Joseph Lubin destacó su uso como colateral en DeFi y base para la IA Mientras tanto, ETH cotiza debajo de u$s2.000, con una caída anual del 41%.

Joseph Lubin, cofundador de Ethereum, afirmó que ETH supera funcionalmente tanto a Bitcoin como al oro como reserva de valor, apoyándose en su utilidad tecnológica y su rendimiento dentro de la economía descentralizada.

A través de una extensa publicación difundida en la red social X, el ejecutivo planteó que el mundo ingresa en un período de inflación elevada e incertidumbre económica.

En ese contexto, argumentó que el activo nativo de la red Ethereum se asemeja a las materias primas tradicionales porque su emisión y respaldo no dependen de estructuras de deuda ni del crédito de ningún Estado.

Para sostener su postura, Lubin detalló una lista de 12 atributos operativos. Entre los puntos centrales, remarcó que la red garantiza resistencia a la censura en su capa principal (Layer 1) y reduce drásticamente los costos de almacenamiento seguro y transferencia, permitiendo liquidar operaciones válidas por montos que van desde un dólar hasta miles de millones con la misma eficiencia.

Qué diferencia a Ethereum de Bitcoin y del oro según su cofundador

El eje de la argumentación radica en la productividad del capital y su integración con las nuevas herramientas digitales.

A diferencia del oro físico o de un activo puramente pasivo, Lubin destacó que Ethereum funciona como un colateral productivo dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi), donde los usuarios pueden obtener rendimientos mediante validaciones en red.

Además, los registros de actividad confirman que la red concentra el mayor volumen global de emisión y liquidación de monedas estables (stablecoins) atadas al dólar u otras divisas fiduciarias.

Según la visión del ejecutivo, esa infraestructura posiciona a Ethereum como la capa de liquidación financiera natural para los procesos corporativos modernos y para los futuros modelos económicos híbridos entre seres humanos y agentes de inteligencia artificial.

Qué debate técnico atraviesa la red y cómo responde el mercado

Las declaraciones de Lubin coinciden con una discusión abierta dentro de la propia comunidad de desarrolladores respecto al diseño económico del protocolo.

Vitalik Buterin advirtió en redes sociales que priorizar en exceso el mecanismo de quema de comisiones (EIP-1559) puede incentivar comportamientos corporativos que pongan en riesgo la descentralización, insistiendo en que la estabilidad y la resistencia a la captura externa deben prevalecer sobre los ingresos por tarifas.

Lubin, en tanto, definió a ETH como un activo desinflacionario en condiciones normales -es decir, con emisión neta decreciente-, aclarando que solo se vuelve estrictamente deflacionario durante etapas sostenidas de alta demanda.

En el plano de la seguridad criptográfica, mientras Lubin proyectó que la red alcanzará resistencia cuántica entre 2027 y 2028, la hoja de ruta oficial de la Fundación Ethereum -que creó un equipo poscuántico en enero de 2026- sitúa esa transición técnica hacia 2029, junto con la evaluación de mejoras en la inclusión de transacciones (FOCIL).

En paralelo al debate técnico, el mercado muestra señales mixtas. ETH cotiza por debajo de u$s2.000, acumulando una baja interanual del 41%.

Sin embargo, el apetito institucional continúa activo: la firma BitMine Immersion Technologies reportó una tenencia de 6.070.092 ETH -equivalente al 4,97% del suministro circulante- tras sostener compras desde junio de 2025 y destinar más del 86% de esos fondos a nodos validadores para generar rendimientos.