de varias ruedas de fuertes pérdidas, que llevaron al indicador elaborado por JP Morgan a superar nuevamente la barrera de los 1.000 puntos. El viernes pasado había alcanzado las 1.070 unidades, su nivel más elevado desde octubre de 2025.

El rebote se produjo en un contexto de euforia en las principales bolsas internacionales, que recuperaron parte del terreno perdido durante la semana anterior. Sin embargo, la mejora todavía no alcanza para revertir el deterioro acumulado por los títulos argentinos durante noviembre.

¿Por qué sube Wall Street y cómo beneficia a los bonos argentinos?

El principal catalizador de la recuperación internacional fue Nvidia, una de las compañías más importantes del negocio de inteligencia artificial (IA). La empresa anunció la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), una decisión que fue recibida positivamente por los inversores.

Las acciones de la tecnológica llegaron a dispararse alrededor de 30%, en una reacción que se trasladó rápidamente al resto del sector. El Nasdaq, índice que concentra buena parte de las principales compañías tecnológicas, registraba avances superiores al 6%, mientras que el S&P 500 también experimentaba una fuerte recuperación.

El regreso de Huang contribuyó a recomponer la confianza en el negocio de la inteligencia artificial, después de varias jornadas de incertidumbre y ventas generalizadas. El sector había sido uno de los principales responsables de las pérdidas recientes en Wall Street, ante las dudas sobre las valuaciones de las compañías y la rentabilidad de las inversiones millonarias en infraestructura tecnológica.

El cambio de tendencia tuvo un efecto inmediato sobre los mercados emergentes. Cuando mejora el apetito global por el riesgo, los inversores suelen volver a buscar oportunidades en activos de países en desarrollo, que habían quedado particularmente expuestos durante las jornadas de mayor aversión al riesgo.

La Argentina, que todavía presenta una elevada percepción de riesgo financiero, recibió parte de ese flujo positivo. En ese sentido, el comportamiento de los activos locales volvió a mostrar su dependencia respecto del humor de los mercados internacionales.

¿Cuánto suben las acciones argentinas en Wall Street?

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraban ganancias generalizadas, con un protagonismo particular de los bancos, uno de los sectores más sensibles a los cambios en las expectativas financieras.

Entre las principales subas se destacaban Grupo Financiero Galicia y Satellogic, con avances de hasta 7,1%. También sobresalían Banco BBVA, con una mejora cercana al 6,3%, y Banco Macro, que avanzaba alrededor de 6%.

Otros papeles acompañaban la tendencia positiva, entre ellos Globant (+9%) y Central Puerto, mientras que Mercado Libre (+5%) también operaba en terreno favorable.

Las compañías energéticas mostraban un comportamiento más moderado. YPF avanzaba alrededor de 3,2%, mientras que Vista Energy registraba una mejora más acotada, en una jornada en la que el precio internacional del petróleo retrocedía.

El desempeño de los activos argentinos fue especialmente significativo porque se produjo durante el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Como consecuencia, la Bolsa porteña permaneció cerrada y tampoco hubo operaciones cambiarias en el mercado local.

Por lo tanto, las cotizaciones de Nueva York funcionaron como la principal referencia para evaluar el comportamiento de las inversiones argentinas durante la jornada. En este contexto, las acciones que impulsan el rebote técnico de Wall Street explican buena parte del cambio de tendencia.

¿Por qué baja el riesgo país si suben los bonos argentinos?

La caída del riesgo país está directamente relacionada con la recuperación de los títulos públicos en dólares. El indicador de JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos del Tesoro estadounidense considerados de referencia.

En términos prácticos, cuando aumenta el precio de los bonos argentinos, su rendimiento tiende a bajar y también se reduce la prima de riesgo que exige el mercado para financiar al país.

Este lunes, los títulos soberanos argentinos registraban avances cercanos al 2%, en sintonía con la mejora de los activos de renta fija de los mercados emergentes. El ETF que reúne bonos de países en desarrollo también avanzaba alrededor de 0,8%.

La combinación de estos movimientos permitió que el riesgo país retrocediera desde las 1.070 unidades del viernes hasta aproximadamente 1.015 puntos básicos. Se trata de una reducción de 55 puntos, equivalente a una mejora del 5,1% respecto del cierre anterior.

Sin embargo, el dato todavía deja una señal de alerta: durante noviembre el indicador acumula un incremento cercano al 29%, mientras que desde el cierre de 2025 avanzó 444 puntos básicos.

La recuperación de esta jornada, por lo tanto, representa un alivio después de un período de fuerte castigo, pero todavía no modifica sustancialmente el panorama de la deuda argentina. En agosto, la suba de los bonos y la caída del riesgo país también habían mostrado cómo influye el contexto internacional sobre los activos locales.

¿Puede continuar la recuperación de los bonos argentinos?

La principal incógnita para los inversores es si el rebote internacional puede convertirse en el punto de partida de una recuperación más sostenida o si se trata solamente de una reacción técnica después de las fuertes bajas.

En el mercado local todavía persisten interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para conseguir los dólares necesarios para afrontar los compromisos financieros de los próximos años.

Uno de los principales focos de atención son los vencimientos de deuda de 2027, que podrían exigir importantes necesidades de financiamiento externo. Las estimaciones privadas sobre el faltante de divisas para cumplir con esas obligaciones mantienen bajo presión a los títulos soberanos.

A esto se suma la evolución de las reservas internacionales, la capacidad del Banco Central para acumular dólares y las expectativas sobre la continuidad del programa económico.

En este contexto, los inversores también siguen de cerca las oportunidades que podrían ofrecer los bonos argentinos después de las últimas correcciones. De hecho, Morgan Stanley encontró un exceso de pesimismo en los bonos argentinos y planteó escenarios de recuperación para los títulos de mayor duración.

La entidad estadounidense proyectó retornos potenciales de entre 19% y 22% para determinados bonos largos si mejora la percepción de riesgo del país. Por ahora, la euforia internacional ofrece una oportunidad de recuperación. El desafío será conseguir que ese impulso externo encuentre fundamentos económicos locales capaces de sostenerlo.

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