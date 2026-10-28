Melanie Steiner, directora regional de la firma, destacó el potencial del país en el mercado de activos tokenizados, que ya vale u$s38.800 millones

Extensión del sandbox regulatorio CNV hasta 2027, a diferencia de Brasil, posiciona a Argentina como hub clave para la tokenización.

Ondo Finance, firma estadounidense que lleva acciones, ETF y bonos de Wall Street a la blockchain, puso a la Argentina entre sus prioridades en América Latina por la velocidad con la que los usuarios locales adoptan nuevas herramientas financieras.

Desde la plataforma se ilusionan con un futuro en el que bancos, billeteras virtuales y otros exchanges locales, además de los que ya lo hacen, ofrezcan activos tokenizados en un país donde más de 12,3 millones de personas, el 55% de la población económicamente activa, tienen cuenta comitente para invertir, según datos de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos).

Así lo expresó Melanie Steiner, directora regional de Ondo Finance para América Latina, durante la presentación ante la prensa del informe Bullish with Ondo, realizado este miércoles 28, a la que asistió iProUP.

En ese contexto, resaltó el potencial del país en el mercado de activos tokenizados y manifestó su deseo de que, tal como ya hacen sobre todo actores institucionales, por ejemplo empresas para la gestión de tesorería, en el futuro las personas se familiaricen con el concepto de tokenización y puedan acceder a Wall Street 24/7 "por menos de lo que sale 'el pancho de la esquina'".

"En la Argentina siempre siento como que las personas se adaptan rápido y les gusta lo nuevo. Entonces desde Ondo estamos empezando a darle mucho más foco al país", resaltó y agregó: "El potencial de la tokenización de real world assets (RWA) en Argentina es muy alto".

Ese diagnóstico es especialmente destacable al considerar las cifras que maneja el mercado de RWA. Como parte de su exposición, la representante de Ondo mostró que los activos del mundo real tokenizados ya totalizan u$s38.800 millones en blockchain sin contar las stablecoins, según datos de rwa.xyz, y que la proyección de cara a 2034 alcanza los u$s30 billones, una estimación que ella misma calificó incluso de "conservadora".

Los números que ponen a la Argentina en el radar de Ondo

Para fundamentar por qué la Argentina resulta tan relevante en la estrategia de Ondo, Steiner repasó cifras del ecosistema cripto local, que movió u$s88.500 millones entre julio de 2025 y junio de 2026, un 15,3% más que en el período anterior, y se mantuvo segundo en América Latina, detrás de los u$s252.500 millones de Brasil, según el relevamiento de Chainalysis que citó.

En visión de la ejecutiva, "Brasil lidera siempre la conversación" por el volumen que mueve, mientras que "Argentina habilita" por su nivel de penetración: "La adopción de cripto fue históricamente muy elevada, superior a la de Brasil, pero en lo que es transacción, valor, plata, ahí sí le gana hasta el momento".

Cabe recordar que uno de cada cinco argentinos usa criptomonedas, entre las tasas más altas de América Latina, de acuerdo con un análisis de a16z crypto.

La directiva subrayó además que "en Argentina el 71% de las compras de activos digitales se canalizan vía stablecoins", más de 30 puntos por encima del promedio regional, que llega al 40%, según el reporte Panorama Cripto en América Latina 2025 de Bitso.

También hizo hincapié en el 'apetito' de los argentinos por los mercados y mencionó los últimos datos de BYMA, que reflejan que los tenedores de CEDEARs ya superan el millón: "Acá hay un interés mutuo de hacer inversiones, compra-venta y diversificar portafolios".

"Si piensan que hay un millón de personas en Argentina que estuvieron o están en contacto con los CEDEARs, nosotros tenemos esa misma cantidad de usuarios que ya se vincularon con alguna forma de tokenización con Ondo", trazó Steiner el paralelo con la base global de la compañía.

Cuánto pesa Ondo Finance en el mercado de activos tokenizados

Fundada en 2021, Ondo Finance administra un valor total bloqueado de u$s4.000 millones a octubre del 2026 y ya es el proveedor número uno de acciones, ETFs y tesorería tokenizados, "siempre mirando el mercado de Estados Unidos", aclaró Steiner.

De acuerdo con los datos de rwa.xyz que compartió la ejecutiva, los bonos del Tesoro norteamericano tokenizados acumulan u$s14.500 millones en manos de 86.000 tenedores, mientras que las acciones bajo este formato crecieron 13,4% en los últimos 30 días.

La compañía cuenta con más de 460 acciones y ETFs en su catálogo, y Steiner estimó en unos u$s270.000 millones el potencial de mercado. Pero más allá de las cifras, el objetivo de la plataforma es "hacer con el stock y el mercado de renta variable lo que las stablecoins hicieron por el dólar", es decir, "ampliarlo, amplificarlo y darle más acceso".

Respecto del inversor argentino, la directora enumeró que "lo que gana es acceso a la bolsa americana, dólares que rinden, diversificación de portafolios y acceso a empresas pre IPO".

Por qué Ondo quiere "más Takenos" en la Argentina

En línea con los objetivos de Ondo y con el protagonismo que la firma estadounidense le otorga a la Argentina en este contexto de crecimiento del mercado tokenizado, Steiner remarcó que la meta a futuro es "tener 'más Takenos'".

Se trata de la fintech fundada en 2022 por Lucas Posada, Joaquín Herrera, Francisco Goulu y Simón Bouche, que en el último tiempo se consolidó como uno de los players de mayor crecimiento del ecosistema cripto local.

Registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la CNV, desde abril ofrece, junto a Ondo Finance, tres paquetes de ETFs tokenizados que replican el S&P 500, el Nasdaq-100 y el oro, con un mínimo de u$s1.

"Lo está haciendo muy de a gotita, con tres paquetes, está yendo súper bien y van camino a abrir nueve más", contó Steiner, quien adelantó que la billetera sumará canastas temáticas pensadas para el usuario argentino, como salud o consumo masivo.

Sobre el futuro, la referente de Ondo fue tajante: "Mi objetivo de cara al 2027 es tener 'más Takenos' en la Argentina, más partners", ya que, según explicó, "a través de los partners que ya están institucionalizados, que están instalados, realmente esa es la entrada más fácil".

En cuanto a los bancos, reconoció que aparecen algo más lejos, dado que para poder ofrecer esos servicios no solo haría falta una integración, sino también cambios normativos que, según todo indica, no llegarán por ahora pese a los reclamos de la industria.

La traba para las entidades es la Comunicación A 7506 del Banco Central, que les veda la comercialización de criptomonedas. En ese sentido, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet, anticipó el pasado miércoles 7 de octubre, durante el evento Pulso 2026 de la Cámara de Medios de Pago, que en ese terreno "este año no va a pasar nada".

Por qué Ondo ve a la Argentina más abierta que Brasil

Y aunque reafirma que "Brasil lidera siempre la conversación y Argentina habilita", hay una cuestión que explica por qué hoy Ondo pone la 'lupa' sobre todo en el desarrollo de sus operaciones en el país albiceleste.

Es que el gigante sudamericano atraviesa una reconfiguración de su mercado cripto desde que su Banco Central publicó, en noviembre de 2025, las resoluciones 519, 520 y 521, que crearon la figura de las sociedades prestadoras de servicios de activos virtuales, les exigen una autorización previa para funcionar y encuadran las transacciones con stablecoins dentro del régimen cambiario.

Las plataformas que ya operan allí tienen tiempo hasta este viernes 30 de octubre para solicitar ese aval y, de no hacerlo, deberán cesar sus actividades dentro de los 30 días siguientes.

La nueva normativa 'movió el tablero' y llevó, por ejemplo, a que la fintech argentina Lemon decidiera abandonar Brasil ante el endurecimiento de los controles y las altas exigencias de capital regulatorio impuestas por las autoridades. Binance, a su vez, debió dejar de ofrecer ciertos servicios, mientras que Bitso directamente traspasó a sus clientes minoristas brasileños a Mercado Bitcoin.

"Es una 'ensalada de frutas' que está pasando ahí en Brasil, porque hay players que están saliendo, otros están juntando con otros del mercado que ya tienen licencia", describió Steiner, que resumió el esquema brasileño con un "pagás licencia, entrás o salís".

"Para mí no es el fin, el 30 de octubre, de lo que está pasando en Brasil, sino para mí es el comienzo de un reposicionamiento de mercado", analizó.

En Argentina, en cambio, sigue vigente el sandbox regulatorio de tokenización de la CNV, extendido hasta el 31 de diciembre de 2027 por la Resolución General 1150, y para la ejecutiva allí radica la gran diferencia: "Me parece que Argentina, otra vez más, le da más cancha, lo deja más abierto".

"Acá le están dando la oportunidad al mercado de consolidarse, de madurar de otra manera y no ser tan radical como en Brasil", cerró.