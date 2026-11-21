Los usuarios elegibles podrán operar tokens vinculados a Anthropic desde Uniswap, aunque no representan acciones ni otorgan derechos societarios

Dinari también lanzó ANT dShares, ofreciendo un esquema de elegibilidad global distinto para operar con activos vinculados a la firma de IA.

El token ANTon, emitido por Ondo Global Markets, replica el comportamiento económico de la compañía pero sin otorgar derechos de voto o propiedad.

Uniswap integró activos tokenizados de Anthropic, permitiendo seguir su desempeño financiero fuera de los mercados bursátiles tradicionales.

El debut bursátil de Anthropic no quedó limitado a Nasdaq, porque sus instrumentos asociados también encontraron espacio en las finanzas descentralizadas mediante una integración anunciada por Uniswap en su plataforma.

La plataforma habilitó la negociación de activos tokenizados vinculados a la compañía, una alternativa que permite seguir su desempeño desde distintas herramientas cripto, aunque no equivale a comprar acciones tradicionales.

La incorporación suma a Anthropic a un catálogo que ya contempla referencias a Apple, Tesla, Nvidia y SpaceX, y vuelve a poner el foco en sus límites para los inversores del mercado financiero global.

¿Qué ofrece Uniswap para operar con tokens vinculados a Anthropic?

El principal instrumento disponible es ANTon, emitido por Ondo Global Markets para inversores elegibles, cuya llegada coincidió con el debut bursátil de Anthropic en el mercado estadounidense de acciones cotizadas.

Quienes se encuentren fuera de Estados Unidos y cumplan los requisitos pueden negociarlo sobre Ethereum, Solana y BNB Chain, mediante la aplicación web, la billetera de Uniswap o servicios conectados a su API.

El recorrido operativo es similar al de otros intercambios descentralizados: el usuario conecta su billetera, selecciona el activo y confirma la transacción, siempre sujeto a las condiciones fijadas por el emisor.

Pero la facilidad técnica no debe confundirse con acceso irrestricto, porque ANTon no representa acciones de Anthropic ni concede propiedad directa, derechos de voto o participación en las decisiones corporativas.

La actualización del 19 de noviembre amplía la estrategia de Uniswap, que había comenzado a incorporar valores tokenizados en junio y ahora los integra en su web, billetera y API para desarrolladores externos.

Al llevar estos instrumentos a sus principales herramientas, la plataforma busca simplificar las operaciones, ampliar las posibilidades de acceso y aprovechar la infraestructura de liquidez propia de las finanzas descentralizadas.

¿Cómo funcionan los tokens de Ondo y qué restricciones tienen?

Esa integración puede extender la negociación más allá de los horarios bursátiles convencionales, aunque la disponibilidad efectiva depende de las reglas del producto y de la jurisdicción de cada usuario.

La documentación técnica de Ondo indica que estos productos se respaldan con los títulos subyacentes y efectivo en tránsito, una estructura destinada a reflejar el comportamiento económico de los activos originales.

Además, el mecanismo contempla la reinversión neta de dividendos cuando corresponda, por lo que la equivalencia entre un token y una acción puede variar con el tiempo y no debe suponerse fija.

Los titulares que completen la verificación de identidad exigida por Ondo pueden solicitar el rescate de sus tokens mediante las stablecoins admitidas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la compañía.

Ondo destaca que ANTon permite emitir y rescatar unidades durante las 24 horas del día, incluidos fines de semana y horarios nocturnos, incluso cuando los mercados bursátiles tradicionales permanecen cerrados.

Sin embargo, el producto excluye a personas estadounidenses, residentes de Canadá y usuarios de otras jurisdicciones restringidas, de modo que su presencia en Uniswap no garantiza disponibilidad para cualquier interesado del mercado internacional.

¿Qué alternativa ofrece Dinari para acceder a Anthropic desde otros mercados?

En paralelo, Dinari presentó ANT dShares coincidiendo con el comienzo de las operaciones oficiales de Anthropic en Nasdaq, con un esquema de elegibilidad distinto al planteado por Ondo Global Markets.

El instrumento de Dinari contempla inversores habilitados dentro de Estados Unidos y de más de 90 países adicionales, mientras que ANTon conserva las exclusiones territoriales definidas por su propio emisor.

La coexistencia de ambos productos muestra que la tokenización no crea una vía única de acceso a las empresas cotizadas, sino distintas estructuras que dependen de emisores, jurisdicciones y derechos asociados.

Para quienes evalúan estas alternativas, la cuestión central no es solamente dónde pueden intercambiar los tokens, sino qué respaldo tienen, qué beneficios económicos reconocen y bajo qué reglas pueden rescatarse.

Para los inversores, estas alternativas amplían las posibilidades de operar con activos vinculados a grandes compañías, aunque conocer sus condiciones legales y económicas sigue siendo fundamental antes de negociarlos.