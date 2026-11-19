El activo se emite y rescata los siete días de la semana y se suma a un catálogo de más de 450 acciones y ETFs tokenizados. Los detalles

Ondo Global Markets anunció el lanzamiento de ANTon, un token diseñado para ofrecer exposición económica a las acciones de Anthropic exactamente el mismo día en que la compañía de inteligencia artificial concreta su debut bursátil en el Nasdaq.

Hasta ahora, el crecimiento de Anthropic -que pasó de startup a una de las firmas tecnológicas más valiosas del mundo- estuvo reservado exclusivamente a rondas privadas de capital de riesgo y socios estratégicos. Con este lanzamiento dentro de la plataforma Ondo Stocks, los inversores elegibles fuera de Estados Unidos pueden acceder al desempeño económico del papel desde apenas u$s1, sin abonar comisiones de emisión y con comisiones de rescate reducidas (sujeto a las tarifas propias de cada red).

"El mundo viene observando crecer a Anthropic desde hace años sin ninguna posibilidad de participar. El día del IPO, Wall Street recibe su asignación y el resto se queda esperando", afirmó Ian De Bode, CEO interino y presidente de Ondo Finance, al presentar la herramienta.

Cómo funciona ANTon y qué lo diferencia del mercado bursátil tradicional

La principal novedad operativa de ANTon radica en eliminar las restricciones horarias y los plazos de espera habituales cuando una empresa tecnológica sale a cotizar en Nueva York:

Mercado abierto las 24 horas: El activo permite acuñar y rescatar tokens en Ondo Stocks de forma continua los siete días de la semana, incluidos fines de semana y feriados (salvo ventanas de mantenimiento programado o interrupciones técnicas ocasionales)

Despliegue multicadena: La operatoria corre sobre tres blockchains principales -Ethereum, Solana y BNB Chain-, permitiendo que el token funcione dentro del ecosistema onchain como cualquier otro activo digital

Respaldo 1 a 1: De acuerdo con los términos técnicos de Ondo Stocks, cada token emitido está totalmente respaldado por la acción subyacente correspondiente (junto con efectivo en tránsito). Desde la compañía aclararon expresamente que Ondo Global Markets no está afiliada a Anthropic ni participa de su oferta pública inicial, por lo que ANTon no es emitido, patrocinado ni respaldado por la empresa de inteligencia artificial

"Otros productos de acciones tokenizadas te harían esperar mucho después del IPO y después te entregarían un mercado que cierra el viernes por la tarde. ANTon está disponible el día del IPO, se acuña y se rescata cuando Nueva York ya se fue a dormir, y funciona como cualquier otro activo onchain", destacó De Bode.

Cuál es el tamaño actual del mercado de acciones tokenizadas de Ondo

La incorporación de ANTon amplía el catálogo de Ondo Stocks, que ya nuclea más de 450 acciones y fondos cotizados (ETFs) estadounidenses en formato tokenizado. Según los datos difundidos por la compañía el 19 de noviembre de 2026, la plataforma se consolidó como la primera de su segmento en superar los u$s1.000 millones en Valor Total Bloqueado (TVL) y la única con emisión y rescate 24/7.

Detrás de este desarrollo está Ondo Finance, firma tecnológica enfocada en la tokenización de activos del mundo real (Real World Assets o RWA) que busca conectar el mercado de capitales tradicional con la infraestructura descentralizada para reducir barreras de entrada y ampliar la liquidez global.