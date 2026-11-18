Waller sostuvo que el ataque a la exchange expuso los límites de las blockchains programables, pero espera que la tokenización conviva con la banca

Waller sugiere redes cerradas para operaciones sistémicas, priorizando el control sobre la flexibilidad para proteger el sistema financiero global.

La seguridad técnica es insuficiente sin un marco legal claro que defina quién asume la responsabilidad ante fallas, insolvencia o robos en blockchains.

Christopher Waller, gobernador de la Fed, advirtió que la tokenización enfrenta riesgos críticos tras el hackeo a Binance por u$s6.300 millones.

Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, usó el hackeo a Binance por u$s6.300 millones como ejemplo de los riesgos que enfrenta la tokenización y advirtió que la seguridad técnica no alcanza sin reglas legales claras sobre quién responde ante un robo o una falla.

El funcionario habló este martes 17 de noviembre en la conferencia anual de The Clearing House en Nueva York, ante banqueros y ejecutivos de pagos. Según el texto de su discurso, el ataque al exchange "puso de relieve algunos de los problemas que pueden surgir de las blockchains programables".

Qué advirtió Waller sobre la tokenización tras el hackeo a Binance

La tokenización convierte acciones, depósitos o bonos en registros digitales sobre una blockchain y gana terreno entre los bancos de Wall Street.

Para Waller, todavía deja preguntas abiertas sobre quién asume el costo cuando:

Los estafadores aprovechan la ejecución automática de los contratos inteligentes .

. Se comprometen las claves privadas .

. Una transferencia sale mal.

Los activos quedan atrapados en una blockchain que deja de funcionar.

Para el gobernador, el tratamiento legal de la custodia, la liquidación y la insolvencia de los activos tokenizados será clave para que las instituciones adopten la tecnología. La confianza, resumió, es "difícil de ganar y fácil de perder".

Por qué la Fed pide redes más cerradas para operaciones críticas

El sistema financiero discute si las finanzas tokenizadas deben correr sobre blockchains abiertas o redes restringidas. Waller propuso que el nivel de seguridad dependa de la importancia de cada operación: "las transacciones financieras sistémicamente importantes pueden requerir los diseños más conservadores".

Eso implica resignar flexibilidad a cambio de más privacidad y control. Igual, el funcionario espera que convivan stablecoins, depósitos tokenizados y sistemas tradicionales, con el dinero del banco central como base. Además, señaló que las stablecoins ya se usan para saldar obligaciones entre participantes de redes de tarjetas.

Cómo fue el hackeo a Binance que citó la Fed

Binance, la mayor exchange de criptomonedas del mundo, sufrió el 29 de octubre el mayor robo cripto registrado. Los atacantes vaciaron billeteras en diez blockchains y la mayor parte de los fondos salió en unos 20 minutos, según la firma TRM Labs.

El monto cuadruplica los u$s1.500 millones del hackeo a Bybit de febrero de 2025. El FBI atribuyó el ataque al grupo norcoreano TraderTraitor, que llegó a los sistemas mediante entrevistas laborales falsas y malware. El exchange se comprometió a cubrir todas las pérdidas y dijo haber interceptado cerca de u$s2.850 millones.

Más alertas en Washington por la tokenización

Los reguladores estadounidenses sumaron otras advertencias esta semana. Michael Barr, también gobernador de la Fed, alertó que la inteligencia artificial abre nuevos riesgos de ciberseguridad: "Los atacantes solo necesitan acertar una vez, mientras que los defensores necesitan acertar siempre", dijo en su discurso sobre IA y ciberseguridad.

Ese mismo día, cuatro senadores demócratas le preguntaron a la SEC quién responde por las acciones tokenizadas que salen de plataformas reguladas y si los reguladores pueden congelarlas o recuperarlas. El reclamo llega dos meses después de que el organismo habilitara una prueba de acciones tokenizadas por cinco años.